Consulta aquí el Horóscopo de hoy, jueves 25 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de junio de 2020

Aries, dejarás las dudas atrás y continuarás enfrentando tus temores para libertarte de ataduras del pasado. Quieres provocar un cambio positivo en tu vida y necesitas nuevas ideas. Alguien especial te ayudará a tomar decisiones, pero también recibe las cosas con calma. Cuidado no gastes más de lo debido.

Horóscopo hoy Tauro 25 de junio de 2020

Tauro, estarás en búsqueda de nuevas metas personales y/o profesionales. Tómate el tiempo que necesites para hacerlo. Sale el sol nuevamente para ti. Deja de discutir innecesariamente, no te metas en asuntos de otras personas. Cuidado con la toma de decisiones apresuradas, puede que te traigan atrasos.

Horóscopo hoy Géminis 25 de junio de 2020

Géminis, cuida tu dinero, ahorra en lo que puedas y deja de quejarte tanto por lo que no tienes, estas atrayendo una energía negativa a tu vida. Vence tus miedos. Deberás trabajar más para ti y para tu familia, no esperes que otros asuman tu responsabilidad. Ten calma y esperanza, llegará la ayuda deseada.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de junio de 2020

Cáncer, el dolor que sientes hoy será pasajero, alguien te da la mano para ayudarte. No dejes las cosas importantes a un lado, tu familia te necesita. En la salud tendrás algunas molestias corporales. Se cauteloso con el dinero. Pedirás un préstamo, pero este demorará un poco. Deberás ver otras alternativas.

Horóscopo hoy Leo 25 de junio de 2020

Leo, tienes ansiedad por empezar a movilizarte y activar nuevamente la economía. Estarás más sensible que nunca, no te cierres en tus propias ideas y ten en cuenta las sugerencias de los demás. Todo lo que hagas estos días te saldrá bien, no te decaigas y sé fuerte. Todo mejorará para ti y los tuyos.

Horóscopo hoy Virgo 25 de junio de 2020

Virgo, te enfocarás en nuevos proyectos que te harán demostrar tu gran potencial profesional. Es una buena época para fortalecerte y conseguir aquellas metas que hace tiempo quieres lograr. Te sentirás con mucha energía positiva que te motivará cada vez más para el logro de tus objetivos. Tendrás éxitos.

Horóscopo hoy Libra 25 de junio de 2020

Libra, por más que estés pasando problemas fuertes, no te abandone. Aléjate de todo aquello que te quita energía y empieza a ocuparte más en ti. Piensa que esta situación pasará pronto. Ten fe y no te desanimes. Hay gente mal intencionada que solo te aconseja sobre temas que no están a tu favor, ten cuidado.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de junio de 2020

Escorpio, necesitas probarte a ti mismo que puedes vencer los obstáculos que se presenten. Vendrán logros y triunfos. No discutas con la familia por cosas que al final del día se solucionarán. Céntrate en tu propia agenda de trabajo y cumple con lo prometido. Te comunicarás con el extranjero y te preocupará.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de junio de 2020

Sagitario, el avance que buscabas se aproxima. Te sentirás motivado y con nuevas ideas por hacer, desarrollarás tu potencial artístico. Deberás ser más constante y no desanimarte tan rápido, eso te baja tu energía. Te ocuparás de un problema de un familiar y te sentirás afectado. Mucho estrés estos días.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de junio de 2020

Capricornio, debes terminar lo que iniciaste, aunque el resultado no es lo que deseabas, así podrás darte una nueva oportunidad para comenzar algo mejor. Cuidado con quien haces negocios. No dejes que te manipulen respecto a lo que vas a hacer. Todo lo que había generado dolor y tristeza cambiará para bien.

Horóscopo hoy Acuario 25 de junio de 2020

Acuario, tienes preocupación por tu estabilidad con tu pareja. Ten calma, deja que todo pase y no actúes por impulso. En lo laboral estarás absorbido por un problema, debes resolverlo pronto de la mejor manera, toma en cuenta la opinión de los demás. Encontrarás algo que habías dado por perdido en tu casa.

Horóscopo hoy Piscis 25 de junio de 2020

Piscis, llegará una información que hace tiempo esperabas y podrás resolver un tema en especial. Nacerá la necesidad de crear nuevos proyectos, estúdialos si convienen o no. Confía en la persona que está contigo para apoyarte, no permitas que otros decidan por ti cuando eres tú el que conoce el camino.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio