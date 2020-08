Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 26 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de agosto de 2020

Aries, días de celebración por nacimiento de hijos. Salida con compañeros, debes de cuidarte no te confíes, aun las cosas no están bien. Sal del encierro, te estás estresando. Encuentras en la calle lo que no te dan en tu casa, hala con tu pareja todo puede mejorar. Nuevos sucesos que dan cambios en tus ideas.

Horóscopo hoy Tauro 26 de agosto de 2020

Tauro, logras un éxito en lo económico, adminístrate bien. Serás próspero en lo que haces, pero no te confíes y lucha por tus objetivos. Te preocupas por cumplir las necesidades de tus compañeros dentro de la oficina. Tendrás estabilidad en lo económico a pesar de los cambios inesperados. Logros después de esfuerzo.

Horóscopo hoy Géminis 26 de agosto de 2020

Géminis, planes para una nueva inversión. No discutas en la calle, espera llegar a casa para aclarar las cosas. Debes proteger a la familia, no dejes que otras personas intervengan en cosas que solo son de tus seres queridos. Nuevas ideas por realizar, date tiempo para todo. Haz tu trabajo y olvida a los demás.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de agosto de 2020

Cáncer, nadie más que tu valora mejor tu trabajo, no esperes que los demás te feliciten. Te invitarán a una reunión, cuidado con lo que comes puede que te haga daño, estas sensible y todo te afecta. Acuérdate que tienes hijos y ya la vida cambia, todo tiene su momento y tiempo. Atiende a tu familia en su salud.

Horóscopo hoy Leo 26 de agosto de 2020

Leo, cuidado con lo que firmas, ordena tus papeles. Nuevas iniciativas vienen a tu mente, solo organízate y pon lo mejor de ti. Tendrás percances con personas cercanas, no son claros y crearán zozobra. La energía a tu alrededor está en movimiento y en consecuencia hay cambios, recíbelos con la mejor actitud.

Horóscopo hoy Virgo 26 de agosto de 2020

Virgo, mujer que pone algo en tus manos y la confianza en ti para que inicies un proyecto, recibe esta ayuda para crecer y se agradecido. Debes hacer una pausa en tu ritmo de trabajo y descansar o tomar vacaciones. Hijo que te busca por ayuda económica y esto te trae discusiones con tu pareja. Todo mejorará

Horóscopo hoy Libra 26 de agosto de 2020

Libra, grandes logros ya que una persona te ayudará sin interés, sé agradecido y recibe esta bendición con la mejor de las energías. Deberás adaptarte a un establecimiento con nuevas estructuras físicas, más pequeño y lograras hacer varias cosas. Problema legal que ganas. Alegrías ya que tendrás una buena noticia.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de agosto de 2020

Escorpio, te proponen negocio y buscaras un consejo para que todo salga bien. Tendrás que sacrificar tu tiempo libre para trabajar más, ahora hay más exigencias. Se abren las energías positivas canalizadas como caminos de nuevos proyectos. Sanación que llega luego de tener mucha fe. Te llaman de un empleo.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de agosto de 2020

Sagitario, los cambios de tu vida llegan, aunque sean en el momento menos esperado, debes ser fuerte y valiente ante las situaciones difíciles. Alguien viene a ti a pedirte disculpas por cometer una imprudencia. Deberás enfrentar situaciones nuevas con mucha sabiduría para poder avanzar y no estancarte.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de agosto de 2020

Capricornio, viajes de ida y vuelta con tu familia por diversión, y eso te anima a seguir luchando por ellos. Alegrías por personas queridas que logran alcanzar sus sueños. Logros económicos después de un viaje de trabajo. Conoces a un jefe nuevo que es un poco estricto, has todo bien para que no tengas inconvenientes.

Horóscopo hoy Acuario 26 de agosto de 2020

Acuario, se cierra un ciclo, pero te cuesta iniciar otro. Te verás enfrentado en una competencia de trabajo, calma y se inteligente. Deseos de mudanza de casa. Sales de viaje con la familia a un lugar cercano, relájate y comparte el amor familiar. Hermano que te apoya en tus decisiones y te aporta ideas.

Horóscopo hoy Piscis 26 de agosto de 2020

Piscis, no te compares con nadie, eres único y valioso. Tendrás una oportunidad para recuperarte económicamente, no la desaproveches. No permitas que te manipulen, impón tus propias reglas. Vences enemigos cercanos a ti, aléjate de esas personas que solo te traen problemas. Triunfos que llegan con esfuerzo.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio