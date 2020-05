Consulta aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 27 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de mayo de 2020

Aries, debes aprender a romper tus ataduras para afrontar los problemas. Estarás preocupado por el resultado obtenido consecuencia de tus decisiones. Tiendes a ser dominante y egoísta, debes preocuparte más por tu entorno sobre todo cuando estés anclado en ti mismo. Deja todo comportamiento destructivo.

Horóscopo hoy Tauro 27 de mayo de 2020

Tauro, eres una persona tranquila y constante. Deberás asumir nuevos retos. Será necesario que utilices tu encanto y poder de seducción a tu favor para captar la atención de personas que serán necesarias para este emprendimiento. Confía en ti mismo y actúa con mucha seguridad, todo estará a tu favor.

Horóscopo hoy Géminis 27 de mayo de 2020

Géminis, tienes talentos que no has aprovechado, explora opciones para desarrollarlos y ponlos en práctica. Trata de abrir nuevas puertas y buscar realizar cambios positivos. Lucha por lograr mejores condiciones de trabajo a toda costa. Céntrate en lograr las metas con efectividad y estarás bien.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de mayo de 2020

Cáncer, debes cuidar tus reservas de energía y tenerlas a tu disposición cuando sea necesario. Todo triunfo, por pequeño que sea, tendrás que utilizarlo como plataforma para impulsarte hacia nuevas alturas. La imprudencia, falta de control y la falta de perspectiva ante la realidad son tus enemigos.

Horóscopo hoy Leo 27 de mayo de 2020

Leo, algunos percances te obligarán a buscar acuerdos con personas, parejas, socios o familia. Atrévete a romper el molde y decide inteligentemente lo que tienes que hacer, obtendrás buenos resultados. Las mejores oportunidades para progresar llegarán cuando te quites peso de encima.

Horóscopo hoy Virgo 27 de mayo de 2020

Virgo, toda batalla tiene sus triunfos, pero también tiene sus riesgos, un mal paso podría dejarte mal parado y débil, abre bien los ojos a la hora de decidir y realizar una actividad. La sabiduría está contigo, enfócate y disfruta del placer de actuar con inteligencia. Todo se ordenará y saldrá positivo.

Horóscopo hoy Libra 27 de mayo de 2020

Libra, en el ámbito del hogar comenzarán a aparecer situaciones que los llevarán al desequilibrio, quien no tiene paz en el hogar pierde estabilidad en los otros aspectos. Hay que prestar más atención a los problemas y tratar de resolverlos cuanto antes para que no se compliquen, todo se solucionará.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de mayo de 2020

Escorpio, pese a los últimos acontecimientos en tu vida, estás optimista. Todo lo que te propongas lo podrás lograr, solo debes desearlo con fuerza. Elévate por encima de los aspectos negativos del pasado, quédate sólo con los positivos, con aquellos por los cuales sabes de dónde vienes y hacia dónde vas.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de mayo de 2020

Sagitario, cuida la salud, el estómago estará resentido por alimentos que son dañinos para ti. Te sentirás distraído y con tristeza, debes levantarte y seguir en la lucha porque estás muy cerca de alcanzar lo que tanto deseas. No te aferres a cosas que sabes que no resultaran, enfócate en lo que haces.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de mayo de 2020

Capricornio, no te aferres al pasado, debes aprender a soltar, sobre todo si son cosas negativas para ti. No mezcles tu trabajo con lo sentimental, perderás el norte y no llegaras a buen puerto. Da lo mejor de ti, deja el sentimentalismo para después, sé objetivo en tus propósitos y lograrás grandes sueños.

Horóscopo hoy Acuario 27 de mayo de 2020

Acuario, deberás ser honesto contigo mismo y decir las cosas como las sientes, si no asumes la realidad perderás. Actúa con racionalidad frente a tu pareja, hay cosas que para que funcionen tienes que aterrizar. Ve con claridad el panorama y reconoce tus errores, empieza a cambiar y todo se equilibrará.

Horóscopo hoy Piscis 27 de mayo de 2020

Piscis, deberás manejar el estrés de la mejor manera para no afectar a las personas que te rodean. Enfócate en tu recuperación. Deja atrás los conflictos y las peleas, no permitas por nada del mundo que los dolores del pasado afecten tu presente. Plantea estrategias que puedan cambiar las cosas para bien.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio