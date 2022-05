Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 25 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de mayo de 2022

Aries, tendrás que planear el futuro junto con tu familia, en la unión esta la fuerza. Podrán entre todos adquirir un bien y compartirán gastos, de esta manera la economía se equilibrará. Date la oportunidad de amar nuevamente sin miedo al pasado. Sale el sol y todo brilla. Vive el presente y deja que la vida continué.

Horóscopo hoy Tauro 25 de mayo de 2022

Tauro, esa persona especial que regresa a tu vida, a ver si esta vez te da otra oportunidad. No te des por vencido hasta lograr el objetivo que te has trazado. El orgullo déjalo a un lado y da tu brazo a torcer, no puedes ganar todas las discusiones. Haz lo que amas hacer y busca apoyo en quien te ama y confías.

Horóscopo hoy Géminis 25 de mayo de 2022

Géminis, te llega un dinero por una deuda pendiente, adminístrate mejor y no prestes dinero por ahora. Te ganas un dinero rápido. La vida te dará una nueva oportunidad, debe aprovechar y ser muy agradecido con las bendiciones que tienes. Todo se activa nuevamente en tu vida, trabajo, amor y familia. Compra de un vehículo.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de mayo de 2022

Cáncer, tendrás nuevas iniciativas, impulsa lo que quieres lograr. Te llegará la solución a un problema económico que te ha estado agobiando. Cuidado con las falsas amistades que solo buscan intereses propios. Busca compañía, no necesariamente debe ser amorosa, comparte con una persona especial este día y dedícalo a divertirte.

Horóscopo hoy Leo 25 de mayo de 2022

Leo, inicias un proyecto donde involucra a la familia, será de gran éxito y de unión. Te sientes vigilado por una persona, date cuenta que es por amor. Haz a un lado las discusiones amorosas, en las relaciones también se aprende. Un nuevo amanecer te invita a vivir feliz y en armonía. Éxitos en lo que emprendas.

Horóscopo hoy Virgo 25 de mayo de 2022

Virgo, el mercado te está mostrando una oferta tentadora para dejar tu trabajo actual, sin embargo, no te conviene. No te enfoques en esa idea y piensa que puedes conocer a alguien cuyo sentimiento sea reciproco. Resuelve lo antes posibles los inconvenientes que tienes con tu pareja, nunca te calles lo que sientes.

Horóscopo hoy Libra 25 de mayo de 2022

Libra, conversaciones con una persona sobre un nuevo trabajo. El amor de tu vida te causa una gran decepción, pero pronto todo se arreglarán nuevamente, ten fe. Disfruta de los buenos momentos que te regalan tus amistades, desconéctate totalmente del resto. Has las cosas con calma y cuidando tu salud. Sé feliz.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de mayo de 2022

Escorpio, hoy será un gran día en lo laboral. Adopta un punto de vista un poco más relajado no seas tan exigente con los demás. Estás buscando apoyo en las personas equivocadas, por eso sientes que no sales del problema que te agobia. Tienes actualmente mucha presión en ti, baja las revoluciones para mejorar tu productividad.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de mayo de 2022

Sagitario, contactos excelentes en tu sitio de trabajo. Los problemas comienzan a resolverse. Una persona mayor requiere de tu apoyo, pero no ha podido acercarse a ti, deberás ser tu quien dé el primer paso. Vivirás noches importantes y de buena compañía. Personas que salen de tu entorno y no regresan. Encuentro afectivo que te alegra.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de mayo de 2022

Capricornio, cuida tu trabajo, dale el tiempo y la dedicación que necesita para que logres tus objetivos. Te dan un dinero para que montes un negocio. Te sentirás agobiado por una situación tensa en tu hogar, intenta regularlo de la mejor manera. Estarás ayudando a niños que te lo piden. Cuidado con los chismes o comentarios de otros.

Horóscopo hoy Acuario 25 de mayo de 2022

Acuario, lleva a cabo ese proyecto que has tenido en mente y recuerda no afectar a nadie más para lograr tus objetivos. Cuídate de personas tramposas que quieran engañarte con negocios que no son buenos. Habrá grandes discusiones por malentendidos del pasado. Estarás sensible y te sentirás muy solo.

Horóscopo hoy Piscis 25 de mayo de 2022

Piscis, un bajón económico inesperado afectará tus finanzas, debes estar preparado. Nuevas ideas nacerán de tu mente para poder ganar dinero, un negocio independiente es una buena idea, pero pronto encontrarás un trabajo más estable. Toda relación tiene fallas, deja de buscar la perfección. Haz las cosas bien.

