Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 27 de marzo del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de marzo de 2022

Aries, llegó el momento de ser líder y comportarte como tal, sin temor al éxito que está dispuesto para ti. Para ellos debes recuperar tu energía, recobrar tu condición y así ser una mejor versión de ti. Grandes emociones llegarán este día, y te llega de felicidad, disfrútala en todo momento, vívelo al máximo. El miedo y la indecisión serán tus enemigos.

Horóscopo hoy Tauro 27 de marzo de 2022

Tauro, debes alejarte del conflicto y no permitirte caer en mareas de negatividad que solo te alejen del avance y el éxito que te espera. El vertiginoso paso del tiempo es un tema que ocupará buena parte de tus pensamientos, recuerda los años no pasan en vano. Manteniendo tus emociones controladas podrás sentir el bienestar general en tu cuerpo.

Horóscopo hoy Géminis 27 de marzo de 2022

Géminis, es necesario que logres mantener tu liderazgo a pesar de la competencia que puedas tener alrededor, es tiempo de demostrar lo mejor de ti y de todo lo que eres capaz. Mantente con los ojos bien abiertos ante cualquier movimiento extraño en tu entorno que te pueda llevar a una traición inminente. Será mejor prevenir que lamentar.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de marzo de 2022

Cáncer, enfócate en conquistar con ahínco todas las metas y proyecciones que tienes para el futuro, si logras concentrar tu energía nada te apartará de lo que por ley mereces. Querrás estar solo para pensar mejor las cosas. El tiempo es de gran importancia para tu trabajo y tu salud, adminístralo mejor para que no descuides nada.

Horóscopo hoy Leo 27 de marzo de 2022

Leo, nuevas propuestas de trabajo que te favorece. Un trabajo vinculado en otra ciudad trae productividad. Desconfías de personas cercanas que no son sinceras. Ten cuidado al discutir con tu pareja, puedes dañar o herir sus sentimientos, la relación podría verse afectada. Estarás sensible estos días, cálmate y aprende de tus experiencias.

Horóscopo hoy Virgo 27 de marzo de 2022

Virgo, propuesta de un nuevo proyecto captará tu atención, piensa bien antes de decidir. Se reactiva la economía. Es momento que empieces a ahorrar. Apertura tu corazón para recibir lo que el universo tiene para ti. Celebraciones por metas alcanzadas, un nuevo camino se abre a pesar de las adversidades. Ten fe que todo va a pasar.

Horóscopo hoy Libra 27 de marzo de 2022

Libra, reuniones de negocios exitosas. Debes cuidar todo exceso en comida que te pueda provocar problemas de salud. Cuidado con infidelidades. Alguien te confiesa su amor, aunque te agrade sentirás desconfianza, no quieres sufrir más, dale la oportunidad para conocerse más. Buen augurio en el amor. Sé feliz y sigue adelante.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de marzo de 2022

Escorpio, gracias a la paciencia, hoy por hoy te sientes en perfecto estado, llenándote de poder desde el interior, manifestándose en todo tu ser. Mantén toda tu energía enfocada en lo que realmente quieres. Dolor de cabeza constante, el estrés que tienes es fuerte, relájate. Te encontrarás ante una encrucijada así que toma la decisión correcta.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de marzo de 2022

Sagitario, el desafío es integrar tus dos universos, el conocido y el desconocido, para que actúen de manera sincronizada y efectiva. Logrando así el éxito deseado. Puedes descubrir por estos días lo que te sucedió con esa persona importante fue para aprender como sobrellevar las cosas. Estrechando el vínculo familiar, ellos son los más importantes para ti.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de marzo de 2022

Capricornio, sales adelante con tu propio esfuerzo. Sé sincero y no trates de engañar ni engañarte, toma la mejor decisión para tu vida. Palabra clave es la valentía. Si le ves tantos defectos a esa persona quiere decir que no va contigo, decide rápido, te gusta o no te gusta. Usa tu intuición y aléjate de quien te hace daño. Aparta de ti a toda persona negativa.

Horóscopo hoy Acuario 27 de marzo de 2022

Acuario, estás muy abrumado este día, se te olvidan las cosas, haz una pausa y respira, tomate un minuto para concentrarte mejor. Vences una situación en tu oficina, pero cuidado con la revancha, hay personas mal intencionadas. Una cábala que te traerá suerte es poner un imán en tu billetera. Lo detenido se activa con buenos resultados.

Horóscopo hoy Piscis 27 de marzo de 2022

Piscis, baja la guardia y evita de cualquier forma el conflicto, no es necesario estar a la defensiva, debes irradiar una energía de calma y tranquilidad. No te conformes con la primera persona que veas porque habrá más oportunidades para ti. Se abre una puerta en lo emocional, con mucha luz. Con calma lograrás lo que te propongas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 21 al 27 de marzo con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 21 al 27 de marzo con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO