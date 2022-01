Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 29 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de enero de 2022

Aries, hoy será un grandioso día, asistirás a una entrevista de trabajo, ánimo y demuestra tu talento. Lo que está atrasado poco a poco se encaminará, y pronto las noticias buenas llegarán, ten paciencia. Ordena las cosas y empieza de nuevo, no te rindas tan pronto sin antes internarlo. No te dejes enredar por personas negativas.

Horóscopo hoy Tauro 29 de enero de 2022

Tauro, deberás ser muy audaz, capaz y creativo para estabilizar tus logros, plantéate nuevas metas y sigue esforzándote. No dejes a nadie de lado, recuerda que los que te rodean son como tu familia. Solucionas un problema familiar, encontraras la salida más adecuada. Inestabilidad en lo amorosa que te deja un gran vacío, se constante.

Horóscopo hoy Géminis 29 de enero de 2022

Géminis, los cambios te agarraron de forma sorpresiva, ya aprendiste lo suficiente para poder afrontarlos, ponle más ganas y sigue luchando. Ves mejorar la estabilidad psicológica de un hijo, primo o sobrino. Deja que cada quien viva su vida. Atracción por una persona en un restaurante o parque. No cierres los ojos ante la realidad.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de enero de 2022

Cáncer, te darán una noticia sorpresiva, no te bajonees, puede que no sea tan buena. Estás pasando por un proceso difícil y doloroso, en silencio guarda todo lo vivido y vive este proceso para que así lo puedas superar. Te ocuparás de una decoración especial de tu casa. Escucha tu voz interior, hay algo que te avisa cuando algo anda mal.

Horóscopo hoy Leo 29 de enero de 2022

Leo, una llamada te cambiará el panorama, una nueva puerta se abre pata ti para que puedas progresar. Medita acerca de tu vida y de lo que te falte por hacer. Date un tiempo para pasarla bien, en familia o con personas cercanas, de una manera alegre diviértete son exponerte y sin peligro alguno. Algo con documentos que debes resolver.

Horóscopo hoy Virgo 29 de enero de 2022

Virgo, conversarás con alguien para resolver un asunto relacionado con documentos o demandas, esto demorará un poco, pero se resolverá satisfactoriamente. Más acercamiento con alguien que te inquieta y te dará luces de su interés por ti. Estarás pasando por una situación difícil, la familia te apoyara en todo. Recibes un regalo inesperado.

Horóscopo hoy Libra 29 de enero de 2022

Libra, encuentra la solución y no te quedes enredado en el problema, veras mejor las cosas si las analizas objetivamente. Vive tu vida a plenitud y decretas cosas positivas. Estarás conversando con alguien y aclarando muchas dudas, la decisión que tomen será la mejor para los dos. Se feliz. Solo ten Fe y verás como todo se ordena.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de enero de 2022

Escorpio, estás más intuitivo que nunca, presentirás cosas que han de ocurrir en tu vida en todo aspecto, préstale atención a ese sexto sentido y previene cosas innecesarias para ti. Alguien te escribe para planificar un encuentro. Pronto te reencontrarás con alguien, conversarán y aclararán muchas cosas del pasado.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de enero de 2022

Sagitario, busca la armonía en casa y deja las peleas atrás, debes avanzar y parte de ese crecimiento es controlar ciertas emociones negativas, se feliz. Van a un sitio a reunirte con personas queridas, deberás cuidarte y cuidarlos a ellos también. Una tía pide ayuda. Tu madre o persona mayor te crea cierta preocupación.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de enero de 2022

Capricornio, te enteras de cosas que te desconcertarán, tranquilo tu pon de tu parte ante situaciones difíciles y no te preocupes si las demás personas no hacen nada. Lo importante es lo que tu hagas y como te esfuerces. Sientes una pesadez en la espalda, deberás bañarte con sal marina para descargarte. Cuida tu salud ya que estarás con malestares.

Horóscopo hoy Acuario 29 de enero de 2022

Acuario, deberás reinventarte y no perder más el tiempo en cosas que no valen la pena y no darán frutos. Tendrás un hallazgo afortunado al compartir tus ideas con una persona especial. Conversación sincera y muy determinante cono un hijo o sobrino, es hora de poner orden en casa. Atraerás a una persona en forma inesperada, te motivará.

Horóscopo hoy Piscis 29 de enero de 2022

Piscis, necesitarás estar solo para pensar bien las cosas, las personas en este instante no te son de mucha utilidad y prefieres la soledad como tu mejor aliada. Sacarás el mayor provecho de las reflexiones profunda, la experiencia cuenta mucho. Tómate tu tiempo para organizarte y buscar solución a tus problemas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

