Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 28 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de mayo de 2022

Aries, tienes ideas y planes maravillosos, ejecútalos, no dejes pasar las oportunidades. Algo está pasando en casa, observa bien a tu alrededor. Querrán impedirte cumplir objetivos que te has trazado con gran esmero, abre bien los ojos. Mantén los ojos bien abiertos y confía en una persona en especial. Hablas con un abogado, arreglas unos documentos.

Horóscopo hoy Tauro 28 de mayo de 2022

Tauro, sorpresa en tu trabajo que te hará reflexionar. Cambia tu rutina de vida para que no decaigas, hay muchas cosas que hacer en casa. Si no haces cambios en tus hábitos entraras en depresión, levántate temprano y haz ejercicios para que liberes toxinas y te recargues de buena energía. Empieza a comer saludable para que tu organismo se desintoxique.

Horóscopo hoy Géminis 28 de mayo de 2022

Géminis, es momento de ahorrar, hazlo por tu cuenta y no malgastes. Eres tú quien toma las decisiones fuertes en el hogar así que mantente firme. Deja que fluyan las cosas, si las fuerzas no se van a dar y a veces es mejor esperar un tiempo y poco a poco verás cómo saldrán, mantén la calma y se paciente. Deberás apaciguar una pelea a tu alrededor.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de mayo de 2022

Cáncer, muchas cosas que estás viviendo te están haciendo madurar de una manera acelerada, ahora ves la vida de otro ángulo. Llegó la hora de crecer y avanzar, estas en un buen momento para desarrollarte lo espiritual, enciende una velita blanca y pídeles a los ángeles protección que ellos te escucharan. El amor se hará presente en tu día de manera inesperada.

Horóscopo hoy Leo 28 de mayo de 2022

Leo, tu opinión e ideas no serán fácilmente aceptadas por los demás, pero esto no debe afectarte mientras la crítica sea constructiva. Ten cuidado con las decisiones apresuradas. Aprovecha las buenas personas que te rodean y te apoyan, valen oro. En la salud, deberás tener cuidado con problemas gástricos. Cierto chequeo del hígado.

Horóscopo hoy Virgo 28 de mayo de 2022

Virgo, debes hacer un sacrificio el día de hoy de dinero, será momentáneo. Debes vivir un día a la vez, aprende a manejar tus emociones. Tu familia es la mejor compañía a pesar de la distancia. Necesitas sentirte protegido y acompañado en estos momentos, una persona se comunicará contigo y te brindará ese apoyo que tanto requieres y te dará ánimos.

Horóscopo hoy Libra 28 de mayo de 2022

Libra, se te presentará una oportunidad de trabajo. No decidas a las primeras, piensa antes de actuar. Te sientes en el aire por cosas que no puedes concretar. Habla con tu pareja, debes estar en armonía. Saca esta semana un chequeo médico, has descuidado tu salid por mucho tiempo. Es momento para disfrutar el amor y cariño que recibes, abre tu corazón.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de mayo de 2022

Escorpio, estarás buscando más alternativas de trabajo, un negocio propio y que te permita dedicarte a otras cosas. La asesoría es una buena opción para ti ya que tienes facilidad de palabra y la gente siempre te busca para consejos. Tu pareja se alejará de ti, es hora de conversar. Este es tu momento la victoria es tuya, no pierdas la fe tu puedes lograrlo.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de mayo de 2022

Sagitario, recibes una buena y excelente noticia el día de hoy y tiene que ver con lo laboral, para los que han perdido sus trabajos recibirán una llamada para una nueva oportunidad y para los que un laboran habrá cambios favorables. Descansa mejor ya duermes lo suficiente y puede repercutir en tu rendimiento. Deberán mejorar la comunicación familiar.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de mayo de 2022

Capricornio, aprovecha el momento, las oportunidades no se dan tan fáciles. Realiza ejercicios de respiración, será clave para bajar la presión que tienes actualmente. Tendrás un encuentro poco habitual con una persona de tu trabajo. Sé consciente de quién eres y de lo que eres capaz de hacer cuando quieres lograr tus objetivos, valórate.

Horóscopo hoy Acuario 28 de mayo de 2022

Acuario, ser constante traerá a ti grandes éxitos en todos los aspectos. Mantente firme en tus decisiones y lucha por cada cosa que deseas realizar, por más difícil que este la situación, tú lo vas a lograr. Un familiar necesitará de tu ayuda, no le falles. Recibirás gestos de amor con pequeños detalles, se agradecido. Estarás muy sensible estos días.

Horóscopo hoy Piscis 28 de mayo de 2022

Piscis, habrá una situación injusta y no debes callar, denuncia aquello que te perjudique o haga daño. Siéntate a esperar lo que el futuro te depara, aprovecha la oportunidad que se te presenta. Ha llegado el momento de iniciar una relación que parece ser prometedora. No tomes en cuenta las malas intenciones del resto, enfócate en tus objetivos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 23 al 29 de mayo con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 23 al 29 de mayo con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO