Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 25 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de setiembre de 2022

Aries, éxito en una batalla larga. Cuídate de herir con tus palabras. Hay cosas que no tienen precio, llénate de lo más simple y no cuesta nada. Un tema de independencia afectiva será algo que tomarás en cuenta entre tus cambios. Una amistad se acerca a ti para pedirte un favor, piensa si está en tus posibilidades. Debes ser más fuerte y tener fe.

Horóscopo hoy Tauro 25 de setiembre de 2022

Tauro, piensa bien en lo que puedes y en lo que no puedes gastar, ahorra lo máximo que puedas. Alguien te ayuda en lo espiritual, más fe. El poder del pensamiento positivo te ayudará a sobreponerte y seguir adelante. Estas muy sensible el día de hoy, no pienses que todos quieren hacerte daño. Déjate guiar y ayudar.

Horóscopo hoy Géminis 25 de setiembre de 2022

Géminis, excelente día, buenas noticias. En lo económico todo se activa y llega lo esperado. Compartes habitación o viene alguien con el que tendrás que convivir. Persona del pasado te escribe o llama tu atención, pero tú intuyes que hay una persona ya en su vida. Una persona que partió dejo un gran vacío en ti, tendrás un sueño revelador.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de setiembre de 2022

Cáncer, te aclaras respecto a una respuesta de una empresa para negocio. Planeas una reunión familiar o de negocios. Ha llegado la hora de defender a esa persona especial y tu relación, no dejes que nadie te separe ni se meta en tu vida privada, en la guerra y en el amor todo se vale. Alguien se alejará de ti, tómalo con calma y aprender esta lección.

Horóscopo hoy Leo 25 de setiembre de 2022

Leo, tendrás contacto con personas del pasado, los momentos vividos son bien recordados. Una mujer de éxito que no se detiene ante nada te da el ejemplo. Hecho curioso con un libro que descubres. Encuentra tu centro y busca tu equilibrio, has meditación diaria de cinco minutos. Tendrás un encuentro con una persona que recién conoces.

Horóscopo hoy Virgo 25 de setiembre de 2022

Virgo, hecho curioso con unos lentes, cuidado con perderlos. Tus ojitos brillan de amor y afecto. Invitación por llamada telefónica que te preocupara. Preocúpate por ti. Se sincero con la persona que está contigo. Te alejas de alguien negativo. Éxitos y bendiciones. Es hora de confiar en alguien que quiere ayudarte.

Horóscopo hoy Libra 25 de setiembre de 2022

Libra, relájate con música. Asistes a un lugar donde se reúne mucha gente, mantén tu distancia y cuídate. No hagas fuerza de más, te puede ocasionar una lesión lumbar. Confirmas una fecha para la entrega de un trabajo, pero las cosas siguen lentas. Déjate querer, sé flexible cuando sea necesario. Tu palabra clave es la reconciliación.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de setiembre de 2022

Escorpio, todo a su tiempo, deja de acelerar las cosas. Atento con una traición que ves venir, por más que se esconda lo descubrirás. Tu fuerza es proporcional a tu capacidad de recuperación. Evita rivalidades en tu entorno, no bajes la guardia. Una noticia te acelerará, mantén la calma. Aprovecha las buenas influencias astrales para que tu día sea productivo.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de setiembre de 2022

Sagitario, es momento de cambiar. La tranquilidad financiera estará a tu alcance. Vences a enemigos que estaban ocultos. Superas un problema familiar. Vienen cambios en lo económico, valió la pena esperar. Dolores en las piernas que te causa dolor agudo, consulta con un médico. Las cosas aún no se concretan, pero hay avances tangibles.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de setiembre de 2022

Capricornio, cuídate de decisiones apresuradas, todo a las carreras sale mal. Te molestan las fallas que las personas cometen, ten paciencia y lo harán mejor. Cancelas un crédito o pagas una deuda. Recibes una llamada o mensaje con alegría. Modera las comidas y toma más agua. Alegría con un hermano. Palabra clave la expansión. Un vecino te pide ayuda.

Horóscopo hoy Acuario 25 de setiembre de 2022

Acuario, el apego puede traer sufrimiento, controla tus emociones. Aclara los malos entendidos con tu vecino o alguien muy cercano, así evitarás problemas a futuro. Alguien te espera de manera impaciente. Reunión agradable que te emociona. Paseo a un sitio con mucho calor, pero te distraerás y relajarás muchísimo.

Horóscopo hoy Piscis 25 de setiembre de 2022

Piscis, mirando a ver si te mira esa persona especial, arréglate y llama su atención. Llegan buenas noticias del exterior. Llegas felices al final de tu día, valió la pena esforzarte. Llénate de valor y expresa tus sentimientos. Una mujer se te acerca y te traerá una suerte. Te dicen una mentira y la descubres. Te ayudan y tú podrás apoyar a los tuyos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 19 al 25 de setiembre con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 19 al 25 de setiembre con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO