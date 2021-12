Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 28 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de diciembre de 2021

Aries, piensa bien las cosas que vas hacer el próximo año para poder superar las cosas que has pasado. Reunión familiar con alegrías, siempre cuidándote con responsabilidad. Buscas una armonía en tu ambiente laboral para no cerrar el año con enemistades, evita discusiones. La felicidad por fin llegara a tu vida y te llenara de energía positiva.

Horóscopo hoy Tauro 28 de diciembre de 2021

Tauro, has actuado de forma correcta todo este tiempo, has ayudado a los demás y ahora necesitas de ayuda, siempre contarás con personas que te den su mano. Tus problemas se arreglarán en los próximos días, todo depende de la fuerza interior que le pongas. Te das cuenta quien te miente. Estarás más sensible estos días, buscarás armonía.

Horóscopo hoy Géminis 28 de diciembre de 2021

Géminis, dinero que llega a tus manos, piensa realizar un emprendimiento. Debes comprender más a esa persona que hace todo por ti o que batalla contigo y junto a ti. Debes atender a una mujer que está a tu lado o cerca de ti, un poco enferma, quebrantada o muy triste. Reunión agradable con un grupo de personas, deberás ser cuidadoso con la salud.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de diciembre de 2021

Cáncer, no sientas vergüenza en pedirle ayuda a esa persona que alguna vez ayudaste, estamos para apoyarnos unos con otros. Llega alguien que esperabas con muchas ansias, vivirás momentos inolvidables, disfrútalos. Vences enemigos ocultos con inteligencia, recuerda de no caer en provocaciones. Ten Fe todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Leo 28 de diciembre de 2021

Leo, esta semana será un poco tensa y buscarás como desfogar y calmar tu ansiedad, así que relaja tu mente, tu cuerpo y espíritu manteniendo una actitud positiva. Debes motivarte a seguir adelante y deja que ellas que sean el motor de tu vida. Controla la tendencia a las depresiones, no pierdas el tiempo en emociones negativas.

Horóscopo hoy Virgo 28 de diciembre de 2021

Virgo, el florecimiento llega a tu vida, descubre las herramientas para que tu prosperidad llegue. Meditas sobre tu vida y te das cuenta que este tiempo es el despertar de la conciencia, nueva era para grandes cambios. Ocúpate más de tus necesidades emocionales. Cumplirás un sueño y la dicha está cerca de ti. Lucha por lo que quieres y ten fe.

Horóscopo hoy Libra 28 de diciembre de 2021

Libra, debes entender a esa persona para lograr una buena alianza y lograr grandes frutos. Compartirás momentos agradables con un ser querido. Cuidado con los errores que cometas, deberás aprender a reconocer cuando te equivoques, alguien puede que se queje por tu imprudencia. Tranquilo que lo estarás solucionando en el menor tiempo posible.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de diciembre de 2021

Escorpio, cuidado en tomar decisiones apresuradamente. Inicias un nuevo proyecto en miras a logros futuros. Deberás iniciar una rutina de ejercicios y organizar tu dieta desde ya. Recuerda, no actúes guiado por tus emociones, piensa bien las cosas antes de hacerlas, deja a un lado los miedos e inseguridades y demuestra quién eres realmente.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de diciembre de 2021

Sagitario, esperan por ti en un nuevo trabajo. Alguien de lejos se estará comunicando contigo y tendrás buenas noticias que te alegraran. Solucionas un problema con un hijo, serás comprensivo. Se discreto y reservado con lo que te cuentan. Busca tu propia felicidad, has ayudado a muchas personas y ahora te toca a ti. Ten cuidado con lo que decretes.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de diciembre de 2021

Capricornio, el sol sale y te das cuenta que hay un camino, pero primero debes aclararte. Aprende a tener paciencia, no todo sale como lo piensas, más aún cuando estas tenso y sientes que todo está mal, se optimista. No dejes que tu mente se llene de dudas e indecisiones. Utilizas estrategias de seducción con alguien que te gusta.

Horóscopo hoy Acuario 28 de diciembre de 2021

Acuario, decisiones en las que debes saber bien qué es lo que haces, deberás pensar en tu propio bien y en ser leal a ti mismo. Habrá cambios dentro de tu actividad económica que te traerá algunos percances y en consecuencia retrasos en el cumplimiento de metas u objetivos. Te llegarán invitaciones que no debes rechazar, pero cuídate más que nunca.

Horóscopo hoy Piscis 28 de diciembre de 2021

Piscis, hablarás con una persona que te ofreció algo de apoyo respecto a salud o economía. Viajes de ida y vuelta donde conoces a alguien que se mete en tus pensamientos. Ve con cuidado. Preocupación por un hermano. En casa deberás prestar mayor atención sobre todo con adolescentes, debes apoyar y orientar. Pagarás una pequeña deuda.

