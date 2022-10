Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 27 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de octubre de 2022

Aries, asunto con familia que debes de resolver. Una ráfaga de energía aumenta tu motivación para abrir nuevos caminos. Estarás centrado en temas laborales y económicos. Buscas la armonía, también el equilibrio entre lo que haces y lo que quieres hacer. Logros que celebras con tus seres queridos. Hecho curioso con un celular. Cuidado con un hombre de actitud dominante.

Horóscopo hoy Tauro 27 de octubre de 2022

Tauro, cuidado con malos entendidos en un grupo de WhatsApp. Atrévete a realizar cosas nuevas. Compra de ropa para niños o adolescentes. Satisfacción por negocio próspero. Crece el gusto por las buenas comidas, la satisfacción de los sentidos y los placeres. Tendrás conversaciones y encuentros creativos. Contarás con la cooperación de personas en el trabajo.

Horóscopo hoy Géminis 27 de octubre de 2022

Géminis, una persona te da consejos de vida que te ayudarán a darle forma a tus ideas. Malos entendidos entre personas que se quieren. Tu opinión es importante, hazla valer sin imposiciones. Evita reacciones violentas. Mantén la calma a la hora de discutir, no vale la pena enojarse, conversar y llegar a acuerdos será lo mejor.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de octubre de 2022

Cáncer, el poder de la palabra, seducción y persuasión serán positivo para un mayor acercamiento con las personas. Recibirás aquello que tanto has estado esperando en el ámbito laboral. Tendrás satisfacción familiar. Ganancias y prosperidad se harán presente este día. Se abren las puertas hacia el éxito. Días muy positivos para concretar compromisos.

Horóscopo hoy Leo 27 de octubre de 2022

Leo, sensación de cansancio y estrés. Recibes una invitación que será difícil rechazar. Actúa con amabilidad con esa persona que te pretende. Sentirás una química inmediata con esa persona especial. Conocen a nuevas personas. Discutes sobre un dinero o herencia. Cambios afortunados, los primeros pasos para establecer prioridades. Recibes una invitación.

Horóscopo hoy Virgo 27 de octubre de 2022

Virgo, hoy te tocará ser mediador en una difícil situación familiar. Debes tener la madurez necesaria para afrontar este problema. Deberás entender que no puedes salirte con la tuya todo el tiempo, hay que acatar órdenes y escuchar a los demás. El optimismo y la actitud positiva lo reflejarás más si te vistes de color azul.

Horóscopo hoy Libra 27 de octubre de 2022

Libra, eres extremadamente sincero, lo mejor es que te midas al hablar con alguien y así no lastimar a nadie. Firma de documentos. Debes tomar decisiones importantes para tu vida. Deberás hacerle servicio al auto o bicicleta. No olvides que eres un ser espiritual y la fe te fortalece. Vístete de color verde, mostrarás ser una persona determinada y segura de sí misma.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de octubre de 2022

Escorpio, en el trabajo debes escuchar a una persona que tiene más experiencia que tú. Hay cosas que suceden por algo, aunque cuesten entenderlas. Evita palabras imprudentes y decisiones impulsivas. Olvida el pasado y has esta vez las cosas bien. Procura limpiar la negatividad que hay a tu alrededor cambiando de lugar las cosas, una limpieza profunda caería muy bien.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de octubre de 2022

Sagitario, proyecto prometedor al que todavía le hace falta darle forma. Tiempos de cambios. Palabra clave logro, para obtenerlo deberás pasar por muchas pruebas. Un nuevo amor te inquietara. Nuevas ideas profesionales. Grandes cambios en tu vida hacen que te sientas más responsable con lo que haces. Inicias un nuevo proyecto.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de octubre de 2022

Capricornio, estarás motivado gracias a una persona especial. El poder del amor lo puede todo. Habla con claridad a las personas que te rodean para evitar malos entendidos. Apresura tramite que está pendiente. Buscas el camino de la rectitud y la sabiduría. Confirmas tus sospechas sobre una persona. Estarás irritado, debes calmarte.

Horóscopo hoy Acuario 27 de octubre de 2022

Acuario, sigue dando lo mejor de ti para afrontar cada uno de los problemas que se te presentan. No hagas promesas que después sabes que no vas a poder cumplir. Se persistente en tus sueños y vencerás todos los obstáculos. Te darán un regalo, disfrútalo. No rechaces algo que te ofrezcan. Si tú quieres un cambio da tú el primer paso y lo lograrás.

Horóscopo hoy Piscis 27 de octubre de 2022

Piscis, se activa el amor, no tengas miedo. Evita las peleas y disgustos, eso te atrasa. A veces sientes que estas solo, tendrás muestras de solidaridad de personas que no te imaginas. Expectativas por cosas que aún no se dan. Una persona joven te demuestra ser una persona responsable y cumplida. Alguien especial de tu pasado te ha olvidado, un nuevo amor vendrá.

