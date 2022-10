Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 25 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de octubre de 2022

Aries, tendrás contacto con una empresa importante para postular por un trabajo. Buscarás una dirección para ubicar a una persona, ten cuidado. Tendrás que madrugar para hacer todo lo pendientes. Ponte más activo en lo que quieres realizar. Recibirás un mensaje que te sorprenderá. El reto será recobrar la confianza en esa persona nuevamente.

Horóscopo hoy Tauro 25 de octubre de 2022

Tauro, unas llaves se extravían, pronto aparecerán. Cuidado con personas que quieran perjudicarte en el trabajo. Debes atender también tu espíritu, ora y alimenta tu fe. Estrenas sábanas nuevas. Nuevos socios o negocios. La prosperidad llega a tu vida para que salgas de algunas cuentas pendientes. Cuidado con lo que dices.

Horóscopo hoy Géminis 25 de octubre de 2022

Géminis, no permitas que terceros se involucren en tu relación, no dejes ni que opinen. Agradece al cielo por todo lo que tienes ahora y, pide con amor lo que deseas para ti y tu familia. Necesidad de recargar las baterías. Recuperas un dinero que lo dabas por perdido. Llega la calma después de la tormenta. No permitas que nadie interfiera en tu camino para lograr tus metas.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de octubre de 2022

Cáncer, estarás reflexivo y con ganas de hacer grandes cambios, hazlo despacio, un día a la vez. Ten paciencia y sé constante. Se activan los negocios, lo que estaba detenido avanza. Hacer dieta es necesario para mejorar la salud. Cuidado con decisiones apresuradas. Conferencia en línea donde se toma decisiones importantes. Recuperas tus fuerzas y vitalidad para seguir adelante.

Horóscopo hoy Leo 25 de octubre de 2022

Leo, debes alternar entre el descanso y la actividad intensa diaria para no agotarte. Saldrás de deudas. Tranquilo, sale el sol después de esta tormenta. Deja las dudas y ejecuta lo pensado. Recibes llamadas importantes que producen un cambio positivo en tu vida. Tu familia te motiva a seguir adelante. Fuerza. La clave está en compartir y vivir cada instante.

Horóscopo hoy Virgo 25 de octubre de 2022

Virgo, tendrás que cambiar algunos planes que tenías por los urgentes que hoy se presentan. Disfruta de momentos felices al lado de personas especiales. Respeta las decisiones o forma de pensar de tus compañeros de trabajo. Inicias estudios que estaban detenidos. Estarás en un ambiente con personas importantes, defiende tu punto de vista.

Horóscopo hoy Libra 25 de octubre de 2022

Libra, cambios en lo económico. Las experiencias de otras personas serán parte de tu aprendizaje. Llegan bendiciones. Alguien que le gusta husmear la vida ajena te llama para contarte algo de una persona, evítala para no tener problemas de chismes. Buscarás disfrutar de la variedad y de probar todo, incluyendo nuevas relaciones, ten cuidado.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de octubre de 2022

Escorpio, recibes ayuda económica. Tendrás atracción por personas que te ofrecen nuevas experiencias. Necesitas un cambio en tu rutina de vida. Debes estar pendiente de los detalles en una negociación o acuerdo. En la salud, estarás en proceso de recuperación y das más valor a tu vida. Recibes una propuesta de una mujer, será muy positiva.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de octubre de 2022

Sagitario, ten cuidado con tu economía, ten en cuenta que hay gastos que puedes evitar. Excelente momento para aumentar los recursos económicos a través de un negocio rápido. Deberás comer más sano y balanceado para mejorar la salud. Cuidado con objetos cortantes, podrías tener un pequeño accidente. Te reinventas con tu pareja y celebran juntos.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de octubre de 2022

Capricornio, en el trabajo deberás concentrarte más y preparar un informe. Preocupación por una sociedad que no funciona. Cuidado en caer en contradicciones contigo mismo que debes superar. Hablarás en tu trabajo por mejores condiciones laborables, lucha por lo que te corresponde. Éxitos y logros. Evita involucrarte en chismes de personas contra alguien que conoces.

Horóscopo hoy Acuario 25 de octubre de 2022

Acuario, tomas precauciones con un dinero que retiras de un Banco. Te preocupas por un familiar. Encuentros con amigos, buenos ratos y conversaciones. Estarás celoso de tu pareja, no dejes que el silencio y la indiferencia se apoderen de ti. Debes pensar acerca de un asunto que te inquieta para tomar la mejor decisión. Siéntete libre.

Horóscopo hoy Piscis 25 de octubre de 2022

Piscis, ten cuidado con lo que haces, las personas no comprenderán tu cambio sorpresivo. Bendiciones en este camino. Un dulce que te comes a escondidas y que te descubren. Pon delante de ti lo más importante y resuélvelo. Contacto con un sacerdote o persona espiritual que te paz. Ayudarás a un familiar cercano con problemas de pareja.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

