Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 30 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de agosto de 2021

Aries, sabes que tienes que ocuparte de tu situación financiera, se responsable y resuélvelos. Se vienen tiempos inestables, contrala tus impulsos de gastar. Lazos de sociedad con un familiar cercano. Hay cambios que no agradan a todos. Rompe con viejos paradigmas y muéstrate. Cuida tus finanzas y no gastes en cosas innecesarias.

Horóscopo hoy Tauro 30 de agosto de 2021

Tauro, conseguirás estar con una persona que te brindará apoyo incondicional en todo lo que te propongas. Libera al corazón de resentimientos del pasado y comienza a perdonar. Ten cuidado con quién te rodea. Problemas familiares por cuestiones de salud. Engaño por parte de una persona que dice sentir amor por ti.

Horóscopo hoy Géminis 30 de agosto de 2021

Géminis, tu preparación profesional, se convierten en la base de la realización de esos proyectos. Debes de tomar esa decisión que vienes postergando hace días. Procura pensar bien antes de hacer movimientos empresariales. Oportunidades laborales llegan, no desperdicies la oportunidad. Retomas nuevamente los viajes postergados

Horóscopo hoy Cáncer 30 de agosto de 2021

Cáncer, intenta tener una autoestima alta, aunque te cueste demasiado. Espera un poco para hacer esa compra pide sugerencia de otros. Los amigos siempre van estar cuando los necesites, recurre a ellos. Llamarás la atención de una persona de la calle y buscará conversar contigo. Un amigo de la infancia retoma el contacto contigo.

Horóscopo hoy Leo 30 de agosto de 2021

Leo, este es el momento de conseguir tu independencia financiera. avecinan grandes cambios que te favorecerán a ti y perjudicarán a personas cercanas. Se cerrará una puerta y abrirá otra aún mejor que la anterior. Deja de discutir sin ninguna necesidad, esto solo hará distancia entre la persona que amas y tú.

Horóscopo hoy Virgo 30 de agosto de 2021

Virgo, no dejes que las críticas te desmotiven, continúa en tu emprendimiento. Serán tiempos difíciles, pero lograrás superarlos con éxito. Dos personas han trabajado por mucho tiempo en hacerte daño y verte arruinado. Te verás envuelto en una monotonía que solo debilitará la llama del amor. Paz espiritual en nuevas actividades.

Horóscopo hoy Libra 30 de agosto de 2021

Libra, pedirás el apoyo o asesoría de una persona mayor para un negocio. Es momento de mostrar tu talento y habilidades para conseguir un importante puesto. Has un equilibrio entre el trabajo y el descanso, este también es vital para poder continuar. Disfruta con tu familia los grandes y pequeños logros que tienes en cada momento.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de agosto de 2021

Escorpio, las personas que quisieron hacerte daño tendrán consecuencias de sus actos. Gastos importantes por motivos de salud. Dale prioridad a tu estabilidad antes que a los placeres. Los detalles se han ido perdiendo en tu relación y esta es la causa de una ruptura. Una persona traerá prosperidad y alegría tu vida.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de agosto de 2021

Sagitario, deberás adaptarte a una nueva rutina de vida. Debes recibir igual y más de lo que das en el amor, deja de ponerte en el último lugar. Tendrás respuesta de ese trabajo que tanto anhelas. Se avecina una importante propuesta laboral que no afectará la que tienes actualmente. Traición por parte de un viejo amigo.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de agosto de 2021

Capricornio, no es momento para invertir o adquirir un inmueble, espera un poco más. Descubrirás en ti habilidades que te ayudará a salir adelante. Una persona cercana a tu entorno querrá hacerte una propuesta tentadora que no será más que un engaño. Debes estar atento en resolver un tema legal pendiente.

Horóscopo hoy Acuario 30 de agosto de 2021

Acuario, tus proyectos estarán estancados y la inversión la recuperarás con retraso. Se presentará una oportunidad aparentemente favorable que traerá consigo importantes consecuencias negativas. La discusión con un compañero de trabajo perjudicará tu día. Deja de presionar a que sientan lo mismo que tú.

Horóscopo hoy Piscis 30 de agosto de 2021

Piscis, el tiempo es precioso, no lo pierdas. En el trabajo solo dedícate a realizar y cumplir tus funciones, no te distraigas. Superas un tema del pasado que te ha mantenido nostálgico. Las cosas no siempre van a salir como uno desea, deja que todo fluya Cuida tu alimentación, trabaja en tu fuerza de voluntad y realiza ejercicios.

