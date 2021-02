Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 25 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de febrero de 2021

Aries, eres incansable y cuando deseas algo luchas hasta conseguirlo. Eres un guerrero, no importan los tropiezos pues tu fuerza para vencer obstáculos es aún mayor. Constancia y fe serán la clave de tu éxito. Toma la fuerza de la creatividad para impulsar cambios en tus rutinas. No te dejes vencer. No te canses eres fuerte.

Horóscopo hoy Tauro 25 de febrero 2021

Tauro, a pesar de todo lo que estas atravesando, tratarás de mantener un orden en tu vida, para que la cosas no se salgan de control. La disciplina te ayuda a equilibrar tu vida. Debes cuidar tu salud evita grasas y dulces en exceso, fuerza y voluntad. Lo espiritual te ayudara a comprender todo lo que está pasando.

Horóscopo hoy Géminis 25 de febrero de 2021

Géminis, siempre se te ocurrirá algo nuevo para hacer, estarás inquiero por temor a no fallarle a tu familia. Sólo deberás creer ti mismo y veras que las cosas comenzarán a fluir en forma positiva. Piensa en momentos agradables que te hagan sentirte feliz. En el amor, te reconcilias con esa persona especial, sé feliz.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de febrero de 2021

Cáncer, las personas de tu alrededor creerán en ti, podrás salir de una dificultad de manera victoriosa. Usa la tecnología para pasar tiempo con amistades y renueva las que tienes tiempo sin atender. No te gusta la soledad, tienes muchas ganas de compartir y conversar con alguien lo que te sucede. Un hijo te necesita.

Horóscopo hoy Leo 25 de febrero de 2021

Leo, eres entusiasta y surgirán en tu mente nuevas ideas, toma las cosas con calma, no todo lo que piensas lo podrá realizar de manera inmediata, prioriza que es lo primero que puedes hacer y qué está a tu alcance. Tendrás que hacer un gasto para mejorar tu ambiente de trabajo, busca lo que este a tu alcance.

Horóscopo hoy Virgo 25 de febrero de 2021

Virgo, por más que estés pasando momentos difíciles, es hora que aprendas a dejar la lo negativo atrás, purifica y libérate de esas emociones negativas. Tendrás una buena noticia que alegrara tu alma, ten fe no la pierdas. Tendrás una conversación con una amistad que abrirá tu mente a nuevas cosas. Recibirás una bendición.

Horóscopo hoy Libra 25 de febrero de 2021

Libra, tienes una energía que contagia a cualquiera. Céntrate en lo que quieres lograr y comparte tus deseos con personas que te aporten. Libérate de situaciones que te mantiene atado y que no te dejaba avanzar, recuerda tu brillas con luz propia. Los conflictos nos hacen crecer, y todo pasa por algo, saldrás victorioso.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de febrero de 2021

Escorpio, eres una persona con mucha fortaleza, pero a veces te quiebras con facilidad. Si hoy no sabes cómo comenzar tu día, te sugiero que actúes en función a tus gustos, como: leer un libro, pintar, escribir poesías o tocar algún instrumento musical. Confía en ti mismo y en tu potencia, tranquilo, este será un gran día.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de febrero de 2021

Sagitario, practica la paciencia y observa cómo las ideas para solucionar tus problemas comienzan a madurar en tu mente. Hacer juegos de memoria o escribir pensamientos calmaran tu nerviosismo en estos momentos. No centres tu atención en cosas tristes. Alégrate. Dedica tiempo a las plantas para canalizar el estrés.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de febrero de 2021

Capricornio, siempre tendrás las estrategias adecuadas para salir victorioso de cada situación difícil que se presente. Siempre podrás ayudar a quien lo necesite, no podrás resolver el problema de todos, pero podrás orientarlos para que encuentren una salida. Te sentirás cargado y cansado, pero feliz por hecho lo correcto.

Horóscopo hoy Acuario 25 de febrero de 2021

Acuario, algo en tu vida va a durar más tiempo de lo que te imaginas, pero todo va a ir bien si no te precipitas. Todo tiene su momento y su tiempo. Espera. Controla tu carácter y piensa más las cosas antes de decidir. Debes de aprovechar el tiempo haciendo actividades que te ayuden a armonizar y equilibrar tus emociones.

Horóscopo hoy Piscis 25 de febrero de 2021

Piscis, habrá personas que quizás te critiquen por tu forma de actuar y de ver las cosas, no hagas caso sigue adelante, toma solo que necesitas y lo demás deséchalas. Tienes que estar siempre en actividad, el encierro te estresa. Tendrás la influencia de una persona que te ayudará a resolver un asunto con sabiduría.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio