Consulta aquí el Horóscopo de hoy, lunes 27 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de julio de 2020

Aries, momento difícil, una mudanza que altera tu vida. Tendrás que ser más rápido en tomar decisiones y realizar varias tareas al mismo tiempo. Recibirás un dinero que, así como te lo entregan deberás pagarlo. Deberás actuar con inteligencia y no rendirte en el intento. Tu palabra clave es Resistencia.

Horóscopo hoy Tauro 27 de julio de 2020

Tauro, dejarás atrás un conflicto con personas de tu entorno. Quedará atrás una situación destructiva para ti. Se abrirán nuevos caminos que prometen prosperidad y felicidad. Época de cambios, pero con la ayuda de una persona saldrás pronto adelante. Busca tu paz interior. Tu palabra clave es Liberación.

Horóscopo hoy Géminis 27 de julio de 2020

Géminis, lo justo espera por ti, solo haz las cosas bien y todo esfuerzo será retribuido. Planificarás un viaje corto con dinero ahorrado. Piensas en una estabilidad que cada vez se hace más difícil, sigue luchando. Llega el amor y encuentras tu paz interior. Cuida tu cabello, usa productos naturales.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de julio de 2020

Cáncer, evita los pensamientos negativos, solo te atraen cosas innecesarias para ti. Se acerca a ti un hermano que busca tu apoyo. Una mujer te revela algo oculto. Tendrás contacto con una vidente para tratar asuntos de tu futuro. Acuérdate de cumplir siempre lo que prometes. Un hombre negativo se aleja de ti.

Horóscopo hoy Leo 27 de julio de 2020

Leo, obtendrás al fin las respuestas que esperabas. Un asunto importante con una hermana o hija se resuelven. El pasado y los recuerdos afectan el presente, necesitas equilibrarte. Dos personas se darán la espalda y tendrás que ayudarlas a aclarar las cosas. Un trabajo que no salía por fin se soluciona.

Horóscopo hoy Virgo 27 de julio de 2020

Virgo, comenzarás con entusiasmo tu día. Reflexionas y te ocupas de un sentimiento, ya es hora de pensar en ti. Superas un problema vinculado con un joven de la familia. Presta más atención con tu alimentación, tendrás problemas de digestión. Necesitas tener un mayor espacio para realizar una mejor actividad.

Horóscopo hoy Libra 27 de julio de 2020

Libra, la mejora de tu suerte está en las puertas de tu destino, abre bien tus ojos y no pierdas las oportunidades. Deberás cuidar más de ti mismo. Planes de remodelación o decoración de un lugar. Buenas noticias de un negocio por el que te has esforzado y comenzará a ver sus frutos. Buscarás tu paz interior.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de julio de 2020

Escorpio, buscarás tu independencia económica. Dinero que llega a ti en el momento menos esperado. Atraerás personas muy relacionadas al ámbito laboral y te proporcionarán nuevas ideas para lograr el éxito más anhelado. Hecho curioso en un sitio donde se comen hamburguesas. Tu palabra clave es Suerte

Horóscopo hoy Sagitario 27 de julio de 2020

Sagitario, te reunirás con personas para hablar de proyectos y de nuevas oportunidades de negocio, piensa bien antes de tomar una decisión. Ir as a un lugar para ver a una persona. Tendrás contacto con un lugar lleno de árboles, donde te relajarás no olvides de recargarte de energías positivas. Cuida tu salud.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de julio de 2020

Capricornio, circunstancias delicadas que has estado pasando mejorarán con el tiempo, ánimo no te decaigas. Noticia inquietante de un familiar te mantendrá preocupado, no te preocupes pronto pasará. Una segunda oportunidad se presentará para ti no la desperdicies. Una persona que te abre los ojos para bien.

Horóscopo hoy Acuario 27 de julio de 2020

Acuario, acompañas a un amigo para ayudar a su madre o alguien de su familia, ten cuidado toma tus precauciones. Pon mayor interés para ejercitar tu cuerpo, llevar una vida sana para mejorar tu salud. Realizarás pagos de facturas o de cuentas retrasadas. Hombre importante que te apoya. Fin de una larga espera.

Horóscopo hoy Piscis 27 de julio de 2020

Piscis, disfrutarás de un lugar con espacios abiertos sobre todo con tu familia. Tendrás que ocuparte de tu imagen personal ya que es el reflejo de lo que llevas internamente. Sientes que algo te hace falta en tu vida, analiza bien que es y pon de tu parte para resolverlo. Llegarás al éxito deseado.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio