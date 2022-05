Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 24 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de mayo de 2022

Aries, define tu camino y escoge lo que más te convenga, piensa con calma y ordena la forma como llegarás a tus metas. El sol brilla para ti el día de hoy, iluminando tu camino y haciéndote recordar que tú eres una persona brillante, capaz de lograr hasta lo imposible por alcanzar la felicidad y el éxito. Tranquilo todo pasará y estará bien.

Horóscopo hoy Tauro 24 de mayo de 2022

Tauro, estarás en busca de un nuevo empleo, no te canses pronto lo lograrás. Arreglo de papeles por herencia. Debes ser más flexible y evitar la desconfianza. Una nueva prosperidad comienza a dar frutos a tu vida, después de una larga espera. Todo mejorará de a pocos. Te apoyarás en una amistad para superar una tristeza.

Horóscopo hoy Géminis 24 de mayo de 2022

Géminis, nuevos planes en tu vida cargados de alegrías y bendiciones. Preocupación por un niño que necesita de tu atención. Haz el orgullo a un lado, será el peor enemigo en tu relación. Las emociones de los demás podrían influirte en tus decisiones, mantente firme. Aconsejas a una persona que tiene mucha tristeza.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de mayo de 2022

Cáncer, tienes mucho valor para afrontar cualquier situación que te presente, sin quitar lo afectado que puedas estar, es esa fuerza y constancia que te ayudará a lograr lo que tanto deseas. Procura no seas esclavo de tus emociones, nadie que te haga sentir infeliz merece tu atención. Debes también pensar en ti, disfruta. Medita en medio de la naturaleza.

Horóscopo hoy Leo 24 de mayo de 2022

Leo, obtención de bienes por esfuerzo propio. Te llamarán después de una larga espera, el problema económico llegará a su fin. Piensa antes de actuar, debes tener paciencia a la hora de discutir con tu pareja, no lleves todo al límite. Ábrete a la ayuda de otras personas, no te quedes con los sentimientos guardados.

Horóscopo hoy Virgo 24 de mayo de 2022

Virgo, el cielo te premia, se equilibra tu economía y en el amor. El trabajo arduo y honestidad que te caracteriza te hará tomar las mejores decisiones en un proyecto de trabajo. Te tocará alejar a personas que intenta sabotearlo. Tienes derecho a ser feliz, deja de pensar que no mereces lo que tienes actualmente.

Horóscopo hoy Libra 24 de mayo de 2022

Libra, no dejes de lado tus sueños, trata de volver al camino que realmente amas. Se constante y no pierdas las fuerzas. Administra bien tus inversiones y no gastes innecesariamente tus ahorros que vendrán tiempos difíciles. Vas a ser muy fuerte ante una noticia que no te esperabas, no dejes que tu cabeza pierda el control.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de mayo de 2022

Escorpio, son los en detalles que sentirás ese amor de las personas hacia ti, y los que te estarán motivando para seguir adelante y poder ayudar a muchas más personas. No debes olvidar que en una relación es de dos personas, terceros salen sobrando. Recuerda que si eres pesimista te cargarás de malas energías y te sentirás agotado.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de mayo de 2022

Sagitario, vicios y ataduras están limitando tu crecimiento profesional. Te dará curiosidad saber de alguien del pasado, recuerda que ese capítulo ya lo cerraste. Tu familia ahora mismo será tu gran refugio y motivación para seguir adelante. La meditación jugará un papel importante en tu salud. Se paciente y constante.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de mayo de 2022

Capricornio, mantén un ritmo continuo en el trabajo, no dejes que los malos tiempos te hagan bajar la guardia. No es tiempo de emprender un negocio, las cosas se desmoronarán constantemente. Tu pareja será un gran apoyo emocional en estos momentos. Realizarás pagos pendientes por hacer y quizás no te alcance.

Horóscopo hoy Acuario 24 de mayo de 2022

Acuario, debes plantearte mejor tus metas, si estás pensando y dudando que hacer o como resolver tu situación, veras como el tiempo pasa y no lograrás nada, y cuando despiertes será tarde. Tus emociones se verán afectadas por una situación incómoda que te ha tocado vivir. Es hora de cambiar todo aquello que te ata a lo negativo, reinvéntate.

Horóscopo hoy Piscis 24 de mayo de 2022

Piscis, después de una lucha verás un triunfo tangible. Fortuna próxima. Cancelas deudas. El corazón y tus pensamientos se unen para hacerte tomar las mejores decisiones, confía en tus instintos. Mentaliza cada objetivo y lucha por ellos ya que se visualizan grandes triunfos. Noticias del extranjero que te dejan preocupado.

