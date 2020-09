Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 28 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de setiembre de 2020

Aries, recibes una noticia importante que te permite mirar hacia el futuro. Posible cambio de residencia. Situación que te tenía atormentado se soluciona. Estás preparado para afrontar todos los cambios que han de venir para ti. Hay cosas en casa que no están claras, es mejor que lo soluciones de una vez.

Horóscopo hoy Tauro 28 de setiembre de 2020

Tauro, un nuevo camino se apertura y algo dentro de ti cambia. No dejes que manipulen tu vida. Una nueva ventana se abre y debes tener mayor organización. Llamadas del extranjero que te convienen. Una nueva evolución. Los demás no pueden pensar como tú, has tus cosas por tus propios medios. Ordenas tu vida.

Horóscopo hoy Géminis 28 de setiembre de 2020

Géminis, recibes la inspiración que te faltaba para decidir por la felicidad. Algo con una botella que te regalan con amor, guárdala y agradece el gesto. Fin de lo que ha demorado. La felicidad está a tu lado, no la desperdicies. Invitación a una reunión que serás especial. Lo detenido comienza a avanzar.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de setiembre de 2020

Cáncer, un nuevo camino se abre para ti y estás listo emocionalmente para afrontarlo. Logros de tus metas en poco tiempo. Aprende a soltar y no te apegues. Debes tomar una decisión en lo referente a tu vida de personal. Tienes una necesidad de enfrentar a la vida de una manera diferente, con nuevos planes y retos.

Horóscopo hoy Leo 28 de setiembre de 2020

Leo, buen momento para compartir, disfrutarás de un encuentro con alguien especial. Debes tomar una decisión en tu relación actual. Asistes a una iglesia virtual y te da paz interior. Cambios en la vida espiritual, la fe te dará fuerzas. Éxitos en todo lo que emprendas. Recibirás una invitación, distráete un poco.

Horóscopo hoy Virgo 28 de setiembre de 2020

Virgo, nuevos sentimientos por personas que conoces bien pero que sienten el deseo de estar más cerca de ti. El ayuno intermitente y la alimentación sana te ayudará a mejorar tu salud. Nuevas conversaciones o condiciones que se imponen. Te pondrás al día con un seguro de vida. Organizas unos papeles de tu casa.

Horóscopo hoy Libra 28 de setiembre de 2020

Libra, deja la inseguridad a un lado, tú tienes la fuerza de lograr todo lo que deseas, confía en tu capacidad. Noticias que llegan de algo esperado que al fin se materializa. Quieres hacer muchas cosas a la vez, te sientes inspirado. Hijo te pide explicación. Con firmeza tomas una decisión y te dará estabilidad.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de setiembre de 2020

Escorpio, deja de sentirte solo, tu nunca lo estarás, hay personas que te quieren. Surgen cambios en los hábitos alimenticios. Sale sol que iluminará tu camino. Vienen cambios en lo profesional, serán muy positivos. Es mejor ser precavido en la salud. No creas mucho en lo que te dicen, espera los hechos.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de setiembre de 2020

Sagitario, debes aprender a detectar cuando alguien quiera engañarte, no peques de inocente. Cuida tus espaldas, nunca se sabe las intenciones y los deseos de los demás. Arreglos en tu vivienda que culminas. Termina etapa en tu vida. La vida te da cambios inesperados, debes estar preparado. Rodea tu vida con amor.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de setiembre de 2020

Capricornio, se te acercará alguien que solo querrá utilizarte para beneficio propio, sin importarle tus sentimientos, ten cuidado. Hasta el momento hay situaciones rutinarias pero que mañana, pueden transformarse. Vota lo que está roto en tu casa. Tendrás dolores de cabeza, cuida la salud y descansa un poco.

Horóscopo hoy Acuario 28 de setiembre de 2020

Acuario, concretas con alguien que finalmente te tiende la mano y es digno de tu confianza. Cuidado con salidas nocturnas. Tienes que organizarte y planificar bien tu vida para no dejar temas inconclusos. Malestar en tu cuerpo. Estas resistiéndote a hacer un cambio, no temas. Pondrás empeño en lo que quieres.

Horóscopo hoy Piscis 28 de setiembre de 2020

Piscis, si quieres que todo te salga bien, debes concentrarte en un tema a la vez. Debes probar algo nuevo y no insistir en lo que no te da frutos. Cuidado con opiniones de terceros. No cuentes a nadie lo que harás hasta que se cumpla. Mantén los ojos abiertos, hay personas que desean engañarte con negocios.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio