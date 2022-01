Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 27 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de enero de 2022

Aries, ten paciencia, tendrás el dinero necesario para impulsar tus proyectos. Cambios a última hora que te retrasarán un poco, deberás decidir qué es lo mejor. Celebraciones en una oficina por ascenso. Proyecto nuevo que te preocupa ya que esta lento. Supervisa que tus hijos tengan propósitos definidos para este año. Cuida tu estómago.

Horóscopo hoy Tauro 27 de enero de 2022

Tauro, desacuerdo con grupo de trabajo por diferencias de pensamientos, se resuelve pronto. Debes optar por luchar por lo que quieres, te desanimas fácilmente y pierdes tiempo. Has las cosas con calma ten seguridad en lo que quieres. Mujer que reúne a la familia por anuncio importante. Te regalan algo que te hará emocionar. Familiar que se repone.

Horóscopo hoy Géminis 27 de enero de 2022

Géminis, firmas algo nuevo con personas que te dan una buena impresión. Llegas al límite de tus propias exigencias, calma todo pasará pronto. Conocerás nuevas facetas de algunos amigos, no todo será color de rosas. Dificultad con tu pareja para lograr un acuerdo con respecto a problema que está presentando en tu familia. Pon más atención a los hijos.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de enero de 2022

Cáncer, hoy tendrás la necesidad de vivir y experimentar nuevas aventuras, no te cierres y aprovecha al máximo. Las conversaciones que tengas de ahora en adelante tienen que ser con base sólida, esto te ha perjudicado en el ámbito laboral y amoroso. No te distraigas en algo que haces. Cuida la salud. Malestar en tu cuerpo.

Horóscopo hoy Leo 27 de enero de 2022

Leo, debes probar hacer algo nuevo, date cuenta que lo que haces no está funcionando como tú lo deseas, cambia de estrategia y obtendrás mejores resultados. La vida te da cambios inesperados, debes estar preparado. Cuidado con salidas nocturnas. Pondrás empeño en lo que quieres. Recibirás gran apoyo de tu pareja.

Horóscopo hoy Virgo 27 de enero de 2022

Virgo, estarás resistiéndote a hacer un cambio, date cuenta que es necesario si no las cosas no se acelerarán, luego no te lamentes. Aclara tu mente, no te dejes llevar por tus impulsos recuerda que con amor todo es mejor. Nuevos lazos de amistad y amor. Si algo se detiene espera, toma una pausa y sigue luchando hasta que lo logres.

Horóscopo hoy Libra 27 de enero de 2022

Libra, últimamente te ha costado aceptar las críticas de los demás, toma esto de la mejor manera y solo quédate con lo positivo. Algunas posturas que tienes en el día de día te están perjudicando tu cadera y espalda, es mejor que cambies tu rutina y te hagas un buen chequeo médico. Invitación a una fiesta, deberás de cuidarte mucho.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de enero de 2022

Escorpio, dosifica mejor tu energía en tu trabajo, es importante que puedas rendir durante todo el día, recuerda que tienes una familia. Todo aquello que te propongas hoy, por más pequeño que sea saldrá muy bien. Los chismes e indiscreciones pueden pasarte factura, intenta no involucrarte en nada que no sea tu asunto.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de enero de 2022

Sagitario, usa la mañana para organizar mejor tu tiempo, no dejes que las labores domésticas, familiares y personales se mezclen. Hoy podrías encontrarte con una persona que ha traído mucha alegría a tu vida debes estar preparado. No insistas en temas que ya has superado como pareja, esto solo sacará a la luz tus inseguridades.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de enero de 2022

Capricornio, estás corriendo el riesgo de ser demasiado competitivo y caer en malos entendidos. Cuidado con opiniones de terceros, no dejes que nadie se meta en tu relación amorosa las opiniones a veces sobra. Harás lo que puedas para poder resolver un asunto pendiente con un familiar, procura que mentir no sea una de tus herramientas.

Horóscopo hoy Acuario 27 de enero de 2022

Acuario, te tocará ejercer una labor que no te llena mucho como persona, sin embargo, podrás compensarlo al llegar a casa compartiendo con las personas que amas. No dejes que te pongan de mal humor los temas que aún no entiendes, como nuevos procesos o la tecnología, un poco de ayuda no te caerá mal.

Horóscopo hoy Piscis 27 de enero de 2022

Piscis, no te quejes de una ola de cargas negativas que viene a ti, a veces la vida nos dar un empujón para salir de nuestra zona de confort y superarnos cada día más. Hay tareas el día de hoy que te van a resultar un tanto aburridas, busca inspiración para poder terminarlas. Ten cuidado con las caídas en la calle, has estado muy despistado.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

