Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 24 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de setiembre de 2020

Aries, problemas con intermitencia en la conexión a internet que te dificultará tu trabajo en casa, trata de resolverlo cuanto antes. Deseo de salir del estancamiento, debes plantearte nuevas ideas. No repliques antes de escuchar, controla tus impulsos. Nunca digas nunca, no te pongas límites. Cuidado con robos.

Horóscopo hoy Tauro 24 de setiembre de 2020

Tauro, tendrás encuentros con personas que no veías hace tiempo. Hay alguien que te escondes algo, pronto te darás cuenta de ello y lo aclararás. Firmas acuerdos sobre una vivienda. Realizarás tramites que ya no puedes posponerlos por más tiempo. Preocupación por un familiar o una amistad que no contesta el teléfono.

Horóscopo hoy Géminis 24 de setiembre de 2020

Géminis, recibes un consejo sabio y bien intencionado de alguien que te aprecia, tómalo en cuenta, estas en un proceso de aprendizaje. Te ganas un dinero extra, adminístralo bien sobre todo en estos tiempos difíciles. Servirás de mediador entre dos personas, evitarás que se peleen. Un amigo afectuoso te dará un mensaje.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de setiembre de 2020

Cáncer, cuando te sientas estable nuevamente pasarán muchas cosas positivas, cultiva tu paz interior. Pronto todo se equilibrará. Hora de mostrar una firme voluntad para hacer las cosas. Te buscan para un proyecto, no es tiempo de arriesgar, escucha esa voz interior. Es momento de relajarte y cambiarte de look.

Horóscopo hoy Leo 24 de setiembre de 2020

Leo, alguien te cambia la vida. Nuevos amores y nuevos intereses te mantendrán ocupado. Darás un consejo profesional a un compañero. Contrariedades en el trabajo que deberás aclarar y resolver. Un resultado exitoso al final de un cambio oportuno en el trabajo. Sientes que te presionan mucho, debes aprender a relajarte.

Horóscopo hoy Virgo 24 de setiembre de 2020

Virgo, una situación que altera progresivamente tus nervios llega al límite, discusión inevitable en el trabajo. Situación inesperada que cambiará las cosas, será para mejor. Realizas reparaciones pendientes en el hogar. Llega un nuevo amanecer para sentirte útil y productivo. Es tiempo de curar todas las heridas.

Horóscopo hoy Libra 24 de setiembre de 2020

Libra, este es un período de lucha y de conflicto, acéptalo y reflexiona al respecto, pero no te rindas. Palabra clave: oración. El sol sale para ti, se resolverá un tema que te tenia preocupado. Dinero que caerán en tus manos. Se resuelve un problema familiar. Momento de cambios y remodelaciones en tu sitio de trabajo.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de setiembre de 2020

Escorpio, ruptura con consecuencias. Piensa bien antes de actuar. Aléjate de los recuerdos tristes y las melancolías. Planeas hacer cambios significativos en tu vida. Controla los impulsos. Visitas un lugar muy especial, conéctate con esa energía y recárgate. Asunto que tiene que ver con mejorar y fortalecerse.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de setiembre de 2020

Sagitario, en tus manos están las herramientas para lo que quieres lograr con la pareja. Superas obstáculos de una forma asombrosa. Estarás asumiendo responsabilidades con personas allegadas a ti. Posible mudanza. Nuevos caminos. Te ganas un dinero extra. Te cuidado con golpes en las piernas, esguince o molestia en un pie.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de setiembre de 2020

Capricornio, te unes a un equipo de trabajo. Esta etapa es una transición importante en tu vida. Tiempos de madurez y consolidación de proyectos. Acontecimientos inesperados que te llenarán de expectativas. Superas una situación difícil relacionado con una relación amistosa o laboral. No abandones un asunto relacionado con ahorros.

Horóscopo hoy Acuario 24 de setiembre de 2020

Acuario, deberás hacerte cargo de una situación que tendrás que solucionar a tu manera porque si no, no se solucionará. Un hombre maduro, que refleja fuerza de voluntad y autoridad, te pide ayuda. Dios sin duda alguna ayuda por su misericordia infinita, pero ayúdate tú también. Debes ser fuerte y luchar por lo que quieres.

Horóscopo hoy Piscis 24 de setiembre de 2020

Piscis, algo tienes que resolver con la casa, mudanzas o cambios dentro de la vivienda. Te reconciliarás con una amistad. No debes prestar tus cosas. Evita inconvenientes con personas extrañas. Todo avanzará poco a poco en el amor. Deberás organizar tu agenda con tu pareja, tu familia y el trabajo. El amor lo puede todo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio