Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 26 de marzo del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de marzo de 2022

Aries, es hora de abrir bien tus ojos, no te dejes llevar por tus emociones y piensa bien las cosas antes de hacerlas, eso te llevará a no equivocarte. Adáptate a las situaciones y no permitas que nadie te aparte de lo que por ley te toca, busca la mejor opción para ti en cualquier situación. En el amor, se prudente con esa persona que es especial para ti.

Horóscopo hoy Tauro 26 de marzo de 2022

Tauro, mantente firme en tus pensamientos, solo haz las cosas que consideres que son correctas. No puedes permitir que nada ajeno a tus principios te desestabilice, el equilibrio será parte fundamental de tu éxito. Cuida también tus hábitos alimenticios, una alimentación sana mejorará la salud. Respeta también tus horas de sueño.

Horóscopo hoy Géminis 26 de marzo de 2022

Géminis, conquistarás lo que te propongas, la voluntad de logro nace desde lo más profundo de tu interior, conecta con ese poder infinito. Un gran logro llega para ti esta semana acompañada de alegría y celebración. Tus emociones estarán a flor de piel estos días, comparte esta alegría con quien consideres que ocupan un lugar importante en tu corazón.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de marzo de 2022

Cáncer, no esperes a brillar con luz ajena, saca desde tu interior, desde ese centro corazón la luz que está dentro de ti lista para darle el brillo a todo lo que haces. La seguridad en ti mismo hará que hagas las cosas de manera correcta, por más débil que te sientas deberás ser fuerte. Tu tristeza por esa situación en el amor ya forma parte del pasado, mira hacia adelante.

Horóscopo hoy Leo 26 de marzo de 2022

Leo, en estos días recibirás una gran noticia acerca de una nueva oportunidad de trabajo para ti, deberás de pensarlo bien antes de aceptar. Tu palabra tiene fuerza y logrará un gran poder de convencimiento. Tu estabilidad emocional estará muy firme y será capaz de dejarte ver con toda claridad lo que realmente te rodea y es bueno para ti.

Horóscopo hoy Virgo 26 de marzo de 2022

Virgo, no te dejes llevar por la imaginación, busca el origen de lo que sientes y solvéntalo desde el interior al principio. Asesórate bien antes de tomar ese nuevo camino en lo laboral, no todas las oportunidades son lo que se espera. Cuida tus emociones y compórtate como debe ser, sin dejarte llevar por el impulso. Piensa con sabiduría.

Horóscopo hoy Libra 26 de marzo de 2022

Libra, medita bien cada nueva acción y evita por completo actuar desde el impulso desmedido que te pueda arrebatar más de lo que estás dispuesto a perder. Se reafirma tu bienestar manteniendo las bases de tu salud firmes y llenándote de energía y buena salud. No dudes de tus sentimientos, hazle caso a tu corazón y atrévete a vivir esta nueva experiencia.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de marzo de 2022

Escorpio, evita discusiones innecesarias en tu trabajo o negocio, fortalece los lazos laborales en base al dialogo, verás que todo fluirá mejor. El conflicto ya no debe ser parte de tu vida, avanza y déjalo atrás. Respira y llénate de tranquilidad, no debes perder el control en ningún momento, solo así llegarás aún más lejos. No le des la espalda al amor.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de marzo de 2022

Sagitario, estás viviendo tiempos donde la reflexión está presente diariamente, ahora las cosas las tomas de diferente manera, más madura y con mayor seguridad. La verdad está de tu lado y debes mantenerla de esa forma, para que cada logro sea marcado por el bienestar. La energía se manifiesta con fuerza en ti, llenándote de bienestar y buena salud.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de marzo de 2022

Capricornio, se te están cerrando las puertas, no te desanimes porque en el transcurso de estos días, se volverán a abrir, todo pasa por algo y esta situación pasará muy pronto y será para bien. Hay en tu mente mucho deseo que debe ser alimentado con la voluntad de tu corazón para que sea una realidad, así que trae tus sueños a la concreción.

Horóscopo hoy Acuario 26 de marzo de 2022

Acuario, cualquier negatividad del exterior que trate de perturbar tu espacio personal, aléjalo y no permitas que te desequilibren. Piensa siempre que los cambios son para mejorar cualquier situación. Una gran energía se apodera de tu cuerpo para darte toda la buena salud que mereces, la sanación comienza en tu interior y se manifiesta en todo.

Horóscopo hoy Piscis 26 de marzo de 2022

Piscis, tu palabra te llevará muy lejos y abrirá las puertas qué pensabas se mantendrían cerradas, confía en tu instinto, confía en ti. Evita al máximo la preocupación que perturba tu mente, mientras te sientes retraído por la negatividad que te rodea no serás capaz de abrir los ojos para ver la luz que te marca el camino. Sorpresas para ti en el amor.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

