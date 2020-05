Consulta aquí el Horóscopo de hoy, jueves 28 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de mayo de 2020

Aries, estarás inquieto mentalmente, siempre en la búsqueda de nuevos proyectos y desafíos, crearás algo concreto. Ten cuidado, te desanimas fácilmente y perderás interés de lo que te propusiste en vez de insistir. Debes ser constante para lograr tus objetivos, busca ayuda si crees que la necesitas.

Horóscopo hoy Tauro 28 de mayo de 2020

Tauro, sal del encierro en ti mismo en el que te encuentras, muestra interés por lo inmediato, por la novedad del momento, y proyéctate. Debes salir de tu rutina. Busca la motivación para hacerlo e inyéctate de optimismo, para sentar las bases para nuevas realizaciones. Relacionarte más con los demás.

Horóscopo hoy Géminis 28 de mayo de 2020

Géminis, aprenderás a usar tu energía positivamente ante los conflictos. Deberás estar fortalecido para afrontar días de grandes tensiones y frustraciones. Sabrás como sacarle provecho a todo así sea negativo y lo convertirás en experiencias cuyo aprendizaje te servirá para más adelante. Todo se arreglará.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de mayo de 2020

Cáncer, deberás dejar de lado el pensamiento que para crecer debes sacrificar algo valioso. No seas egoísta con los que amas, ellos no entienden tu proceder. Debes darte la oportunidad de disfrutar cada momento y no dejar de vivir cosas que crees que no mereces. Retomarás un trabajo que habías dejado atrás.

Horóscopo hoy Leo 28 de mayo de 2020

Leo, la solidaridad y generosidad es tu mandato. Así las cosas estén mal tu siempre ayudas a quien lo necesita, todo tiene su recompensa, verás cómo el cielo te premia y te llena de felicidad. Cuidado con las emociones fuertes pueden repercutir tu presión arterial y no descuides tu alimentación.

Horóscopo hoy Virgo 28 de mayo de 2020

Virgo, será mejor que te prepares, realiza cursos o talleres online que amplíen tus conocimientos para que puedas convertirlos en dinero. Es momento para culminar tus estudios. Estos son tiempos de persistir, para que tengas determinación, abras tu mente y apliques metódicamente un plan de acción.

Horóscopo hoy Libra 28 de mayo de 2020

Libra, es hora de recargar tus baterías, busca la calma después de una tormenta. Es un periodo de luchas y conflictos que te llevarán a la oración. La fe es lo que te sostiene y estarás compartiendo tu lado espiritual con las demás personas, les contarás lo fortalecido que te encuentras y estarás feliz.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de mayo de 2020

Escorpio, estarás inquieto y las cosas no serán tan fácil para ti este día. Pero hay una luz que llegará para alegrarte e iluminarte de tal manera que empezarás a confiar y a arriesgarte nuevamente. Tendrás dos opciones por escoger, no te precipites elige el que más te convenza. Tomarás la mejor decisión.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de mayo de 2020

Sagitario, buscarás la seguridad económica y la prosperidad tu familia. No desesperes si no logras conseguirlo, cálmate y piensa que estamos viviendo tiempos difíciles. Encontrarás una alternativa para salir del problema. Separa de ti toda negatividad, eso te debilita y debes de pensar estar siempre fuerte.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de mayo de 2020

Capricornio, no te quedes mucho tiempo en un mismo lugar y con una sola proyección. Debes estar en movimiento, plantéate nuevas alternativas para lograr una mejora económica. Estamos viviendo tiempos donde hay que reinventarse y mejorar. Tú eres capaz de eso y de mucho más. Hazte cargo de tus cosas.

Horóscopo hoy Acuario 28 de mayo de 2020

Acuario, desarrolla la confianza en ti mismo y el optimismo te resultará beneficioso. Ya es hora que empieces la lucha con todas las armas que tengas para batallar. No te rindas, debes continuar, aunque te quedes sin fuerzas. La esperanza y fe no debes perderlas. Un familiar te ayudará.

Horóscopo hoy Piscis 28 de mayo de 2020

Piscis, observarás la vida desde una perspectiva más espiritual, comenzarás a entender el motivo de las cosas, te ayudará a crear nuevas alternativas para ti y para los tuyos. Estarás agradeciendo con las personas que han estado contigo en los momentos más difíciles y te sentirás bendecido de quien eres.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio