Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 25 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de febrero de 2022

Aries, eres una persona incansable y cuando deseas algo luchas hasta conseguirlo. Eres un guerrero, no importan los tropiezos pues tu fuerza para vencer obstáculos es aún mayor. Constancia y fe serán la clave de tu éxito. Toma la fuerza de la creatividad para impulsar cambios en tus rutinas. No te dejes vencer. No te canses tu eres fuerte.

Horóscopo hoy Tauro 25 de febrero de 2022

Tauro, vendrán buenas oportunidades que debes evaluar con mucho cuidado y así aprovechar por completo su potencial y alcanzar el logro de todos tus sueños y deseos. Recuperas tu energía y poco a poco te vas sintiendo más fuerte en todos los sentidos, fortaleciendo tu cuerpo. Tus pensamientos deben estar en perfecto equilibrio.

Horóscopo hoy Géminis 25 de febrero de 2022

Géminis, días difíciles por pasar, a pesar de todo lo que estas atravesando, tratarás de mantener un orden en tu vida, para que la cosas no se salgan de control. La disciplina te ayuda a equilibrar tu vida. Debes cuidar tu salud evita grasas y dulces en exceso, fuerza y voluntad. Lo espiritual te ayudara a comprender todo lo que está pasando.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de febrero de 2022

Cáncer, un nuevo proyecto te atrae y te invita a dirigir tu energía para lograr concretar eso que te satisface. Conecta tu mente y corazón en un orden acorde a tus ideas, solo así podrás materializar lo que deseas sin restricciones. Usa tus herramientas de mayor poder y eleva las probabilidades de éxito al máximo. Eres luz en la oscuridad.

Horóscopo hoy Leo 25 de febrero de 2022

Leo, eres ingenioso y siempre se te ocurrirá algo nuevo para hacer, estarás inquiero por temor a no fallarle a tu familia. Sólo deberás creer ti mismo y veras que las cosas comenzarán a fluir en forma positiva. Piensa en momentos agradables que te hagan sentirte feliz. En el amor, te reconcilias con esa persona especial, sé feliz. A seguir adelante.

Horóscopo hoy Virgo 25 de febrero de 2022

Virgo, la negatividad que se acerca a tu entorno muchas veces es solo la sombra de tu pensamiento, debes ser objetivo. Enfoca tu mente y no tengas miedo de arriesgarte un poco por conseguir lo que realmente mereces. Debes ser muy observador y detenerte a verificar tus acciones cuando sea necesario. El amor se hará presente pronto.

Horóscopo hoy Libra 25 de febrero de 2022

Libra, hoy tendrás una energía que contagia a cualquiera. Aprovéchala al máximo. Céntrate en lo que quieres lograr y comparte tus deseos con personas que te aporten. Libérate de situaciones que te mantiene atado y que no te dejaba avanzar, recuerda tu brillas con luz propia. Los conflictos nos hacen crecer, y todo pasa por algo, saldrás victorioso.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de febrero de 2022

Escorpio, no permitas que te manipulen, ni manejen tus finanzas, tú eres bueno en lo que haces, confía en ti y ve por tus metas. Algunas cosas se pueden salir de las manos, simplemente fluye y no te resistas para luego volver a tu trono de poder. Deja de lado los conflictos y ya no le des importancia, no deben ser parte de tu vida.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de febrero de 2022

Sagitario, se te vienen días duros y complicados, pero eres una persona con mucha fortaleza, pero a veces te quiebras con facilidad. Si hoy no sabes cómo comenzar tu día, te sugiero que actúes en función a tus gustos, como: leer un libro, pintar, escribir poesías o tocar algún instrumento musical. Confía en ti mismo y en tu potencia, tranquilo, este será un gran día.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de febrero de 2022

Capricornio, una gran energía llega para ti, capaz de impulsar tu camino a un nuevo horizonte, conecta con esa fuerza que desde el interior te guía, para ir más allá de donde sueñas. Equilibra tus emociones y no te dejes llevar por ninguna negatividad que no te pertenece. Tu corazón está en orden y te preparas para emprender un nuevo camino.

Horóscopo hoy Acuario 25 de febrero de 2022

Acuario, aunque todo se nuble gris, practica la paciencia y observa como las ideas para solucionar tus problemas comienzan a madurar en tu mente. Hacer juegos de memoria o escribir pensamientos calmaran tu nerviosismo en estos momentos. No centres tu atención en cosas tristes. Alégrate. Dedica tiempo a las plantas para canalizar el estrés.

Horóscopo hoy Piscis 25 de febrero de 2022

Piscis, el tiempo juega a tu favor, aprovecha cada oportunidad para lograr lo que quieres y deseas, toma las oportunidades que se te presenten para construir tú camino al éxito. Concreta sin perder tu impulso, aunque todo se ponga difícil a tu alrededor. Serás capaz de ir más allá sin mirar atrás, doblegando tus miedos y avanzando paso a paso.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO