Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 25 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de agosto de 2020

Aries, debes buscar protección dentro de tu hogar no fuera. Viajes próximos. Recibes un mensaje inesperado en lo laboral, aunque te lamentes deberás buscar un nuevo camino, no te quedes sin hacer nada. Cambio en tu horario de descanso que te favorece. Recibes más entrada de dinero y eso te da tranquilidad.

Horóscopo hoy Tauro 25 de agosto de 2020

Tauro, algo se equilibra en tu entorno laboral. Utiliza tu intuición, sobre todo en los momentos más tensos en tu vida. Los sueños se logran, después de luchar por lo que deseas por fin lo logras. Sales de un mal momento, una mala energía se aleja de tu vida. Asesoría de documentos te mantendrán ocupado.

Horóscopo hoy Géminis 25 de agosto de 2020

Géminis, sientes tristeza por no poder ayudar a una persona en lo económico. Reconocen la buena labor que vienes realizando en tu trabajo. La rueda de la fortuna esta de tu lado, aprovecha este tiempo para que logres lo que tanto deseas. Cuídate de las críticas de los demás y no caigas en provocaciones.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de agosto de 2020

Cáncer, los planes de un viaje cambian, no te desanimes en algún momento lo podrás hacer. Te contaran algo que te molesta, cálmate y piensa bien que vas a decir. Debes mover las energías en tu oficina o sitio de trabajo. Estarás pensando en hacer cambios en tu rutina. Te alquilan un lugar para poner tu pequeño negocio.

Horóscopo hoy Leo 25 de agosto de 2020

Leo, asume tus responsabilidades en tu casa, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Te dan apoyos personas extranjeras para que puedas realizar un negocio. Concretas un dinero para invertir en un negocio. Cambios favorables para un nuevo trabajo. Éxito, logras avances. Organízate bien y sal adelante.

Horóscopo hoy Virgo 25 de agosto de 2020

Virgo, no creas lo que te dicen de otras personas, los comentarios serán inapropiados y te verás envuelto en un problema, puedes evitarlo. No discutas en una reunión. Nuevas oportunidades. Alguien del pasado que te busca, cuidado puede que tengas problemas. Pon en práctica tus ideas y lucha por tus objetivos.

Horóscopo hoy Libra 25 de agosto de 2020

Libra, viaje por disfrute quedara pendiente por el momento, hasta que todo pase. Veras el cambio después de limpiezas espiritual con la ruda. Ten más cuidado en hacer tus cosas, piensa con tranquilidad lo que tienes que hacer. Cambia tu actitud ante jefe, controla tus impulsos y mide tus palabras.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de agosto de 2020

Escorpio, el amor llega a tu vida para hacerte recordar que todo tiene sentido si le pones fuerza y corazón. Debes terminar algo pendiente, que las cosas no se te acumulen ya que será más difícil después. Organizas muchos viajes para el futuro. Planes de cambio de empleo que se posponen por la situación actual.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de agosto de 2020

Sagitario, recuperas la confianza en algo que te desanimaba. Viajarás, pero no sabes con quien ir. Tendrás contacto con personas influyentes para un nuevo empleo. No tengas miedo a nada, atrévete a vivir feliz y tranquilo. Cuidado con pérdida en casa de un objeto. Victoria en algo que haces luego de mucho esfuerzo.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de agosto de 2020

Capricornio, nuevos proyectos de trabajo se presentan para que escojas el más conveniente. Estarás en busca de un cambio. Estarás preocupado por un problema de tu familia respecto a la salud. Necesitas aclarar un asunto laboral con un compañero, mantén la serenidad y evita conflictos que afecten tu trabajo.

Horóscopo hoy Acuario 25 de agosto de 2020

Acuario, adelante, si no arriesgas no sabrás que pudo pasar. Piensa bien las cosas antes de tomar una decisión, no te dejes llevar por nadie, has lo que tu conciencia te diga. Viajarás para solucionar problemas familiares. Te preocuparás por el buen funcionamiento de algo que está a tu cargo en tu trabajo.

Horóscopo hoy Piscis 25 de agosto de 2020

Piscis, estudios que te ayuda a superarte y a aspirar un puesto mejor en el trabajo. No toleras perder tu libertad, expresa tu sentir ante cualquier situación incómoda que se te presente. Cumple con tus responsabilidades a la medida que puedas. Visitas un sitio con mucho verde, relájate te lo mereces.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio