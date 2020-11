Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 27 de noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de noviembre de 2020

Aries, estás en búsqueda de estabilidad espiritual y material, lo lograrás si te o propones. Plan para mejorar en lo económico que te dará buenos resultados. Debes saber lo que te conviene y lo que no, toma la decisión adecuada. Es momento de reflexionar sobre tus actitudes y acciones. Debes estirar el dinero.

Horóscopo hoy Tauro 27 de noviembre de 2020

Tauro, cuidado en cometer un error a la hora de hacer un reclamo a un compañero de trabajo, puede que lo tome a mal. Vea bien con quien hace un negocio. Una persona del pasado vuelve para desequilibrar tu vida. No confíes mucho en quien recién conoces, caras vemos corazones no sabemos. Cuídate la espalda.

Horóscopo hoy Géminis 27 de noviembre de 2020

Géminis, hay desafíos, deberás hacer que éstos den resultados positivos con todo tu esfuerzo y concentración. Gastos por emergencias médicas. Cuidado con cambios que pueden ser cruciales o repercutir en tu vida. Cuidado con la parte baja del cuerpo, inflamaciones o sangrados. Préstale más atención a tu familia.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de noviembre de 2020

Cáncer, visita inesperada, te acercas a alguien que en el pasado fue muy importante para ti. Te han dado la espalda, tranquilo todo estará bien, ten Fe. Pones en orden tus estudios. Cuidado con que te involucren un negocio ilícito. No creas en todas las cosas que te cuentan, averigua bien. Actúa con la razón.

Horóscopo hoy Leo 27 de noviembre de 2020

Leo, necesitas establecerte, las cosas en el trabajo mejorarán de a pocos. Hay personas que te quieren ver derrotado. Deseas repetir un momento especial. Deberás compartir más tiempo en familia. Tratamiento en los huesos, vas al médico. Tu estado anímico será clave a la hora de fortalecer relaciones que te interesan.

Horóscopo hoy Virgo 27 de noviembre de 2020

Virgo, te pedirán prestada una suma de dinero, toma en cuenta que no te devolverán rápido. En búsqueda de un espacio para tu privacidad. Necesitarás fortalecer las relaciones laborales, todo mejorará. En tensión por un dinero esperado. Una pesada carga es retirada. Evita pasiones con personas inadecuadas.

Horóscopo hoy Libra 27 de noviembre de 2020

Libra, deja al margen tus vínculos afectivos para dedicarte de lleno a resolver algunas cosas que te urgen. Por causa de terceras personas, puedes perder la estabilidad emocional, no lo permitas. Muchas puertas se te abren para tu bienestar. Procura no ofender a los más queridos y cercanos afectos. Proyectos en puerta.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de noviembre de 2020

Escorpio, evita tensionarte por problemas que no te corresponden y que son de los demás. Debes ser más generoso. La humildad se mida por los actos y no por tus palabras. Deseas reparar o acomodar algo en casa, anímate a culminarlas pronto. Te preparas para el verano, haces dieta. Te enteras de algo que no esperabas.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de noviembre de 2020

Sagitario, pagas una deuda que tenías desde hace tiempo. Debes poner tener la cabeza bien puesta sobre los hombros, no hagas cosas sin pensar. Trata de ser más astuto en el amor. Procura separar los pagos por adelantado y ahorrar lo que más puedas. Recibes una noticia que te sorprende. Gracias al orden obtienes un progreso.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de noviembre de 2020

Capricornio, no quieres quedarte todo el tiempo en el mismo sitio, buscas un cambio. Confías en tu sexto sentido. Vas a estar muy observador en este día. Tendrás una premonición. Te invitan a una reunión, no olvides de cuidarte. Tienes un documento por firmar con un abogado. Algo relacionado con la parte mística te interesará.

Horóscopo hoy Acuario 27 de noviembre de 2020

Acuario, evita juegos de palabras que puedan ir en tu contra en el trabajo. Estas delegando a tu pareja mucha responsabilidad, se comprensivo y considerado. Te haces un estudio médico. Buen momento para planificar estrategias de trabajo. Te falta un dinero para comenzar un proyecto. Estas con buenas energías el día de hoy.

Horóscopo hoy Piscis 27 de noviembre de 2020

Piscis, vas a un centro comercial a comprar los regalos de navidad, así evitarás largas colas. Reacomodas tu oficina. Piensas una cosa y al otro día no, organízate. Una persona con quien tuviste una discusión te pide disculpa, dale una nueva oportunidad. Resuelves un conflicto sentimental. Las bendiciones están contigo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio