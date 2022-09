Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 28 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de setiembre de 2022

Aries, pendiente sesión con psicoterapeuta o consejero espiritual. Concéntrate mejor en el trabajo. Estarás indeciso en una decisión importante que has de tomar, se racional y medita bien lo que has de hacer. Céntrate en lo que quieres lograr, enfócate y evolucionarás bastante, no te quedes en piloto automático.

Horóscopo hoy Tauro 28 de setiembre de 2022

Tauro, proyecta en positivo lo harás. Cuidado con lo que le dices, puede que lastimes con tus palabras. No te sientas solo, busca a esa persona que te quiere de verdad. La felicidad está frente a ti y no la ves. Recibes un mensaje espiritual que te ayudará en tu situación, será de tu ángel de la guarda.

Horóscopo hoy Géminis 28 de setiembre de 2022

Géminis, cancelas facturas pendientes, pagas una deuda con alegría. Si te afecta la presencia de alguien en tu casa, convérsalo y encuentra la solución. Cumples un compromiso de palabra. Aunque sientas que estas en un callejón sin salida, sigue luchando y encontrarás la salida. Eres constante y eso juega a tu favor.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de setiembre de 2022

Cáncer, atento con quién te involucras sentimentalmente. Molestia por pago con banco, deberás solucionarlo. Planes de viaje con retrasos y molestias por no poder cumplirlo, paciencia pronto lo lograrás. Logras el resultado deseado, después de una larga espera. Este es el comienzo del triunfo y de tus éxitos.

Horóscopo hoy Leo 28 de setiembre de 2022

Leo, amigos del pasado te buscarán para reunirse y conversar, ten cuidado y toma tus precauciones. Debes descansar un poco más, el estrés te agobia. Nuevas aperturas y caminos que se aclaran, haciendo que veas el futuro próspero. Ten calma todo puede cambiar y mejorar. Escucha un consejo de alguien sabio.

Horóscopo hoy Virgo 28 de setiembre de 2022

Virgo, cosas positivas se manifiestan de un día para otro, no desesperes. Confía, se avecinan cambios. Reúnes dinero, pero habrá imprevistos. Lo que está oculto no es claro, pides explicación para aclarar un asunto con alguien. No perdonarás una traición. Intrigas a tu alrededor, no des mucha confianza en tu trabajo.

Horóscopo hoy Libra 28 de setiembre de 2022

Libra, te encuentras ante el inicio de algo nuevo que tiene buenas perspectivas de futuro. Emprende ese camino no tengas miedo. Consolidas algo con tu pareja, planes a corto y largo plazo. Y si estás solo, ha llegado el momento de iniciar una relación que parece ser prometedora. Recibirás una gran noticia.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de setiembre de 2022

Escorpio, obtendrás logros y victorias próximamente, viene más trabajo. Realiza cambios en tu rutina, nuevas ideas aparecen en tu mente. Acelera tus pasos para que todo se dé en una forma positiva. Satisfacciones y alegrías por negocio prospero. Cuídate de mentiras y traiciones, utiliza tu intuición. Te reconciliarás.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de setiembre de 2022

Sagitario, hoy estarás alcanzando objetivos trascendentes. En tu camino aparecerán buenas y valiosas propuestas de trabajo que no debes de rechazar de ninguna manera. Mantén los ojos bien abiertos y confía en una persona en especial. Un libro llamará tu atención, debes leerlo y descubrirás muchas cosas que te harán bien.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de setiembre de 2022

Capricornio, estarás tratando de innovar para hacer algo diferente y así recuperar lo perdido. Siéntate a esperar lo que el futuro te depara, aprovecha la oportunidad que se te presenta. Recibirás un dinero. Adminístrate. Debes analizar lo que vas hacer y no cuentes tus cosas antes de que se cumplan, no que te quejes después si no sale bien.

Horóscopo hoy Acuario 28 de setiembre de 2022

Acuario, en el trabajo experimentarás un deseo de cambios, tranquilo aun no es tiempo. Pedirás ayuda a la persona que tienes a tu lado, puedes confiar plenamente. Reunión familiar para tratar asuntos de dinero. Se consolida una relación laboral, nuevos inicios. Tu color para atraer buenas vibras es el Azul. Las reacciones inesperadas de una persona te dejan sorprendido.

Horóscopo hoy Piscis 28 de setiembre de 2022

Piscis, maneja sabiamente los recursos con los que cuentas. En la salud algunos malestares producto del descontrol de las emocionales. Hay cosas que pueden equilibrarte, el amor y la familia. Tu palabra clave en la Cautela. El escepticismo de tu pareja te molesta, lo mejor es la comunicación. Tu palabra clave es la Liberación.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

