Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 27 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de setiembre de 2020

Aries, debes ser perseverante y no dejarte llevar por sentimientos difusos. Buenas energías en esta semana. Muchas bendiciones en lo que inicias en esta semana. Un renacimiento por fin en tu vida está por comenzar. No comas de más. Sientes la necesidad de estar cerca de la naturaleza. Te hacen un ofrecimiento.

Horóscopo hoy Tauro 27 de setiembre de 2020

Tauro, buscas un equilibrio entre lo que te interesa hacer y las situaciones familiares. Buenas noticias en lo económico. Evita molestias con tus vecinos. Es hora de liberar esas emociones que te asfixian y no te dejan avanzar. Te alejarás de personas conflictivas. Superarás problemas de concentración.

Horóscopo hoy Géminis 27 de setiembre de 2020

Géminis, pasas la página de la incertidumbre analizando muy bien tus objetivos involucrándote con un proyecto específico. No te detendrás hasta conseguir tu propósito. Inicias un trabajo en grupo. Encuentros con el pasado. El pasado déjalo atrás y vive intensamente lo que tienes ahora. Nuevas propuestas y oportunidades.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de setiembre de 2020

Cáncer, es momento de actuar con paciencia y confiar que todo va ir avanzando poco a poco. Le dices a una persona cuánto te gusta. Nuevas condiciones en lo económico. Suelta todo aquello que no te hace bien. Molestia por algo que no pudiste hacer. Nuevos proyectos que empiezas con buen pie. Vences dificultades.

Horóscopo hoy Leo 27 de setiembre de 2020

Leo, pásate una vela morada por tu cuerpo visualizando que lo negativo se va y luego encenderla. Aléjate de personas negativo. Personas amiga que te buscan. Vecinos amigos que te piden ayuda en un problema. Controla el estrés. Contacto con un amigo fiel. Te exigen que llenes una planilla donde trabajas.

Horóscopo hoy Virgo 27 de setiembre de 2020

Virgo, no cuentes nada tuyo, se reservado con tu vida privada. Nuevas oportunidades. Terminas un ciclo, difíciles, pero de mucho aprendizaje. Mujer amiga que te apoya en idea. No te dejes enredar por otros en un problema. Una persona cercana que te da buenas noticias. No culpes a otros de tus errores.

Horóscopo hoy Libra 27 de setiembre de 2020

Libra, tómate las cosas con calma. Recibes una noticia importante que te permite mirar hacia el futuro. Si algo se detiene espera el momento. Lo esperado llega. Superas una situación dolorosa familiar. Éxitos en una entrevista. Debes compartir un poco más. Algo en la oficina que debes arreglar. No te quejes tanto.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de setiembre de 2020

Escorpio, un nuevo camino se apertura y algo dentro de ti cambia. Llamadas del extranjero que te convienen. Recibes la inspiración que te faltaba para decidir por la felicidad. Lo detenido comienza a avanzar. Posible cambio de residencia. No dejes a nadie de lado. Amiga que espera por ti. Fin de lo que ha demorado.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de setiembre de 2020

Sagitario, algo con documentos que debes resolver. Deja que cada quien viva su vida. Inestabilidad en lo amoroso. Solucionas un problema familiar. Debes tomar una decisión en lo referente a tu vida de personal. Un nuevo camino se abre para ti y estás listo emocionalmente para afrontarlo. Aprende a soltar y no te apegues.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de setiembre de 2020

Capricornio, resuelves algo delicado, debes mantenerte sereno y tomar la mejor decisión. Te comunicarás con familiares para solucionar un problema de papeles. Ten fe y paciencia, una puerta se cierra y otra se abre. En el trabajo tendrás reuniones de carácter de urgente, estarás preocupado por los cambios.

Horóscopo hoy Acuario 27 de setiembre de 2020

Acuario, tienes una necesidad de enfrentar a la vida de una manera diferente, con nuevos planes y retos. Pon orden en tu vida. Aclara tu mente. Concretas un negocio. Hijos que te extrañan y reclaman su tiempo. Aléjate de personas de malas energías y negativas. No dejes a la mitad las cosas. No discutas con extraños.

Horóscopo hoy Piscis 27 de setiembre de 2020

Piscis, te preocupas por la salud de un familiar. Alegrías provenientes de la familia. Resuelves un problema. Participas en algo y logras llegar. Éxito en lo laboral. Cuídate de salidas nocturnas. Debes tomar una decisión importante. Te irás a otras tierras. Pídele a San Miguel Arcángel para tu protección.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio