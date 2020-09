Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 26 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de setiembre de 2020

Aries, debes mantener la distancia con personas que están siendo perjudicial para ti en tu trabajo. Deseo de ver tu casa diferente, compra de adornos o cuadros. Te sentirás comprometido a llevar a un hijo a un lugar para pasear, siempre con precaución no lo olvides. Distanciamiento de un grupo en el trabajo.

Horóscopo hoy Tauro 26 de setiembre de 2020

Tauro, estarás acompañado de amigos y se conversará sobre tu ex, eso te molestará. Te enteras de cosas de un amor del pasado, cuidado con la ira. Un amigo comete el error de escribirte palabras muy dulces que te incomodarán, se aclara todo. No discutas en grupo. Piensa en positivo así atraerás a ti energías buenas.

Horóscopo hoy Géminis 26 de setiembre de 2020

Géminis, debes examinar tus sentimientos y emociones, canalízalos de manera inteligente. Superas obstáculos en corto tiempo. Se abren nuevos caminos en lo laboral. Se activa el amor con una persona del pasado. Una persona presumida puede estar causándote problemas. Haces valer tu opinión en medio de una discusión.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de setiembre de 2020

Cáncer, tienes mucha presión y no sabes qué hacer, aprende a soltar y dejarte fluir. Evitando convertirte en una carga, buscas solucionar algunos asuntos individualmente. No te límites, tu puedes lograr tus sueños, solo debes enfocarte y concentrarte en lograrlos. Estarás superando situaciones que te estaban estancando.

Horóscopo hoy Leo 26 de setiembre de 2020

Leo, es tiempo de un aprendizaje, debes aprender a superar tus dificultades con madures. Haz ejercicios para fortalecer el cuerpo, debes también combinarlo con alimentación sana y balanceada, todas tus dolencias mejorarán. Estas esperando un viaje de ida y vuelta, aun se sigue postergando. Pensarás mudarte.

Horóscopo hoy Virgo 26 de setiembre de 2020

Virgo, llega un nuevo romance o se te acerca alguien que se alejó en el pasado. Estarás derrotando el aislamiento. Te preparan una comida suculenta. Superas una situación y alejas a personas negativas. Cuidado con dolores musculares provocados por el estrés. Necesidad de decirle a esa persona especial cuánto lo extrañas.

Horóscopo hoy Libra 26 de setiembre de 2020

Libra, amigos que están pendientes de ti se comunicarán y te brindarán su respaldo. Firmas documentos con éxito. Cautela con lo que posteas sobre ti en las redes. Reunión virtual muy positiva ésta semana, alegrías que te motivarán. Se activa el amor. Preocupación por parientes o amigos que están en otro país.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de setiembre de 2020

Escorpio, nadie tiene la culpa de tus altibajos, no descargues tu frustración con terceros. La salud mejorará. Sigue tus sueños, busca tu estrella guía. Asumes una responsabilidad que te conlleva cambios en tu día. Cuidado con las actitudes que tengas con otra persona, no actúes a la defensiva. No eres débil, eres fuerte.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de setiembre de 2020

Sagitario, estarás preocupado por los requerimientos y presiones familiares. Todo se ordenará para bien. Preocupación por un pariente, por su salud o bienestar. Cuidado, la inestabilidad en las finanzas puede producir pérdidas. Es mejor ser un poco conservador y reservado. Le haces una aclaración a tu pareja.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de setiembre de 2020

Capricornio, evita tensiones y relájate, puedes arreglar una situación que te preocupa con inteligencia y diplomacia. Haciendo equilibrio con tus finanzas, encontrando soluciones. Familiar te busca para que le brindes apoyo. Palabra clave la Fortaleza. Llega un dinero y solucionas tus problemas. Vas a conseguir lo que anhelas.

Horóscopo hoy Acuario 26 de setiembre de 2020

Acuario, déjate guiar en ese proyecto que tienes en mente. Deberás aprender a sonreír a pesar de la situación, al mal tiempo buena cara. Lucha intensamente por tus ideales, tu familia seguirá tus pasos. Una persona quiere opinar en asuntos familiares, márcale los límites y resuelve tú el problema de tus seres queridos.

Horóscopo hoy Piscis 26 de setiembre de 2020

Piscis, disfruta cada momento, ya que cada instante es importante para construir tu historia personal. Cambios en la rutina por trabajo o empleo. Estudios y nuevos intereses que tendrás que atender en su momento. Una mujer vinculada a tu trabajo hace comentarios que te molestan, guarda calma y aclara el tema.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio