Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 28 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de noviembre de 2021

Aries, no te desesperes ante el camino y espera el momento correcto para avanzar y tomar lo que por ley te pertenece. Concreta y no dejes hilos sueltos, es tu momento de brillar desde lo más profundo. Los miedos que habitan en tu sombra deben ser vencidos y así fortalecerte desde adentro. Todo pasa por algo, deberás aprender la lección.

Horóscopo hoy Tauro 28 de noviembre de 2021

Tauro, las celebraciones de logros no pasarán desapercibidas, atento a propuestas y asociaciones que den buenos frutos a corto plazo. La espada de la victoria está en tu mano y te asegura la conquista en cada batalla. Cuida tu sistema respiratorio y no te excedas en situaciones que te puedan poner en peligro o ser perjudiciales. No pierdas la voluntad.

Horóscopo hoy Géminis 28 de noviembre de 2021

Géminis, deberás asumir con responsabilidad la toma de decisiones en tu casa y trabajo. El temor no debe tener un lugar en tu vida, confía en tu instinto. Pronto se te presentarán nuevas oportunidades, las verás concretadas a mediano plazo. Así estará tu semana y debes disfrutarla al máximo, el amor será lo que más te haga feliz.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de noviembre de 2021

Cáncer, la negatividad que se acerca a tu entorno muchas veces es producida por las personas que te rodean, cuídate y no te involucres demasiado para que no te afecte nada, debes ser objetivo. La espada de la victoria está en tu mano y te asegura la conquista en cada batalla. Una llamada cambiará tu día y te llenará de energías positivas.

Horóscopo hoy Leo 28 de noviembre de 2021

Leo, celebraciones te llenan de alegría y el bienestar, se reflejará en tu salud y estado físico. El equilibrio emocional lo debes mantener en todo momento y no permitir que tus debilidades salgan para sabotear tu éxito. Alguien cercano querrá que le dediques tu tiempo, comparte una bonita tarde rodeado de la naturaleza, sonreír será bueno para ti.

Horóscopo hoy Virgo 28 de noviembre de 2021

Virgo, trabaja duro por los logros que esperas, se constante y nada podrá separarte de lo que por ley te mereces. Conéctate con esa energía interna que es capaz de llevarte a lograr alcanzar cualquier meta propuesta, mientras sea totalmente merecida. Pasear por el parte que hará bien, recarga tus energías y engríete un poco, sé feliz.

Horóscopo hoy Libra 28 de noviembre de 2021

Libra, aléjate de todo lo que no te de buena espina, ese puede ser el aviso de una traición que debes evitar a toda costa. Tu voluntad será puesta a prueba y de ti depende no dejarte llevar por mareas negativas que busquen detenerte. Aunque estas sano, busca naturalmente mejorar y fortalecer tu sistema inmunológico y tu cuerpo físico.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de noviembre de 2021

Escorpio, te encuentras en pleno período de recuperación y debes tomarte el tiempo necesario para recobrar tus fuerzas por completo. Despeja tu mente de pensamientos que no aportan nada a tu bienestar, límpiate de toda negatividad. Mira atento las señales que se presentan para guiarte en el camino, nada será por casualidad, practica lo aprendido.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de noviembre de 2021

Sagitario, debes saber que la confianza en tu potencial debe ser absoluta y cada paso que quieras concretar debe ser firme. Saca tu interior la luz que alumbra el camino, esa luz que brilla con intensidad que contiene toda tu magia. Camina en armonía y disfruta de todo lo que te ofrece la vida. Realizarás un viaje de negocios, todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de noviembre de 2021

Capricornio, en tus manos está el poder de mover las piezas a tu favor en lo laboral, tu conoces tus límites. La espada de la justicia está de tu parte. Las emociones te generan un poder que nace desde el interior y te dará el impulso para no dejarte caer. La alegría y el bienestar te rodean, así que te sentirás en tranquilidad y calma. Disfruta de este día.

Horóscopo hoy Acuario 28 de noviembre de 2021

Acuario, las propuestas de trabajo deberán ser analizadas cuidadosamente. Luego de la tormenta te sientes estable nuevamente y la sensibilidad ya se está fortaleciendo, sintiéndote más seguro. Renace con más fuerza, más poder y más alegría, conquista todo lo que te propongas en armonía. Mucha energía positiva te acompañará los próximos días.

Horóscopo hoy Piscis 28 de noviembre de 2021

Piscis, debes evitar el conflicto entre tu pensamiento lógico y tu lado emocional, esa lucha sólo te creas indecisión y acciones impulsivas. Abraza las alegrías y cierra los ciclos necesarios para seguir tu camino libremente. Hay mucho en tu imaginación y debes traerlo a la realidad, no te quedes atado a ilusiones. Recibirás una sorpresa pronto.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO