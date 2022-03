Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 25 de marzo del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de marzo de 2022

Aries, no pierdas la calma. Te exiges demasiado y los demás lo sentirán. Con inspiración y creatividad deberás desarrollar habilidades para el liderazgo. Renovación de esperanzas. Cuidado, lastimarás a un amigo sin darte cuenta. Un desaire será la gota que colma el vaso con tu pareja, habrá una crisis, pero se superará. Ayudas a unos niños.

Horóscopo hoy Tauro 25 de marzo de 2022

Tauro, eres inteligente e intuitivo, por eso no permitas que abusen de tu confianza. La vida te está hablando con un idioma diferente, debes adaptarte a esta nueva realidad. Cultiva tu belleza y paz interior. Practica escuchar bien en las conversaciones de todos los días, las cotidianas. Pisa firme ya que el dinero no te alcanza. Hecho curioso con mascota.

Horóscopo hoy Géminis 25 de marzo de 2022

Géminis, no prestes atención a lo que las otras personas dicen de ti, todo se esclarecerá y ninguna sombra te perseguirá. Un encuentro fortuito facilitará las cosas y terminará en cita romántica. Buscarás un dinero que te deben, no realices una sociedad con alguien que no te da buena espina. No descuides tus citas de salud. Disfruta a tu pareja y compartan más.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de marzo de 2022

Cáncer, debes ser paciente y constante, a pesar de lo difícil que la estás pasando, llegarás a un balance positivo al final de todo, esfuérzate más. La suerte estará de tu lado, aprovéchala. Sé creativo a la hora de reconquistar el amor de una persona. Cuida tu salud. Evita el consumo excesivo de carnes rojas, aumenta la ingesta de frutas y verduras.

Horóscopo hoy Leo 25 de marzo de 2022

Leo, pronto el sol brillará para ti nuevamente, debes darte la oportunidad para aceptar y adaptarte a una nueva etapa. Una decisión importante, pero hay cosas que no sabes cómo manejar. Dedícate a estudiar y a formarte. Lo inestable se reflejará en la pareja y surgirá en la intimidad, cuidado riesgo de ruptura. Cuídate y ve al médico así lo necesitas.

Horóscopo hoy Virgo 25 de marzo de 2022

Virgo, eres muy responsable, constante y muy fuerte capaz de sobrellevar cualquier obstáculo a lo largo de tu vida. Oportunidad de negocio. El sentido de dirección se te activa tras una conversación con padre, amigo importante o figura de autoridad. Cuídate la espalda de dolores por mala postura al trabajar. También deberás curarte interiormente.

Horóscopo hoy Libra 25 de marzo de 2022

Libra, algunos gastos imprevistos pondrán en tensión una relación laboral o sentimental, pronto pasará. Comienzas a verle el fruto a tu sudor. El dinero no te rinde, buscarás nuevas opciones. Se consagra un amor. Recibes una revelación de un sueño, préstale atención. El corazón se te llena de esperanza. Recibes una visita de forma agradable en tu casa.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de marzo de 2022

Escorpio, estarás entrando a una etapa de nuevos comienzos y soluciones financieras. Quieres una sociedad con alguien, decide que rubro y con quien. Te vas a mudar y se te cruzan las cosas, deberás resolverlas una a la vez. Se aceleran algunas cosas que tenías tiempo luchando. Con tu pareja tendrás algunas discrepancias por desacuerdos, se solucionará.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de marzo de 2022

Sagitario, por fin llegará a ti ese dinero extra que tanto has estado esperando, mira bien en que los gastas. Desequilibrio emocional que te causa inestabilidad. El buen hijo siempre tiene la bendición de su padre y madre, sigue por buen camino. Malestar en los ojos. Se agradecido con las personas que te ayudaron a salir adelante. Ten fe.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de marzo de 2022

Capricornio, es hora de estudiar, te prepararás para un crecimiento en tu profesión, siempre es bueno estudiar. Te devuelven algo que creíste haber perdido. Reaparece un antiguo amor, tu reacción inmediata será mirarte en el espejo y pensar en lo que estas sintiendo, haz lo que nazca de tu corazón y pensando bien lo que te conviene.

Horóscopo hoy Acuario 25 de marzo de 2022

Acuario, es momento de agradecer al cielo por las oportunidades, la buena fortuna financiera continúa, ahorra y no malgastes el dinero. Un nuevo ambiente te es favorable para el nuevo trabajo que has de comenzar. En el amor jamás te rindas, no pienses que no tienes suerte, eso puede cambiar. Cuídate de salidas nocturnas ya que tendrás problemas.

Horóscopo hoy Piscis 25 de marzo de 2022

Piscis, estás más sensible que nunca, percibes con claridad los defectos y virtudes de los demás, ahora nadie podrá engañarte sin que te des cuenta de ello. Se pierde algo de tu oficina o negocio, revisa todo con detenimiento, alguien miente. Después de una larga espera, el amor puede en este momento estar en la vuelta de la esquina. Sé feliz.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

