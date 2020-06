Consulta aquí el Horóscopo de hoy, viernes 26 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de junio de 2020

Aries, quieres salvar una relación, pero hay obstáculos que impiden que las cosas salgan como deseas. Cálmate para tomar decisiones en el amor. Debes tener más organización en tu vida y ser más constante, te desgastas cuando cambias continuamente. Si dudas mucho de algo, no lo hagas te podría salir mal.

Horóscopo hoy Tauro 26 de junio de 2020

Tauro, los problemas están más en tus pensamientos que en tu realidad, sé más positivo y plantéate nuevas alternativas para mejorar. No mezcles lo emocional con lo laboral o con los estudios, porque surgirán confrontaciones y retrasos. Ten mucho cuidado con tu alimentación. Distráete y sal de la rutina.

Horóscopo hoy Géminis 26 de junio de 2020

Géminis, necesitas un descanso obligatorio, el estrés te está afectando hasta en tu carácter, los problemas los resolverás poco a poco, así que es mejor que descanses. Estos últimos días tu vida ha cambiado, toma lo positivo y sigue avanzando, no todo es eterno y el dolor y sufrimiento lo superarás. Fuerza.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de junio de 2020

Cáncer, lucharás por conseguir un dinero para invertir en un negocio, no será fácil. No te molestes si no quieren prestártelo. No tomes decisiones apresuradas, todo con calma y saldrá bien. Preocupación por exámenes médicos pendientes que deberán esperar. Cuídate de la envidia, no cuentes tus proyectos.

Horóscopo hoy Leo 26 de junio de 2020

Leo, personas humanitarias en tu entorno te abren las puertas y te ayudarán en tu problema actual. Sé agradecido y esfuérzate por salir adelante, ese es el mejor pago que puedes dar. El dinero que recibes no te alcanza para lo que realmente necesitas, tranquilo esta situación será temporal. Ten fe.

Horóscopo hoy Virgo 26 de junio de 2020

Virgo, aprovecha al máximo los momentos que vives con tus seres queridos, valora cada momento y no te quejes por nada. Escucha tu corazón, mira hacia adelante, todo es temporal. Te cuesta entender lo que te sucede, procura no sacar conclusiones que de nada te servirá. Aunque estas limitado, puedes avanzar.

Horóscopo hoy Libra 26 de junio de 2020

Libra, te llamarán de un trabajo antiguo, evalúa si te conviene o no. Varias puertas se abrirán para ti. Piensa bien antes de decidir y tómate tu tiempo. Alguien del pasado que extrañas se acercara nuevamente a ti, disfruta el momento. Un familiar se enferma, dale los cuidados necesarios y estará bien.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de junio de 2020

Escorpio, debes hacer lo que te gusta y no lo que te impongan hacer, por eso es recomendable plantearte proyectos fáciles de manejar para ti. Proponte metas a corto plazo y que te permitan hacer otras actividades. Pronto te recuperarás y podrás hacer más cosas, paciencia. Deberás arreglar unos documentos.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de junio de 2020

Sagitario, renacerás como siempre lo has hecho. Ten confianza en tu capacidad. Estarán pendiente de tu crecimiento y tratarán de echártelo a perder, mantente fuerte y rechaza todo ataque negativo hacia ti. Eres fuerte de espíritu y con inteligencia vencerás cualquier batalla que se te presente. Fortalece tu fe.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de junio de 2020

Capricornio, pides demasiado a una persona que ya dio todo lo que podía darte, ahora debes luchar tu solo. Cumplirás tus metas dentro de tus posibilidades y no ofrezcas lo que no vas a cumplir. Un amigo necesitará un apoyo espiritual. No dejes pasar las cosas, mantente alerta de las nuevas oportunidades.

Horóscopo hoy Acuario 26 de junio de 2020

Acuario, vendrá una noticia que te preocupará, estarás listo para resolver el problema. No pierdas los ánimos se te abren caminos en otros proyectos, es hora de materializar lo que desea y obtener nuevas oportunidades para ti. La estrella te acompaña en este día para ayudarte a superar problemas. Ten fe.

Horóscopo hoy Piscis 26 de junio de 2020

Piscis, arreglarás todo aquello que estaba pendiente por hacer. Necesitas asesoría profesional para tomar decisiones con respecto a bienes y documentos, lo solucionaras pronto. No descansas bien, tu sueño es un poco intranquilo, has meditación antes de descansar para tener un sueño reparador. Relájate.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio