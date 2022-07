Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 25 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de julio de 2022

Aries, una persona mayor te da consejos de vida que te ayudarán a darle forma a tus ideas. No te angusties más de lo que deberías, recuerda que las cosas siempre tienen solución y no estás tomando las mejores decisiones. Es hora de dejar algo atrás o irte de un lugar. Evita visitar un sitio donde hay de bebidas alcohólicas, no es conveniente para ti.

Horóscopo hoy Tauro 25 de julio de 2022

Tauro, donde surja un conflicto o discusión deberás irte de inmediato. Buscarás conectar con tu espacio interior punto. Debes ir a un sitio especial para meditar y conectarte con la naturaleza. Tendrás una prórroga en temas pendientes. Te tocará alejarte de situaciones que ya no dan para más, con fuerza debes ir más allá de tus limitaciones y hacer lo que realmente es mejor.

Horóscopo hoy Géminis 25 de julio de 2022

Géminis, asunto con arreglos de vehículos y papeles. Una angustia que no te deja dormir finaliza. Tu palabra clave es relajación. Es el momento de pasar una etapa de tu vida que ha sido dura para ti. Observa tu salud, tendrás que realizar un tratamiento médico para sentirte mejor. Tendrás que luchar o competir para conseguir lo que quieres.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de julio de 2022

Cáncer, el dinero fluye y podrás hacer algunas compras, recuerda sólo adquirir lo necesario, hay que guardar pan para mayo. Tu poder está en la voluntad, en el esfuerzo y la energía que le coloques a cada acción, para así lograr lo que te propongas. Concéntrate en mirar más allá de lo que está ante ti y lee entre líneas, la verdad se revelará ante ti.

Horóscopo hoy Leo 25 de julio de 2022

Leo, ahora hay más claridad en tu vida, pero nada sucede rápido, todo se da con calma. Una lucha en la que estuviste en la cuerda floja la logras superar. Todo está cambiando en tu vida. Nuevos aprendizajes que harán cambiar tu estilo de vida, recuerda que lo que fácil, fácil se va. Más horas de actividad física para estar saludable.

Horóscopo hoy Virgo 25 de julio de 2022

Virgo, tendrás hoy la tendencia a discutir, evita conflictos. Todo marchará bien según como te has programado, empieza a disfrutar de las buenas cosas que la vida tiene planeado para ti. Se avecinan días mejores. Ayudarás a otros en momentos difíciles de acuerdo a tu experiencia. Debes tener mayor seguridad e ir en la dirección correcta.

Horóscopo hoy Libra 25 de julio de 2022

Libra, hoy que quizás tendrás algo más de tiempo del que dispones a diario, acude a la llamada de tu familia porque quieren hablarte de algo. Aunque te sientes inconforme con la entrada de dinero, solucionarás. Reaparecen antiguos amigos. Paciencia con esa persona que te gusta, no siempre irá a tu ritmo. Demuestras que pueden confiar en ti.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de julio de 2022

Escorpio, logras quitarte un peso de encima. Necesitas un cambio de look. Te invitarán a un sitio donde te conviertes en el centro de atención. Evolución en lo profesional. Tendrás contacto con profesionales o asesores para discutir asuntos de trabajo. Tanto trabajo al fin da frutos y toma forma un proyecto que será verdaderamente gratificante.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de julio de 2022

Sagitario, vas por buen camino, sigue esforzándote y verás buenos resultados. Asunto con una propiedad o inmueble que se resuelve. Llegaras a tus metas. Te llaman del extranjero para pedirte un favor. Refinanciamiento con el banco o compra vehículo, estarás logrando tus objetivos. Realizarás pagos de facturas o de cuentas retrasadas.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de julio de 2022

Capricornio, tomarás una decisión justa ante un problema en lo laboral. Debes poner límites a las personas que te rodean para que no haya confusiones o malentendidos. Tendrás que eliminar a personas tóxicas de tu vida para comenzar a vivir de forma positiva. Evaluación importante que te llevará a un tratamiento u operación positiva.

Horóscopo hoy Acuario 25 de julio de 2022

Acuario, debes aprender a organizar tus múltiples obligaciones para conseguir los recursos necesarios para su ejecución. Tendrás algunas variaciones y fluctuaciones económicas. Podrás realizar un viaje en los próximos meses que te permitirá nuevos puntos de apoyo. Participación en grupos religiosos buscando la paz interior.

Horóscopo hoy Piscis 25 de julio de 2022

Piscis, tendrás contacto con una persona para ver el tema de una vivienda. Realiza actividades al aire libre. Es el momento de asumir nuevos compromisos y de tomar el control orientados hacia los nuevos retos. Pon atención a tus sueños, ellos te revelarán lo que ha de ocurrir. Pon mayor interés para ejercitar tu cuerpo, llevar una vida sana para mejorar tu salud.

