Consulta aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 29 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de julio de 2020

Aries, no dejes que nadie impida tu felicidad. Muchas personas influyen en tu vida personal. Se establecen nuevas metas para cumplir en corto plazo. Fuerzas negativas que te rodean y te crean una sensación de confusión e incertidumbre, aléjate de todo aquello que te perjudique, ten cuidado en quien confías.

Horóscopo hoy Tauro 29 de julio de 2020

Tauro, vences obstáculos con algunas demoras, tendrás triunfos, aunque nadie lo reconozca. Ahora las cosas las observas diferente y nuevas ideas vendrán a tu mente, organízate y cumple tus metas. Aparta de ti las emociones negativas, la depresión y los pensamientos pesimistas. Prepárate para lo inesperado.

Horóscopo hoy Géminis 29 de julio de 2020

Géminis, perdonarás, pero marcarás una distancia de una persona, te costará olvidar. Debes aceptar los cambios como parte del aprendizaje. Percibes a una persona falsa a través de un mensaje. Debes comprender más a tu pareja. Una persona te ayudará con un documento. Un cambio inesperado con final positivo.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de julio de 2020

Cáncer, una persona necesitará que la traslades a otro sitio, aconséjale. Evaluarás varias posibilidades de trabajo, piensa bien antes de decidir. No tomes decisiones apresuradas, sé paciente todo llega en su momento. Te pagan un dinero, adminístralo correctamente. Papeles legales de una mujer que evolucionan.

Horóscopo hoy Leo 29 de julio de 2020

Leo, acuerdos con la pareja para llevar mejor la relación. Aléjate si no se ocupan de tus necesidades emocionales. Tendrás la respuesta de una persona que no te convence. Se te cumple un deseo. Triunfo económico para tu familia. Algo importante que celebrarás. No hay que remover el pasado, es lo mejor.

Horóscopo hoy Virgo 29 de julio de 2020

Virgo, descubres algo que te oculta una persona cercana. Asunto con un pago que te preocupa lograrás resolverlo rápidamente. Tendrás molestias con las encías, consulta al médico. Asunto sobre una tarjeta de crédito que te preocupa. Te llega un dinero en el momento preciso para pagar tus cuentas. Sé paciente.

Horóscopo hoy Libra 29 de julio de 2020

Libra, logras reunirte con una persona querida y te dará una gran sorpresa. Una gran amistad que te agradece por todo lo que has hecho por ella. Te hechas para atrás en una decisión y logras tomar por fin el camino correcto. Un consejo, el respeto se exige, la confianza se gana y de esto sabes mucho.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de julio de 2020

Escorpio, controla tus emociones cuando discutas con tus socios o colaboradores. Los objetivos se alcanzarán, pero debes poner las cosas en orden y no dejar ningún cabo suelto. Debes cuidarte en tu lugar de trabajo, sobre todo de una persona mal intencionada.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de julio de 2020

Sagitario, demuestra lo que tú eres, ponle fe a lo que hagas. Te cancelan un dinero y debes pensar que hacer para rendirlo. Todo lo estancado se mueve positivamente. Estarás muy creativo. Tendrás equilibrio y fertilidad en todo lo que quieras hacer. Gente que viene a pedirte favores, no podrás ayudar a todos.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de julio de 2020

Capricornio, descubres una mentira que te hace reaccionar. Se expande un círculo de contactos virtuales. Necesitas activar el romanticismo. Deberás visualizar un futuro diferente, nuevos caminos e incluso una mudanza si crees que es un cambio que te puede favorecer. Te pedirán disculpas, dale una oportunidad.

Horóscopo hoy Acuario 29 de julio de 2020

Acuario, ayudas a alguien que te agradece inmensamente por tus bondades. Necesidad de comprar algunas cosas para la casa que te hace falta. Realiza actividades manuales que te pueden generar ganancias extras. En la salud, deja de consumir grasas y azúcar en exceso. Una persona te hace un favor, sé agradecido.

Horóscopo hoy Piscis 29 de julio de 2020

Piscis, resuelves algo pendiente con la ley. Deberás hacer algo veloz para que disipes tus dudas y te pongas manos a la obra. Algo que lucía estancado comienza a progresar. Necesitas mucho orden y cambio de acción, plantéate nuevas estrategias. Ansias por conocer lo que esconde el corazón de quien dice amarte.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio