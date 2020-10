Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 25 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de octubre de 2020

Aries, te enfrentas a un nuevo cambio, te desconcentrarás un poco así que presta mayor atención en todo lo que hagas el día de hoy. Una mujer quiere que hagas un cambio en tu forma de vida te incomodará, aprende a escuchar primero antes de sacarle el cuerpo. Problemas económicos que no ves salida se solucionará.

Horóscopo hoy Tauro 25 de octubre de 2020

Tauro, lucha con todo lo que tienes para defender tus derechos, no dejes que te opaquen. Asuntos con documentos se esclarecen, pero aún no se resuelven. Alguien en casa te exige más orden en tus proyectos y planes. En tres semanas recibirás una buena noticia con respecto al dinero. Cambios inesperados en el trabajo.

Horóscopo hoy Géminis 25 de octubre de 2020

Géminis, debes ir despacio y pensar bien las cosas antes de dar ese gran paso. Algunos asuntos están demorando mucho para darse y te preocupa, en pocos días se resolverá. Sientes que alguien te hiere con sus palabras, no permitas eso y date a respetar. Una persona quiere ayudarte en algo, decide si te conviene aceptar.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de octubre de 2020

Cáncer, ante la difícil situación que estás viviendo de esfuerzo y sacrificio, deberás tomar decisiones difíciles, todo está en tus manos. Alguien te brindará apoyo. Deberás cumplir tus promesas, hay quienes no olvidan lo que ofreciste alguna vez. Cuidado con niños en casa, estar atentos a su salud. Recibes buenas noticias.

Horóscopo hoy Leo 25 de octubre de 2020

Leo, deberás darte cuenta que alguien te está engañando. Sentirás que te quitas un peso de encima, no asumas lo que no te corresponde. Dominarás una situación de peligro, ten más precaución en la calle. Tramites que debes apresurarte en terminar para que las cosas se ordenen. Confirmas una sospecha que tienes.

Horóscopo hoy Virgo 25 de octubre de 2020

Virgo, la amistad es algo que valoras mucho, una persona que no veías hace tiempo te visita y te da alegría. Deja ir lo que ya no te hace bien, deja el apego y siéntete libre para que todo fluya nuevamente. Una persona interviene en tu relación amorosa, ten cuidado en equivocarte. Llegas a un lugar y te da tranquilidad.

Horóscopo hoy Libra 25 de octubre de 2020

Libra, obtención de bienes luego de sacrificios. Vale la pena esperar. Alguien te habla de la reputación de alguien en forma negativa. Evita chismes y comentarios que no te corresponden. Deseas estar en un lugar lleno de árboles, debes relajarte y visitar el campo. Aléjate de personas que solo te buscan solo por interés.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de octubre de 2020

Escorpio, déjate guiar, estás vulnerable y necesitas orientación. Hay una persona que ya partió que te protege. Debes caminar como parte de tu rutina diaria, cuida tu salud y tu alimentación. Estarás en conversaciones con alguien del extranjero. Recibes un regalo como muestra de cariño. Superas una dificultad en el trabajo.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de octubre de 2020

Sagitario, te compenetrarás más con tu pareja y con tu familia en estos días. Buen tiempo de negociación. Recibes una excelente noticia de un trabajo nuevo, aprovecha las oportunidades. No seas pesimista, si algo no funciona debes estar seguro que la siguiente lo lograrás. El triunfo está caminando junto a ti, no lo sueltes.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de octubre de 2020

Capricornio, te reconciliarás con una persona que te habías alejado por malos entendidos. Lamentas la perdida de una amistad valiosa. Sigue adelante, que nadie te detenga en tus proyectos. Disfrutarás de una nueva aventura en tu vida, puede que se convierta en algo serio. Cuida tu salud, molestias en las piernas y cabeza.

Horóscopo hoy Acuario 25 de octubre de 2020

Acuario, deja fluir las cosas con tu pareja o esa persona especial, no presiones las cosas. Se aclara un asunto en el trabajo. Cuidado con enemigos ocultos, traiciones e imputaciones en contra tuyo. Abre bien los ojos. Dificultades que se aclaran antes de finalizar el día. El sol sale para ti. Una persona te pide ayuda.

Horóscopo hoy Piscis 25 de octubre de 2020

Piscis, piensa bien las cosas antes de decidir, no te dejes llevar por tus emociones. Estas muy sensible, deberás calmarte. No creas en todo lo que te digan. Dinero que llega a tus manos, pagas tus cuentas. La tristeza se apodera de ti, tranquilízate pronto pasará. Deberás hacerte unos exámenes de sangre por salud.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio