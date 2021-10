Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 27 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de octubre de 2021

Aries, aún quedan ciertas turbulencias que pueden afectarte más de la cuenta, la calma y la precaución serán tu gran herramienta. Las consecuencias de tus malas elecciones influyen en tu presente. Sientes que tu familia no te comprende, ellos solo se preocupan por ti y por tu bienestar. Permítete ser feliz. Tu palabra es PRECAUCIÓN.

Horóscopo hoy Tauro 27 de octubre de 2021

Tauro, visualiza lo que quieres construir, es tiempo de sacar esas buenas ideas y afinar cada detalle cuidadosamente. Soluciones radicales para mejorar relaciones. Nunca hables a espaldas de tu pareja ni de nadie, las paredes tienen oídos. Lucha por lo que quieres sin miedo, estás en el momento de conquistar. Tu palabra clave es AVANZAR.

Horóscopo hoy Géminis 27 de octubre de 2021

Géminis, resguarda tus emociones y no dejes que nadie te lastime, eres tan fuerte como lo es tu mayor debilidad. Será posible concretar tus sueños, si trabajas por ello, sin dudar del poder de tu voluntad. Comparten una comida especial en familia o con los seres queridos. Conflictos internos salen a la luz. Tu palabra clave es PROGRESO.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de octubre de 2021

Cáncer, no le des herramientas a quien no quiere verte en armonía. Debes tener más cuidado a la hora de confiar en las personas que te rodean, no siempre traen con ellas las mejores intenciones. Deja de lado lo que perturba tu pensamiento, solo así podrás ver con claridad lo que te rodea. Tu palabra es el AUTO CONTROL.

Horóscopo hoy Leo 27 de octubre de 2021

Leo, algunas situaciones deben suceder y debes estar listo para salir adelante de cualquier malestar, supérate cada día. Guíate de tus instintos para tomar cualquier dedición en lo laboral. Asunto con pasaporte que deberás resolver. Estos serán días muy positivos para concretar compromisos adquiridos. Tu palabra es el ÉXITO.

Horóscopo hoy Virgo 27 de octubre de 2021

Virgo, la estabilidad de tus proyectos será guiada perfectamente por tu mano, llévalos al éxito absoluto. Muchos verán tu gloria y algunos no estarán contentos, simplemente debes seguir adelante. La prosperidad está a un paso del camino, del centro de tu ser nace el impulso de voluntad. Tu palabra clave es EMPRENDER.

Horóscopo hoy Libra 27 de octubre de 2021

Libra, no luches internamente, debes buscar el equilibrio correcto entre la mente y el corazón. Las nuevas oportunidades representan una transformación total en tu vida. Tu salud está totalmente estable, conectada al bienestar que te rodea. Vive el bienestar que mereces. Tu palabra: es la ESTABILIDAD.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de octubre de 2021

Escorpio, el éxito está en tus manos, simplemente debes tener el valor de hacerlo tuyo por completo. Aunque te mantengas estable y lleno de vida, no te arriesgues más de la cuenta para mantener el bienestar que gozas. Aprovecha lo que viene y llénate de bienestar y armonía para construir. Tu palabra el VALOR.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de octubre de 2021

Sagitario, atrévete a luchar por lo que quieres, no te quedes en dudas o temores, arriésgate, por lo que sabes que te pertenece. Algunas emociones te llenarán de alegría y esa felicidad se expandirá en todo tú ser. Conocer a alguien fuera de tu relación. Tramites de papeleos, documentos legales. Tu palabra clave es el VALOR.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de octubre de 2021

Capricornio, celebra lo que mereces y no te sientas mal por ello, acepta lo bueno que pasa. Deber ser realista y dejar de vivir de ilusiones. Tus emociones son un roble y así deben permanecer en estos momentos para no perder el control ante las situaciones de la vida. Pronto vendrán mejores tiempos y noticias positivas. Tu palabra clave es PERDONAR.

Horóscopo hoy Acuario 27 de octubre de 2021

Acuario, puedes manejar tu mundo hasta construir el entorno que realmente deseas y mereces. Resguarda tu espalda sin darle tu confianza ciegamente, ni a la ligera. Saca de adentro el valor que te caracteriza y conecta con toda la belleza que traerá para ti la conquista. Una persona joven te traerá alegrías. Tu palabra clave es CONSTANCIA.

Horóscopo hoy Piscis 27 de octubre de 2021

Piscis, las perturbaciones quedan fuera, el miedo debe quedar de lado, las dudas no deben ser parte de tu vida. Tu palabra será tu contrato, llegará a abrirte todas las puertas, pero por impulso también las puede cerrar. Reconectar con proyectos que te llenen de satisfacción y entusiasmo. Sé constante en todo. Tu palabra clave es FLUIR.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

