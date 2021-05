Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 29 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de mayo de 2021

Aries, te sentirás lleno de alegría y optimismo ante los demás, se avecina un evento muy importante para ti y los tuyos. Debes tener cuidado en hacer unos arreglos en tu hogar o podrás tener algunos accidentes. Utiliza la energía que sientes para actividades productivas, no te dejes llevar por el ocio.

Horóscopo hoy Tauro 29 de mayo de 2021

Tauro, disfrutarás de buenos momentos con tus amigos después de un día difícil. Mejora tu circulación con un leve entrenamiento en la mañana, tu cuerpo te lo agradecerá. Solo estás en una etapa difícil, el perder la paciencia ahora mismo no será una buena opción. Protege tus inversiones, busca un plan B, una mala racha se aproxima.

Horóscopo hoy Géminis 29 de mayo de 2021

Géminis, mantén tus energías en positivo el día de hoy, es la fuerza que vas a necesitar el día de hoy. Toma un descanso cuando el cuerpo te lo pide, no le exijas más de lo que puede dar. No permitas que nadie te oculte información valiosa sobre tu casa, intenta buscar por tus medios lo que está sucediendo.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de mayo de 2021

Cáncer, debes de tener cuidado y advertirles a tus familiares de una persona que es cercana a ellos y les quiere hacer daño. Libérate de las ataduras. Malas intenciones por parte de una mujer será la causa de una ruptura en tu vida, abre bien los ojos. Deja de suponer y aclara tus dudas, esos malos entendidos te retazan.

Horóscopo hoy Leo 29 de mayo de 2021

Leo, intenta enfocar tus pensamientos en cosas positivas, deja de darle vueltas a eso que te hace daño. Piensa en lo que realmente te conviene antes de tomar una decisión. Problemas a nivel metabólico que has estado ignorando requieren de tu atención, toma tus precauciones. Pon de tu parte para salir adelante.

Horóscopo hoy Virgo 29 de mayo de 2021

Virgo, deja de ser tan estructurado, libérate un poco, rompe los esquemas. Dedica estos días a una alimentación sana hasta crear el hábito, estás descuidando enormemente tu salud. Piensa en ti primero antes de pensar en los demás. Estás presionando demasiado al futuro y no estás dejando que las cosas ocurran, ten más paciencia.

Horóscopo hoy Libra 29 de mayo de 2021

Libra, se avecinan buenas noticias que darán un giro en tu vida. Nunca es tarde para cambiar tus rutinas, deja de postergar el cambio que te dará calidad de vida. La empatía será clave para colocarse en los zapatos de los demás. Demuestra hoy lo que eres capaz de hacer y será reconocido por tus superiores.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de mayo de 2021

Escorpio, una persona llega a tu vida para brindarte una oportunidad que no podrás negarte. Mantente firme en tus decisiones. Tendrás en tu familia el apoyo que estabas buscando afuera y no conseguías. Tu salud dependerá de la constancia que tengas, y últimamente has sido por ese lado irresponsable.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de mayo de 2021

Sagitario, escucha a quienes intenta aconsejarte y que has estado ignorando. No tengas miedo al fracaso que es mejor intentarlo. Tienes gran influencia en los demás y no lo estás canalizando de la forma adecuada, tienes la capacidad de conseguir cualquier objetivo que hoy te plantees. Mantente optimista y saldrás ganador.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de mayo de 2021

Capricornio, no tomes en cuenta opiniones negativas que puedan tener hacia ti. La indecisión te está estancando en tus proyectos, por más que busques organizarte siempre esto causará conflictos. Los pensamientos negativos solo perjudicarán tu salud. Se acerca un ciclo de buena suerte y procesos expansivos.

Horóscopo hoy Acuario 29 de mayo de 2021

Acuario, libérate de los prejuicios y comienza a abrir tu mente. Debes dejar el orgullo a un lado y buscar ayuda cuando la necesitas, verás que esto traerá mejores resultados. Dos días de descanso te ayudará a recuperar las energías suficientes para continuar, tu salud agradecerá esta pausa. Ten Fe y se constante.

Horóscopo hoy Piscis 29 de mayo de 2021

Piscis, es momento de que confíes mucho más en ti y hagas a un lado tantas inseguridades. Tendrás un día bastante solitario ya que los demás se centrarán únicamente es sus actividades, aprovéchalo para reflexionar. Cualquier camino que elijas el día de hoy será el indicado, las energías están a tu favor. Descubres un nuevo amor.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio