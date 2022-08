Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 29 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de agosto de 2022

Aries, preocupación por una deuda no te dejará dormir, organiza tus finanzas y sal de ellas poco a poco. Serás próspero en lo que haces. Sal del encierro, busca que hacer. Haz tu trabajo y olvida a los demás, concéntrate para que hagas todo bien. Ideas vendrán a tu mente. Pendiente con personas cercanas que no son claros, pueden levarte a la confusión.

Horóscopo hoy Tauro 29 de agosto de 2022

Tauro, debes proteger a la familia, no permitas que nadie intervenga en asuntos que les corresponde. Nuevos sucesos que dan cambios en tus ideas y abrirán tu mente. Éxitos en todo. Grandes logros ya que una persona te ayudará sin ningún interés ni nada a cambio. Deberás adaptarte a un establecimiento con nuevas estructuras físicas.

Horóscopo hoy Géminis 29 de agosto de 2022

Géminis, si logras estar a la altura de las exigencias de esta semana todo será más fácil. Te invitan a una reunión, cuidado con lo que comes. Logros en lo que te propones. Debes hacer una pausa en tu ritmo de trabajo y descansar. El acto íntimo debería ser una ceremonia amorosa. Se acercan informalmente y con cariño hacia ti.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de agosto de 2022

Cáncer, un hombre alto te pedirá un favor. Asunto con persona anciana que se resuelve. Dudas sobre los sentimientos de alguien. Hijo que te busca por ayuda económica y esto te trae discusiones con tu pareja. Problema legal que ganas. Alegrías ya que tendrás una buena noticia. Te proponen negocio y buscaras un consejo. Reunión para un proyecto importante.

Horóscopo hoy Leo 29 de agosto de 2022

Leo, un compañero viene arrepentido a pedirte disculpas por su imprudencia, escúchalo y dale una nueva oportunidad. La felicidad no es algo que se da por hecho, deviene de tus propias acciones. Tendrás que sacrificar tu punto de vista ante un jefe. Te llenas de energías positivas. Sanación que llega y borra todo dolor que hay en tu alma.

Horóscopo hoy Virgo 29 de agosto de 2022

Virgo, es el momento de hacer lo que te apasiona. Evita herir a un ser querido con tus palabras, ironía o sarcasmos. Podrías atraer a una persona más joven. Hecho curioso con un ticket o con aviones. Una mujer malintencionada o que le gusta la brujería podría estar afectando la relación. Es mejor luchar que abandonar. Un WhatsApp o escrito que te preocupará.

Horóscopo hoy Libra 29 de agosto de 2022

Libra, alegrías por personas queridas. Viajes de ida y vuelta con tu familia por diversión. Algo con una marca que te trae beneficio. Recuerda esto, no abandones porque el que persevera alcanza. Molestia en el cuello. Evita golpes o cortaduras. Conoces a alguien especial en un local. Algo muy interesante durante un bufé o en un restaurante.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de agosto de 2022

Escorpio, cambio de lugar. Piensas en alternativas, algo que ha estado lento comienza a avanzar. En el trabajo habrá Competencia donde te pondrás un poco incómodo. Sales de viaje con la familia a un lugar cercano para relajarte y recargarte de energía positiva, disfruta siempre que te cuides. Tendrás que quemar energía para conseguir calmar la mente.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de agosto de 2022

Sagitario, tendrás que vencer algunos problemas con mucha diplomacia para no complicar las cosas aún más. Te llaman de un empleo o empresa importante. Los cambios de tu vida llegan para darte una gran lección de vida, estas creciendo. Se cierra un ciclo e inicias otro. Deberás tener una mentalidad flexible porque de lo contrario, cometerás los mismos errores.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de agosto de 2022

Capricornio, procura no dejar a medias algo que de verdad te importa terminar. Logros después de un viaje. Conoces a una persona que te cae bien y comienza una amistad. Deberás enfrentar situaciones nuevas con serenidad e inteligencia, toma la mejor decisión. Un desconocido te hará una propuesta positiva. Interés en un menú especial.

Horóscopo hoy Acuario 29 de agosto de 2022

Acuario, un dinero lento o retenido llega por fin. Reencuentro con una mujer. Deseos de cambio. Hermano que te apoya en tus decisiones. No te compares con nadie, tu eres único. Tendrás una oportunidad de salir adelante y resaltar en tu trabajo, no la dejes pasar. No permitas que te manipulen con niños. Vences enemigos. Triunfos próximos.

Horóscopo hoy Piscis 29 de agosto de 2022

Piscis, en el trabajo, habrá cambios radicales, esto afectará tu estabilidad, debes esperar y todo se calmará. Beneficios en el ámbito profesional. Recibes un mensaje importante de alguien lejano. No des marcha atrás, cuando inicies algo no retrocedas, sigue adelante. Vas hablar con alguien y le dirás la verdad en su cara. La pasión es lo que nos impulsa a ir por lo que queremos.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

