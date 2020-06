Consulta aquí el Horóscopo de hoy, lunes 29 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de junio de 2020

Aries, has estado estresado últimamente y esto ha producido que se concentre una tensión a tu alrededor. Este es un día importante para cambiar todo aquello que te hace daño, comienza por crear un ambiente agradable, principalmente en tu hogar. Todo saldrá bien si mantienes este estado de paz y felicidad.

Horóscopo hoy Tauro 29 de junio de 2020

Tauro, utilizarás gran parte de tu tiempo para organizarte en todo lo relacionado con el trabajo, adaptarte a una nueva forma de labor y con otras exigencias. Será una jornada difícil donde deberás acoplarte a esta nueva etapa tan difícil de entender pero que es lo mejor para que sigas activo y próspero.

Horóscopo hoy Géminis 29 de junio de 2020

Géminis, una persona cercana te contará sus problemas, evita ponerte en su lugar. Deberás ser objetivo y no dejarte llevar por los sentimientos. Todo lo que puedas dar a los demás será valorado y aprenderán de esta experiencia sin que te cause mayor dificultad, tu ayuda no puede convertirse en un problema.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de junio de 2020

Cáncer, deberás equilibrar tus emociones ya que estarás muy sensible e intenso y podría provocarte malos entendidos con los demás. Has aprendido mucho en este tiempo y te has cargado de responsabilidades que antes no tenías, tratarás de cumplir con todo en lo posible, pero deberás mantener la calma.

Horóscopo hoy Leo 29 de junio de 2020

Leo, será un día especial para poner en marcha asuntos importantes que has dejado atrás y que ya es hora que los ejecutes. Por más trabajas y obstáculos que se te presenten, deberás seguir intentando y seguir avanzando, tu eres capaz de lograr muchas cosas, no es tiempo de lamentaciones sino de acciones.

Horóscopo hoy Virgo 29 de junio de 2020

Virgo, estarás culminando actividades que habías dejado hace tiempo sin terminar. Hoy cuentas con una agilidad y rapidez únicas que te ayudarán en todo lo que organices. Podrás aprovechar al máximo el tiempo y te quedará un espacio para compartir con tu familia. Disfruta de este momento inolvidable.

Horóscopo hoy Libra 29 de junio de 2020

Libra, este será un buen día para animarte y sentir que puedes vencer tus miedos y obstáculos. Especialmente con temas atrasados que requieren de estrategias rápidas para solucionar todo con efectividad. No intentes saltarte los pasos e ir muy deprisa, mantén la calma y así lograrás mejores resultados.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de junio de 2020

Escorpio, déjate llevar por tu sexto sentido y esa sensibilidad que te caracteriza para la toma de decisiones y solución de problemas, escucha esa voz interior que te sirve de guía en todo momento pero que a veces te niegas a obedecer. Todo esfuerzo que realices será valorado de alguna forma por las personas.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de junio de 2020

Sagitario, presta más atención a la forma en que hablas y de cómo expresas tus emociones, quizás estés exagerando un poco y las personas no te comprenden. A veces te distraes y no te das cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor, sobre todo con personas cercanas. No descuides el amor de tu vida.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de junio de 2020

Capricornio, las cosas en estos días han estado difíciles y deberás tomar decisiones para poder darle una salida a las dificultades que tienes. Pensarás en mudarte de casa, analiza bien esa opción y busca lo que mejor te convenga. Una persona te brindará ayuda quizás no sea mucha, pero de algo te servirá.

Horóscopo hoy Acuario 29 de junio de 2020

Acuario, estarás resolviendo problemas financieros que te han estado preocupando demasiado, serénate y encontrarás una salida, aunque no se solucione pronto lo estarás haciendo de a pocos lo principal es cumplir. No olvides que lo más importante es la armonía y el equilibrio para cualquier acto que realices.

Horóscopo hoy Piscis 29 de junio de 2020

Piscis, será un día para destacar en lo que hagas. Llegarán a tus oídos nuevas propuestas y deberás analizarlas minuciosamente. Para lograr los objetivos deberás actuar desde el corazón y con mucha empatía hacia los demás. Estarás sensible y perceptivo, captarás lo que ocurre a tu alrededor fácilmente.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio