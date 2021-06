Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 28 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de junio de 2021

Aries, las consecuencias de tus malas elecciones influyen en tu presente. Deber ser realista y dejar de vivir de ilusiones. Nunca hables a espaldas de tu pareja ni de nadie, las paredes tienen oídos. Las nuevas oportunidades representan una transformación total en tu vida. Conocer a alguien fuera de tu relación.

Horóscopo hoy Tauro 28 de junio de 2021

Tauro, una gran pérdida económica será el impulso para tu crecimiento. Una persona intenta difamarte con tu pareja. Asumirás tus responsabilidades, siendo así más responsable. Tienes las cosas claras de lo que quieres y todo estará a tu favor. Disfruta de los hermosos momentos que te ofrece una persona especial.

Horóscopo hoy Géminis 28 de junio de 2021

Géminis, evita las competencias y construye sociedades, tendrás éxito con ello. Necesitas más confianza en ti mismo para combatir con tus miedos. Acepta la ayuda de alguien cercano, no reniegues si no te comprende, ten paciencia. Debes tener cuidado de aquellas personas que se aprovecha de tu bondad.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de junio de 2021

Cáncer, firmas de documento traerán soluciones a tu familia. Encontrarás algo que habías perdido donde menos te imaginas. Prepárate para nuevos desafíos que se te presentarán en estos días. Una noticia que esperabas cambiará tu economía. Recibirás palabras sabias de un familiar que agradecerás posteriormente.

Horóscopo hoy Leo 28 de junio de 2021

Leo, se cierra un ciclo laboral y comienza uno mejor. Todo lo lograras con esfuerzo y dedicación, ten paciencia. Vístete de cualquier tonalidad de azul, te dará paz. Es tiempo de aprender de las nuevas experiencias. Todo saldrá bien en el banco. Una creencia te ayudará a llevar de mejor forma la angustia que te acompaña.

Horóscopo hoy Virgo 28 de junio de 2021

Virgo, debes tener confianza en aquello que estás haciendo. Este día aprenderás una gran lección, el amor está contigo. Actúa con cautela y pensando bien las cosas. Te has aferrado a los recuerdo a tal punto que no te deja continuar con el presente, date la oportunidad con esta persona que ha llegado a tu vida. Dolencias pasajeras.

Horóscopo hoy Libra 28 de junio de 2021

Libra, el universo tiene una sorpresa para ti en el ámbito económico. Los cambios que esperas si se darán. Recibirás un consejo profesional de una persona que tiene un alto rango en tu centro laboral. Fortalece los lazos en la familia que se han visto perjudicados por una persona que dejaste entrar a tu vida.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de junio de 2021

Escorpio, encontrarás esa oportunidad tan importante que estabas buscando. Trabaja fuerte para que todo mejore. Una comida te cae pesada, descansa pronto pasará. Apoyas a un familiar económicamente para salir de una deuda pendiente. Has tomado malas decisiones amorosas que te han traído gran sufrimiento.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de junio de 2021

Sagitario, no pierdas la calma, ten paciencia que lograrás aquello que estás esperando. Se abren para ti posibilidades de cambios positivos. No esperes nada que llegue por sí solo, debes buscarlo y pelearlo. Cuida más tu salud. No dejes a un lado a aquellas personas que estuvieron contigo cuando más lo necesitabas.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de junio de 2021

Capricornio, sentirás más presión de lo esperado en el ámbito laboral. Disfrutas de la alegría familiar, siéntete bendecido por esto. No seas conforme, lucha trabaja sal adelante. Un lugar o una canción te llevan a revivir momentos del pasado. Buenos momentos en el ámbito laboral, aprovéchalo al máximo. Noticias sobre un embarazo.

Horóscopo hoy Acuario 28 de junio de 2021

Acuario, hoy es un buen día para llevar a cabo grandes proyectos. Un cambio en el ámbito financiero viene a tu vida. Recibirás un obsequio que te traerá muchas alegrías. No permitas que otras personas tomen decisiones por ti, solo tú sabes lo que te hace realmente feliz. Una persona llegará a tu vida para cambiarla por completo.

Horóscopo hoy Piscis 28 de junio de 2021

Piscis, un hombre de poder te presta la ayuda que necesitas en este momento. Deudas por el mal manejo de tu dinero te traen problemas. Recuerda que una cosa es creer en la amistad y otra poner las manos en el fuego por ella. La influencia de una persona te ayudará a llegar lejos en el ámbito laboral.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio