Consulta aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 29 de abril, predicciones según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de abril de 2020

Hoy tomarás conciencia al recibir una llamada que te hará poner los pies en la tierra. Se acabaron los días de incertidumbre emocional, hoy tendrás renovadas motivaciones para iniciar tu proyecto personal con personas que realmente te valoran.

En el amor, te has dado cuenta que no quieres una relación vacía o algo temporal. Tu vida sentimental ha estado cargada de eso, en unas semanas conocerás a la personas indicada. Solo debes ser paciente.

Horóscopo hoy Tauro 29 de abril de 2020

Tus padres te extrañan demasiado, pero es mejor no arriesgarse. Busca alternativas para tenerlo cerca, sé más comprensivo con ellos, nunca antes te habían tenido tanto tiempo lejos de casa.

Un amigo se confiará un secreto, quiere tu consejo. No lo juzgues, recuerda que en el pasado también cometiste peores errores y tus mejores amigos te dieron su apoyo.

Horóscopo hoy Geminis 29 de abril de 2020

Un día calmado en lo laboral. No te olvides de responder los correos y cumplir con las tareas que no has podido resolver en días pasados. Se vienen días cargados de responsabilidad y es mejor tener la menor cantidad posible de pendientes. Organízate para hacer un mejor trabajo.

No va más tu relación. Tus mentiras de han delatado y te han pintado de la peor manera frente a tu pareja, quien siente que ya no puede confiar en ti. Asume tu responsabilidad.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de abril de 2020

Recibirás un dinero que te dará un respiro a tu golpeada economía. Una amistad que está en problemas recurre a ti para que la ayudes. La decepcionarás porque no tendrás cómo brindarle una ayuda. Te perdonará con el pasar de los días.

Hoy te enterarás que un familiar tuyo está en la dulce espera. Tu pareja querrá que ambos hablen del tema, pero es un asunto que evades hace meses. No temas en decir que eso no está ahora en tus planes.

Horóscopo hoy Leo 29 de abril de 2020

Una videollamada te hará pasar vergüenza. No te desquites con tu familia, no lo hicieron con mala intención. Debes organizarte y establecer ciertas reglas para obtener la privacidad que necesitas.

La persona que te atrae te dirá que te ama. Tus sentimientos son correspondidos, Leo. Debes ser paciente y esperar unas semanas más para entablar el contacto que ambos desean.

Horóscopo hoy Virgo 29 de abril de 2020

Silencio en el hogar por tensiones de días pasados. Estás cansado y quisieras irte muy lejos de ahí, pero con eso estarías echando a la borda muchos años de relación, solo por errores que no han aprendido a superarse.

Se da la posibilidad de tener un ingreso extra, úsalo con sabiduría. No gastes en objetos para el ser amado que solo compensarán tu falta de capacidad para expresarte.

Horóscopo hoy Libra 29 de abril de 2020

Tus ideas extravagantes están causando dolores de cabeza a tus seres queridos. Es mejor buscar un equilibrio, Libra. Te sientes frustrado por todo el dinero que has perdido, empieza a hacer coordinaciones para ver posibilidades de una recuperación total o parcial. No todo está perdido.

En el lado amoroso, este día tu pareja te sorprenderá con un detalle. Tu relación podría ser extraordinaria si en verdad ambos así lo quieren, parece que tu pareja pondrá de su parte, la pelota está en tu cancha.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de abril de 2020

Faltan pocos días para que inicies tus planes. Ve haciendo cuadros mentales de por dónde vas a empezar, este proyecto no puede quedar solo en un anhelo, es momento de llevarlo a la práctica. Tienes todo lo que necesitas para hacerlo a la perfección, solo falta responsabilidad, Escorpio.

La comunicación con el ser amado es constante, sin embargo algunas veces te irrita que te diga lo que debes hacer, como si tú no lo supieras. Dile lo que piensas, no te guardes esos sentimientos.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de abril de 2020

Por un capricho te quedarás sin soga y sin cabra. Mal hiciste en imponer las cosas y ahora todos se han dado cuenta que eres problemática. Lo laboral se complica, hay rumores de despidos y si no cambias de actitud, tu nombre podría ser mencionado en la lista negra.

Extrañas a un amor del pasado, siempre miras sus fotos con anhelo. Añoras el amor del que gozan tus amigas y primas. Son tiempos de soledad que deben ayudarte a fortalecer tu amor propio.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de abril de 2020

Tu solidaridad será recompensada. Alegrías a lo largo del día harán que sea un día memorable. Estarás de tan buen humor que querrás hacer algunos cambios en tu casa. Tu familia te apoya.

En lo sentimental, pides una tregua para pensar mejor las cosas. Ninguno de los dos se hace algún bien forzando una comunicación para la que tú no estás preparado. Piensa todo con calma.

Horóscopo hoy Acuario 29 de abril de 2020

Hoy la nostalgia será muy grande porque recordarás que tenías planeado un viaje. No te desanimes, Acuario, son tiempos difíciles que ya pasarán. Volverás a tu trabajo que tanto amas, porque personas como tú siempre brillan por su talento. Solo es cuestión de tiempo y paciencia.

Eres una persona algo difícil de impresionar, tanto tiempo solo ha hecho que tengas la valla muy alta respecto a tener una pareja. Este día una persona logrará capturar tu atención.

Horóscopo hoy Piscis 29 de abril de 2020

Cuestionas la sinceridad de tus amigos. Sus comentarios no van contigo, es mejor que te distancies de ese tipo de personas, Piscis. No te contamines de pensamientos cargados de envidia, ellos ignoran el esfuerzo que hay detrás de cada éxito.

Tu familia está preocupada por ti, por tu trabajo que tiene un alto riesgo. Es tiempo de hablar con tus jefes y proponer una alternativa que te dé tranquilidad.