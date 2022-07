Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 28 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de julio de 2022

Aries, revalúas una acuerdo o contrato de trabajo. Ahora es el momento de reflexionar y meditar para alcanzar la claridad mental necesaria. Hecho curioso con un estante en tu trabajo. Un sitio que arreglar que te ocupara el día. Pariente fallecido te deja un mensaje en un sueño. Un hermano te decepciona. Debes motivarte y seguir adelante.

Horóscopo hoy Tauro 28 de julio de 2022

Tauro, lo que te afecta y te hace sentir inseguro debes superarlo, e ir más allá de cualquier negatividad, tu voluntad es la mayor fortaleza que posees. Necesitarás sentirte acompañado y protegido, sobre todo, en estos momentos. Se comunicará contigo una persona especial y te brindará el apoyo que requieres, te dará ánimos para seguir adelante.

Horóscopo hoy Géminis 28 de julio de 2022

Géminis, ocúpate de darle calor a tu hogar, llenarlo de armonía y felicidad. Con todo lo que has aprendido ahora sabrás como hacer las cosas, la mejor decisión es la que se toma con serenidad. En el amor mantente firme y busca tu equilibrio, esa persona será tu punto de apoyo. La suerte puede estar de tu lado, así que búscala y encuentra el éxito anhelado.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de julio de 2022

Cáncer, tú creas las circunstancias necesarias y si buscas generar cambios significativos hay que realizarlos desde el interior. Conocerás una persona que te pondrá justo al frente de una esperada oportunidad que debes evaluar. Te aconsejo que vivas un día a la vez, aprende a manejar tus emociones. Tu familia te necesita. Fuerza.

Horóscopo hoy Leo 28 de julio de 2022

Leo, si logras apartar la negatividad que se acerca a tu mente, todo fluirá sin contratiempos, eres el dueño de los pensamientos que guardas en tu cabeza. Hecho curioso con personas adultas, será necesario que las ayudes. Tomarás decisiones contundentes sobre un trabajo. Disfruta de saludar a todo el mundo. Si te caes aprenderás a levantarte.

Horóscopo hoy Virgo 28 de julio de 2022

Virgo, cada día se aprende algo nuevo, cambiando tu rutina de vida. Aunque no ha sido fácil, has logrado obtener grandes beneficios y éxito en lo que te propones, pero aún tienes esas ganas de ir por más. Tu energía física se mantiene estable, pero no debes dejar que baje tu fuerza hasta el límite, no es conveniente que juegues con la debilidad.

Horóscopo hoy Libra 28 de julio de 2022

Libra, derrumba los obstáculos que se presenten con tu fuerza de voluntad, nada podrá apártate de tus sueños y aspiraciones. Estás enérgico y con buen semblante, pero no debes descuidarte por confiado, sigue los cuidados necesarios y libérate de toda negatividad. Recárgate con la música relajante, veras que en pocos días te sentirás mejor.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de julio de 2022

Escorpio, las estructuras de tu vida se están desmoronando, deberás enfrentar el desafío y levantarte de nuevo. Libérate de las cadenas que te atan a lo que no es productivo. Mantente firme en tus decisiones, aunque te cueste a veces y lucha por cada cosa que deseas lograr, por más difícil que este la situación, tú lo vas a realizar.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de julio de 2022

Sagitario, querrás otra actividad o empleo. Cambios repentinos en lo laboral que te afectarán enormemente. Piensa en la posibilidad de independizarte, analízalo bien y busca opciones. Todo lo detenido toma por fin su curso normal, aunque con un poco de demora. Se hace justicia en lo que esperabas. Situación que se esclarece en tu hogar.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de julio de 2022

Capricornio, la comunicación será fundamental para alcanzar el avance en nuevos caminos. Lleva tus ideas más allá de lo que está ante ti. Tendrás una sensación de vacío, es necesario que busques ese punto de equilibrio interior y seguir luchando por todo aquello que deseas, no te desanimes. En casa tendrás que organizar tus cosas. Cerrarás un negocio con éxito.

Horóscopo hoy Acuario 28 de julio de 2022

Acuario, una gran oportunidad toca tu puerta y con tu nivel de equilibrio lo aprovecharás sin duda. Disfrutarás el logro de tus propósitos, trabajando en equipo lograrás todo aquello que te propongas realizar. Mejora tu imagen ante las demás personas. La prosperidad llega y gracias a tu trabajo duro, cada minuto contará en el momento de darle poder a tus intereses.

Horóscopo hoy Piscis 28 de julio de 2022

Piscis, no tengas miedo de ir por lo que quieres, tu voluntad es de hierro y será inquebrantable. Reorganizarás documentos y resolverás un tema con juicios que se ha habían pospuesto por algún tiempo, que no se te escape ningún detalle. Tendrás buenas noticias. Tendrás conversaciones con el banco para planificar unos pagos.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

