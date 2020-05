Consulta aquí el Horóscopo de hoy, lunes 25 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de mayo de 2020

Aries, no esperes que las personas festejen contigo tus logros y aciertos, cada quien tiene sus propios `problemas que resolver, pero eso no les quita que te quieran y que cuando los necesites estarán allí para apoyarte. No seas desesperado, ten calma que las coas en estos días estarán aclarándose para ti.

Horóscopo hoy Tauro 25 de mayo de 2020

Tauro, eres una persona responsable de todo lo que realiza, pero debes hacer más cosas por ti, dejas pasar oportunidades y eso hace que te cueste crecer. Deja temores atrás, aprende a arriesgarte y decídete hacer cosas que quizás antes no hacías, pero ahora es necesario reinventarte y salir adelante.

Horóscopo hoy Géminis 25 de mayo de 2020

Géminis, debes aprender a afrontar las consecuencias de tus actos, todo tiene una consecuencia y se llama karma. Es hora de limpiar ese karma, analiza en qué punto de tu vida has sido injusto o lastimaste a alguna persona. Es momento de pedir perdón y una nueva oportunidad para que todo fluya bien en tu vida

Horóscopo hoy Cáncer 25 de mayo de 2020

Cáncer, vienen muchos cambios positivos para ti, has actuado con fe y demostraste ser constante, ahora todo saldrá bien para ti y tu familia. El sol vuelve a brillar. Se cierra un ciclo de pruebas duras, pero se apertura una nueva oportunidad de lograr tus sueños. Replantéate nuevas metas en corto tiempo.

Horóscopo hoy Leo 25 de mayo de 2020

Leo, es hora de arreglar algo en tu vida. Tu corazón lo tienes olvidado y es tiempo de fortalecerlo, date la oportunidad de comenzar de nuevo. Si te equivocaste es porque aprendiste que no todo en la vida es fácil, y ese aprendizaje es para ponerlo en práctica para la siguiente vez. Mereces ser feliz.

Horóscopo hoy Virgo 25 de mayo de 2020

Virgo, no te dejes llevar por las apariencias, te sentirás tentado por una persona que, aunque no lo parezca, traerá consigo muchos problemas que te afectarán de forma negativa en tu vida. Es mejor estar precavido y tomar cartas en el asunto para no perder el control. Analiza bien toda la situación.

Horóscopo hoy Libra 25 de mayo de 2020

Libra, debes entender que lo desgastado es frágil, hay cosas que no será fácil reparar en tu relación, siempre deben darse una nueva oportunidad y luchar por conservar lo que les ha costado tanto lograr juntos. Todos pasan por tiempos difíciles, lo importante es no dejarse vencer. El amor todo lo puede.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de mayo de 2020

Escorpio, hay cosas que debes dejar fluir en tu trabajo, no podrás controlar todo lo que tienes a tu alrededor. Cada persona piensa distinto, te sentirás irritado por diferencias con los que te rodean. Podrás llegar a acuerdos, pero debes también ceder en algunas cosas, juntos lograrán muchas cosas positivas.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de mayo de 2020

Sagitario, eres una persona que ayuda a las demás sin pedir nada a cambio, ese sacrificio será premiado con una noticia maravillosa que llenará de alegría tu alma. Nuevos proyectos se estarán concretando en los próximos días y te sentirás satisfecho de tus logros, pero debes seguir esforzándote cada día mas.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de mayo de 2020

Capricornio, el sol brilla para ti hoy, iluminando tu camino y haciéndote recordar que tú eres una persona brillante, capaz de lograr hasta lo imposible por alcanzar la felicidad y el éxito. Adminístrate mejor para que no te falte nada y no decaigas, sigue luchando que el camino es largo.

Horóscopo hoy Acuario 25 de mayo de 2020

Acuario, te sentirás agotado por una situación, pero eres tan fuerte que te levantarás con más fuerza y seguirás en esta lucha que se llama vida. Eres más grande de lo que pareces, solo debes creer más en ti y confiar que todo esto pasará pronto, estarás restablecido totalmente para seguir logrando tus metas.

Horóscopo hoy Piscis 25 de mayo de 2020

Piscis, recibirás buenas noticias, mucha gente quiere agradecerte lo que una vez hiciste por ellos. Son con los detalles pequeños que sentirás ese amor de las personas hacia ti, y los que te estarán motivando para seguir adelante, y poder ayudar a muchas más personas. Debes también pensar en ti, disfruta.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio