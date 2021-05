Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 25 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de mayo de 2021

Aries, los asuntos por cuestiones de dinero te tendrás preocupado. De correr tanto solo te quedará el cansancio, no te dejes llevar por tus impulsos. Tus compañeros serán un gran apoyo para ti esta semana. No dejes que la monotonía acabe con tu relación, dale un giro. Noticias afortunadas en cuestiones de dinero.

Horóscopo hoy Tauro 25 de mayo de 2021

Tauro, oportunidad financiera inesperada puede mejorar tu situación. Estás por concretar un nuevo negocio, paciencia que todo saldrá bien. La paciencia puede ser una virtud, pero todavía no es una de las cosas con las que te sientes más cómodo. Podrías encontrar a alguien especial donde menos lo esperabas.

Horóscopo hoy Géminis 25 de mayo de 2021

Géminis, en lo económico, la clave estará en la constancia y en ser perseverante, así lograrás el éxito. Has estado jugando con la idea de cuidar a alguien de una manera que no lo has hecho en mucho tiempo. Llama a un buen amigo para pasar un momento diferente. Abre tu corazón y di tus sentimientos por esa persona especial.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de mayo de 2021

Cáncer, es recomendable que tomes en cuenta tus pensamientos antes de tomar una decisión. Mantén la calma aun cuando en tu entorno todo está mal, será la clave para encontrar soluciones. Una persona de tu familia te inspirará a realizar nuevos proyectos. Tu intuición es bastante buena, tienes razón al emitir los juicios.

Horóscopo hoy Leo 25 de mayo de 2021

Leo, vienen tiempos de gastos, organízate bien. El hecho de que estés ignorando la realidad no quiere decir que la estés superando, encuentra la mejor forma de llevar las cosas. Descubrirás el gran poder que tiene tu mente para controlar varios aspectos de ti vida que no creías poder llevarlos. Una noticia importante alegrará tu día.

Horóscopo hoy Virgo 25 de mayo de 2021

Virgo, intenta hacer nuevas actividades y dedica tiempo a lo que te apasiona. Sientes que hay un comportamiento distinto en tu pareja, pero no han tenido la oportunidad de conversar, este es el momento. Debes ver tu propia forma de ser antes de juzgar a los demás sueles ser muy hiriente. Trata de no ser tan crítico con otros.

Horóscopo hoy Libra 25 de mayo de 2021

Libra, has estado por mucho tiempo aferrado a tus creencias sin abrirte a los demás, debes aprender a escuchar. A veces piensas tanto en los problemas que olvidas colocarle ese toque diferente a tu relación. Para construir una relación sólida debes estar atento a los detalles. Recibirás un regalo inesperado de una persona cercana a ti.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de mayo de 2021

Escorpio, tendrás la oportunidad de conocer a personas nuevas, estas te abrirán nuevos horizontes. Debes aprender a controlar la ira, es algo que te desfavorece. Tus sentimientos en este momento no son claros, no concretes una relación en estos momentos. Aléjate de los argumentos que pueden traerte problemas más adelante.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de mayo de 2021

Sagitario, espera que te suceda algo especial por la tarde. Hoy tienes que adoptar una actitud positiva y mantenerte así para poder tener fuerzas para que logres todas tus metas. Tu forma de ser te permite sobrellevar las situaciones fuertes que te ha tocado vivir. Viene una muy buena racha, aprovéchala. Vendrán días buenos para ti y tu familia.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de mayo de 2021

Capricornio, oportunidad para invertir en un nuevo proyecto, no dudes y piensa en crecer como la espuma. Aprovecha la energía que tienes hoy para realizar una actividad física. Planes para un viaje de amor será la clave para llenar de pasión tu relación. Surgirá la pasión con un viejo amigo del pasado. Evita caer en peleas triviales, no te favorecen.

Horóscopo hoy Acuario 25 de mayo de 2021

Acuario, es muy importante que no te enfoques en las dificultades y tomes esto como una oportunidad de mejorar. Tomarás una decisión difícil que cambiará totalmente la vida de una persona que amas. No es momento de asumir compromisos con personas que no sienten lo mismo que tú. En la parte social estarás muy activo.

Horóscopo hoy Piscis 25 de mayo de 2021

Piscis, no olvides organizarte mejor, esto te ayudará a mantener el control de tu vida. El apoyo de una persona será de gran ayuda en estos momentos difíciles. Los asuntos familiares relacionados a bienes materiales llegan a un punto crítico. El miedo y los celos cobran forma con la aparición inesperada de un tercero.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio