Consulta aquí el Horóscopo de hoy, viernes 29 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de mayo de 2020

Aries, sentirás que las cosas no dan el resultado que querías, no debes perder la constancia, adelante todo saldrá bien. Estarás comenzando una nueva etapa en tu vida, hay personas que se alejan de ti y será lo mejor. Tendrás un apoyo familiar que, aunque no lo pediste, te ayudará. Estarás tensionado.

Horóscopo hoy Tauro 29 de mayo de 2020

Tauro, utiliza tu intuición, no te enamores sin ver lo que rodea a esa persona. Evalúa bien todo y no pierdas lo que tienes a tu lado. Cuidado con traiciones. No te apures y has las cosas en su debido tiempo. Debes de cuidar tus finanzas. Estará adolorida tu espalda por tensiones familiares y de trabajo.

Horóscopo hoy Géminis 29 de mayo de 2020

Géminis, estarás pendiente de una llamada de una persona, llegarán recuerdos a tu mente. Trata de no caer en la rutina, has algunos cambios para que te sientas mejor. Podrás superar un conflicto con un familiar, evita discusiones que no te llevarán a nada bueno con esa persona, la tempestad pasará pronto.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de mayo de 2020

Cáncer, estarás analizando la posibilidad de trabajar en familia, la integración y la unión de fuerzas mejorará la situación por la cual estás pasando tú y los tuyos. Son momentos de darse la mano. Debes de cuidar el trabajo que tienes ahora más que antes. Cuidado con el estrés, busca relajarte leyendo.

Horóscopo hoy Leo 29 de mayo de 2020

Leo, serán días muy positivos para ti ya que se concreta el cobro de un dinero. Analiza bien en cómo invertirlo o ahorra para el futuro. Estarás con tu familia celebrando un cumpleaños, pero de una forma distinta, pero unidos más que antes. Estos serán unos días muy productivos para ti. Disfruta.

Horóscopo hoy Virgo 29 de mayo de 2020

Virgo, buscas siempre tener éxito en todo lo que decides emprender, siempre se te presentarán nuevas oportunidades. Aunque te molestas con facilidad, debes ser equilibrado y aprender de tus errores. Seguirás adelante. Estarás tensionado y te producirá dolores de cabeza, busca relajarte.

Horóscopo hoy Libra 29 de mayo de 2020

Libra, debes mejorar tus hábitos, realizar algunos cambios como descansar mejor y alimentarte sanamente, cuidado con los excesos. Tendrás un malestar con una persona conocida, pero se aclarará rápidamente. Siempre serás tú el que proponga cosas nuevas por hacer y salir de la rutina con tus amigos.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de mayo de 2020

Escorpio, conocerás nuevas amistades y una de ellas te ofrecerá algo que al parecer es muy positivo para ti, tómate tu tiempo pensando si te conviene o no. Es momento de recoger lo que has sembrado en el plano sentimental, te sentirás motivado y alegre. Comenzarás una etapa de muchos cambios, prepárate.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de mayo de 2020

Sagitario, debes compartir más con tu familia, estás muy absorbido en tus cosas y estás descuidando la parte familiar. Una persona cercana necesita de ti, escúchalo. En tu trabajo no estarás de acuerdo con una decisión y tendrás que demostrar con transparencia las cosas. Todo se aclarará, no te preocupes.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de mayo de 2020

Capricornio, se presentan nuevas oportunidades en tu vida. Ten cuidado con un robo o pérdida material. Recuerda que estás en una constante lucha y no debes cansarte. Te acercarás a todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, reforzando tu fe y orando en familia, te sentirás más unido a ellos que nunca. Esperanza.

Horóscopo hoy Acuario 29 de mayo de 2020

Acuario, tendrás un problema desagradable con algún vecino o amigo. Sacarás de tu vida lo que no te conviene. No discutas, evita enfrentamientos. Estarás muy nervioso y ansioso, pero deberás hacer algo para controlarte. Medita antes de dormir para canalizar tu energía y mejorarás.

Horóscopo hoy Piscis 29 de mayo de 2020

Piscis, te ofrecerán un negocio que aparenta ser positivo, busca opiniones que te ayudarán a tomar una decisión de aceptar o no. Por más que el mundo se te venga abajo debes de pensar bien las cosas para no cometer errores. No te precipites en decir que si por muy bueno que se vea la oferta. Resiste.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio