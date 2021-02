Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 26 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de febrero de 2021

Aries, sentirás muchas ganas de trabajar y de salir adelante, no te conformaras con una sola actividad. Estarás teniendo ideas sobre diferentes labores, deberás organizarte para cumplir con todo lo planeado y realizaras sin problema. Tendrás una breve aflicción a nivel familiar, pero pasara rápido. Ten fe y fortaleza.

Horóscopo hoy Tauro 26 de febrero 2021

Tauro, sentirás ganas de proteger más a los tuyos y veras la mejor forma de hacerlo. Ten precaución en tu economía, no gastes si no es necesario. Escucha tu voz interior y no tus impulsos. Pensarás en vender algunas cosas que ya no usas y eso te ayudará, será todo un éxito. Aprenderás a administrarte mejor y con mejores ideas.

Horóscopo hoy Géminis 26 de febrero de 2021

Géminis, distintas ideas rodean tu cabeza, analiza cada una de ellas, toma la más sencilla y realízala. No dejes que la tristeza se apodere de ti, a veces una situación desagradable puedes transformarla en algo positivo para tu vida. Conocerás nuevas amistades, utilizas las redes sociales, sobre todo del extranjero.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de febrero de 2021

Cáncer, pensarás hacer un cambio o mudarte apenas puedas, necesitas sentirte seguro y abrir la posibilidad de adquirir algo propio. Tendrás una nueva amistad alguien especial que alegrara tu vida. Un buen libro te ayudara a conciliar mejor el sueño. Te pondrán en aprietos en tu trabajo, deberás mantenerte tranquilo.

Horóscopo hoy Leo 26 de febrero de 2021

Leo, no centres tu atención en algo que sólo te traerá atrasos en tu vida, el tiempo pasa rápido Deberás empezar a sanar tus heridas del pasado y aprender a perdonar, así avanzarás. Eres una persona creativa y entusiasta, te ayudará para lograr tus proyectos. Llegó el final en una relación amorosa, será lo mejor.

Horóscopo hoy Virgo 26 de febrero de 2021

Virgo, no te desanimes si te cuesta alcanzar tus metas, no te rindas siempre habrá una salida. Surgirán nuevas ideas en tu mente y querrás compartirlas con todos, ten cuidado y no cuentes tus planes antes que se cumplan, mantente en silencio, aunque te cueste. Alguien se aleja de tu vida y tratarás de impedirlo.

Horóscopo hoy Libra 26 de febrero de 2021

Libra, con tu buen humor, llevaras alegría y felicidad a cada una de las personas que converses hoy por redes y te sentirás motivado, seguro de ti mismo. El cielo te recompensa por tanto esfuerzo, recibirás una noticia alentadora. Cuida tu garganta, ya que estarás con algunos malestares. Hazle caso a tu intuición.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de febrero de 2021

Escorpio, las personas se quejan de tu falta de interés por los quehaceres del hogar. No te dejes abatir por los problemas y levanta ese ánimo, es hora de hacer cambios en tu vida, ordena y limpia tu habitación y colabora más en casa, eso te hará sentir mejor. Una pena grande ocupará tu día, debes animarte y ser positivo.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de febrero de 2021

Sagitario, los que te conocen querrán conversar contigo, tus palabras alegrarán su día. Eres optimista, la alegría en forma humana. Eres perseverante, cuando una idea se te mete entre ceja y ceja no paras hasta lograrlo, no te rindas, aunque por ahora las cosas no te salgan como quieres. Tus amistades valoraran tu lealtad.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de febrero de 2021

Capricornio, aunque esté todo nublado, siempre encontrarás una manera de ser feliz. Te sorprenderás porque gente que no conoces querrán tener tu amistad a través del mundo virtual. Planificas un viaje de disfrute en buena compañía. Brilla. No debes de perder esas ganas inmensas de alcanzar tus metas. Adelante tu puedes.

Horóscopo hoy Acuario 26 de febrero de 2021

Acuario, eres muy emotivo, estarás melancólico durante este día. Vendrán a tu mente recuerdos del pasado. No te entristezcas y levanta esos ánimos, comunícate con esas personas que extrañas. Recuerda hay gente que te necesita. Visitas a alguien para un trabajo. Cuidado con robos en la calle. Firma de documentos importante.

Horóscopo hoy Piscis 26 de febrero de 2021

Piscis, después de mucho esfuerzo, la vida te premia y se presentará a ti una nueva oportunidad de trabajo, donde podrás disfrutar de valiosos resultados a corto plazo. Sácale el máximo provecho. Intentar mejorar algo en tu vida sentimental. Aparecerá una persona que va a significar alguien importante en tu vida.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio