Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 29 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de agosto de 2021

Aries, traición de una persona que está a tu cargo te traerá pérdidas financieras. Ten cuidado con quién te rodea. Mantén el orden en tus actividades para que puedas tener un día productivo. Cambios significativos en el lugar donde trabajas afectan tu economía. Dificultad por falta de agua. Enfermedades por atender.

Horóscopo hoy Tauro 29 de agosto de 2021

Tauro, surgen nuevos emprendimientos. Sentirás la necesidad de buscar ayuda espiritual para encontrar la plenitud. Deberás hacerte un chequeo general. Haz una visita al médico, pide un chequeo general. No dejes pasar la oportunidad de tomar el control de tu vida. Darás importancia a la independencia personal.

Horóscopo hoy Géminis 29 de agosto de 2021

Géminis, espera un poco para hacer esa compra pide sugerencia de otros. Cansancio por falta de vitaminas. Una persona se querrá aprovechas de tu buena voluntad. Una nueva oportunidad laboral llega a tu vida. Tendrás una conversación casual con un desconocido. Migraña a causa de preocupación.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de agosto de 2021

Cáncer, tendrás la oportunidad de destacarse entre tus compañeros. Paz espiritual en nuevas actividades. Tendrás la oportunidad de conocer una persona que cambia tu vida. Deja de buscar amor donde no lo hay, vive la realidad. Tienes mucha creatividad, pero no te apresures en concretar cosas que no están bien analizadas

Horóscopo hoy Leo 29 de agosto de 2021

Leo, lazos de sociedad con un familiar cercano. Estrés por causas económicas. No olvides los detalles que son importantes para mantener la pasión. No hay que confiarse tanto en los socios de negocio, podrías decepcionarte. La solución a lo que te aqueja se solucionará si le dedicase parte de tiempo a alguna actividad física.

Horóscopo hoy Virgo 29 de agosto de 2021

Virgo, comienzo a saber los frutos de su trabajo. Alergias relacionadas al uso de un producto. Discusiones constantes impiden que te entregues plenamente. Cambia los hábitos que tienes en el trabajo, que noten tu esfuerzo. Charlar con los amigos hará que tome un aire nuevo, es bueno hablar de lo que nos aqueja.

Horóscopo hoy Libra 29 de agosto de 2021

Libra, empiece a hacer lo que sienta sin pensar en los demás. Esto lo ayudará a sentirse bien con usted mismo. Recuerde que esto es siempre y cuando actúe de buena fe. Te encontrarás con una persona que no has visto de hace mucho tiempo. Debe evitar las discusiones relacionada a celos de pareja. Di lo qué piensas y evita confusiones.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de agosto de 2021

Escorpio, te encuentras un poco sensible por temas personales, dale la vuelta a la página y que no afecta tu trabajo. Esta semana tomaras decisiones difíciles relacionadas al ámbito laboral. Muy inspirado para los negocios y el estudio. Hoy estará muy atareado laboralmente. Esto hará que se sienta irritable con todo su entorno.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de agosto de 2021

Sagitario, estás afrontando el final de una etapa, tomate un tiempo para volver a comenzar de manera más demostrativa. No dejes nada a medio hacer, finaliza tus tareas para llegar al éxito. Es hora de replantear tus objetivos porque las metas ambiciosas solo generan frustración. Cuida tu alimentación, podrías tener problemas estomacales

Horóscopo hoy Capricornio 29 de agosto de 2021

Capricornio, no permitas que el estrés se apodere de tu vida. Evita las exigencias a la hora de hacer ejercicio, tómalo con calma. Toma decisiones que tienes has estado postergando. Di lo qué piensas y evita confusiones. Aumenta tu creatividad para encender la llama del amor. Realiza alguna actividad al aire libre, el deporte hará bien a tu salud

Horóscopo hoy Acuario 29 de agosto de 2021

Acuario, llegó el momento de resolver un problema que tienes hace tiempo con una persona de su entorno inmediato. Aprovecha los fines de semana para dedicarlos a ti y tomar Aire puro. Deja de pensar en el pasado, enfoca tus prioridades. El estrés te pasará factura, toma estos días para relajar tu mente. Todo pasará.

Horóscopo hoy Piscis 29 de agosto de 2021

Piscis, Surgen nuevos emprendimientos. Esos proyectos inconclusos, podrán finalizarse si le dedicas más tiempo, contarás con la ayuda de alguien cercano. Personas de tu entorno cercano te brindaran una mano en tus proyectos, recíbelas con simpatía. La insatisfacción laboral te hará buscar nuevos caminos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

