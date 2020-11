Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 24 de noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de noviembre de 2020

Aries, durante este día sentirás que das pasos importantes para salir adelante, el universo te recompensará. Arreglos en tu vivienda que deberás realizar. Aprovecha el día para practicar un deporte. Los asuntos financieros te harán depender demasiado de los demás. Ten calma, pronto todo cambiará. Ten paciencia.

Horóscopo hoy Tauro 24 de noviembre de 2020

Tauro, tienes que enfrentarte a la realidad, cualquier desavenencia podrá resolverse si actúas con lógica y diplomacia, así ganarás el respeto de los demás. Crédito que se te otorga, debes tener tus documentos en orden. Se comienzan a ver mejoras en tu economía, pero sé precavido y ahorra. Se constante y lucha.

Horóscopo hoy Géminis 24 de noviembre de 2020

Géminis, lo que hayas aprendido no caerá en saco roto, más temprano que tarde te servirá para lograr lo que te propongas. Manéjate con transparencia ante los demás. Los casados toman decisiones importantes. Estarás convincente y razonable en la exposición de tus ideas, puede hacerte ganar el respeto de tus compañeros.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de noviembre de 2020

Cáncer, hoy caerás en cuenta que puedes tener total confianza en tu pareja. Esto abrirá nuevos horizontes en lo emocional para ti. La lectura podría ser un buen escape para los problemas cotidianos. Lograrás revertir una situación en la pareja que generaba un clima bastante tirante. Evita los excesos en las comidas.

Horóscopo hoy Leo 24 de noviembre de 2020

Leo, tienes que sacar los rencores de su mente porque este sentimiento no te lleva a ninguna parte. Todo fluirá de forma rápida y positiva. Puedes valerte de cualquier medio para triunfar. Las fantasías podrían parecer la opción más fácil para alejarte de un día pesado. Los solteros se abren a una nueva relación de pareja.

Horóscopo hoy Virgo 24 de noviembre de 2020

Virgo, debes preocuparte por esas pequeñas molestias que sientes, hazte un chequeo médico. Etapa de plenitud, disfrútala. Estarás con ganas de quedarte en casa y ocuparte de tu pareja. Debes distraerte y descansar de la dura jornada laboral. La meditación te ayudará a repensar muchos aspectos de tu vida.

Horóscopo hoy Libra 24 de noviembre de 2020

Libra, encuentra tu verdad y tu paz interior, encuentra el significado de tu vida, encamínate y sé fuerte. Se producirán cambios positivos a tu alrededor, se presentarán oportunidades que debes aprovechar. No puedes dejar que la avaricia anule todos tus principios. Debes tener cuidado con una persona del pasado.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de noviembre de 2020

Escorpio, si ya tomaste una decisión, sé coherente y no le des más vueltas. Te llega una propuesta interesante a través de un amigo. Será un buen día para comenzar a planificar un viaje. Aumento de sueldo, reunión con tus superiores donde debes dejar las cosas bien claras, que no queden dudas. Ahorra. Deja el pasado atrás.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de noviembre de 2020

Sagitario, siente la fuerza que hay dentro de ti. Debes hablar con tu pareja y concretar de una vez lo que desean hacer. Cuidado, tendrás las defensas bajas. Cuida tu sistema inmunológico. Cuídate de dolores de cabeza, migrañas. Elimina obstáculos, mantén la esperanza y permite que todo fluya con energía.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de noviembre de 2020

Capricornio, alguien importante cree en tus ideas y esto te traerá grandes éxitos. No pierdas la esperanza de conseguir tu mayor sueño. Entras en un ciclo contundente donde se te presentan pruebas de las que saldrás triunfante. Tu situación económica es difícil en este momento y puedes, deberás ahorrar.

Horóscopo hoy Acuario 24 de noviembre de 2020

Acuario, lego el momento de enfrentar lo que tanto has postergado. Los solteros no habrá plan que se les resista. Es momento de planificar, especialmente en todo lo relacionado con el hogar. No debes descuidar a su pareja, porque podrías lamentarlo más adelante. Cuida tus oídos y tu alimentación. Te llega un dinero.

Horóscopo hoy Piscis 24 de noviembre de 2020

Piscis, alguien de tu familia necesita ayuda, búscalo y bríndale tu mano amiga. Disfruta el momento y ve poco a poco, pero ten en claro que lo que estás viviendo no es para siempre. Saldrá a relucir una energía que estaba oculta en el trabajo. Sostendrán una conversación con alguien que desea estar contigo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio