Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 24 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de mayo de 2021

Aries, vas a hacer una construcción en tu casa. Una persona que llega a tu vida aportará buena energía y alegría a tu vida. Serán días muy familiares por una situación penosa que te tocará vivir. Planifica desde ya la forma de recaudar el dinero necesario para un nuevo emprendimiento. De cada situación hay un aprendizaje.

Horóscopo hoy Tauro 24 de mayo de 2021

Tauro, aclaras un conflicto en casa. Te tocará tomar una difícil decisión que involucrará a un familiar cercano. Comer saludable no es dejar de comer, busca ayuda de un profesional que te pueda orientar. Haz aquello que amas así sea en tus tiempos libres. Las rutinas que te invaden te harán entrar en conflicto.

Horóscopo hoy Géminis 24 de mayo de 2021

Géminis, luchas internas que debes superar. Te dejarás encantar por los detalles, ahora que valoras mucho más la esencia de un buen amor. Prepárate para la gran carga laboral que se aproxima. Tendrás una conexión especial con una persona y todo comenzará con una simple conversación. No dejes que nadie te quite las ganas de luchar.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de mayo de 2021

Cáncer, hoy te sentirás satisfecho al ver que un gran proyecto se lleva a cabo. Deja que las cosas fluyan, que sucedan, con tiempo todo será mejor. No te excedas con dietas no supervisadas, le harás un daño a tu organismo. Actúa un poco más me el presente y lograrás excelentes resultados en aquello que te propones.

Horóscopo hoy Leo 24 de mayo de 2021

Leo, después de una larga jornada de estrés llega la calma. Estarás satisfecho de una decisión que has tomado. Vendrá un momento difícil sentimentalmente, tómalo como aprendizaje de vida y sigue adelante. Tu cuerpo agradecerá los sacrificios que haces en ti, mejora los hábitos. Tendrás un encuentro inesperado con la persona del pasado.

Horóscopo hoy Virgo 24 de mayo de 2021

Virgo, te verás involucrado en un proyecto que verás complicado, sin embargo, no dudes en participar, te irá muy bien. Confías demasiado en las personas que no han hecho nada para ganarse eso. Tu sector laboral puede ser inestable, aun así, no pierdas las ganas de luchar. Sigue adelantes a pesar de los inconvenientes.

Horóscopo hoy Libra 24 de mayo de 2021

Libra, saldrás adelante a pesar que piensas que todo está perdido, ánimo. Dedica espacios para compartir con tu pareja momentos a solas. Tendrás algunos problemas en tu centro laboral o un proyecto de trabajo. Una persona que ha estado a tu lado por mucho tiempo guarda un resentimiento por temas del pasado, es tiempo de conversar.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de mayo de 2021

Escorpio, sentirás que mereces una mayor recompensa en tu trabajo, debes luchar por ello. Si ves algo que no te gusta, no tienes que estar de acuerdo, no tienes que complacer a todos. Lo material no es importante cuando de salud se trata, no lo olvides. Tienes la oportunidad de hacer las paces con un ser querido, aprovéchala.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de mayo de 2021

Sagitario, define nuevas metas en tu vida, busca nuevas oportunidades. Tienes sentimientos encontrados por una persona, sin embargo, recuerda no cometer los mismos errores. Es una semana ideal para concentrase en nuevos negocios que te generarán una nueva e independiente entrada. Es un muy mal momento para solicitar un préstamo.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de mayo de 2021

Capricornio, tendrás problemas para equilibrar el trabajo con tu hogar. Tienes un don natural para que los demás puedan abrirse contigo, puedes ayudar a muchas personas. Siempre es un buen momento para iniciar. En estos días la parte social va a predominar, ten cuidado con hacer más gastos de lo que tenías previstos.

Horóscopo hoy Acuario 24 de mayo de 2021

Acuario, busca la forma de tener un equilibrio adecuado con tu tiempo. Tendrás nuevas oportunidades de crecer económicamente. Si estás esperando que una sola persona cumpla todas tus expectativas, tendrás que esperar mucho tiempo. No hagas en tu trabajo exigencias innecesarias arriesgando tu estabilidad.

Horóscopo hoy Piscis 24 de mayo de 2021

Piscis, equilibra lo que te gusta hacer con lo que te beneficia, así saldrás de problemas financieros que actualmente te invaden. Últimamente no has sido tan entusiasta, cambia esos ánimos. Intentarán perjudicar tu relación con algo que has dicho y se puede malinterpretar, ten cuidado. El optimismo siempre será tu aliado.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio