Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 29 de noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de noviembre de 2020

Aries, planeando encontrarte con una amistad, pero no se dará la ocasión. Celebras una noticia, pero te hacen pasar una vergüenza. No descuides el consumo adecuado de vitaminas. Necesitas sentarte con tu pareja para poner en orden muchas cosas. Dolor en la cadera cuidado. Cuidado con lo que comes, dolor estomacal.

Horóscopo hoy Tauro 29 de noviembre de 2020

Tauro, tendrás que planear el futuro o futuras acciones para que todo te salga bien. Rompes un contrato o acuerdo de trabajo. En la salud, cuidado con la circulación sanguínea. Celebración en casa con amistades, Te llevan conflicto a tu casa, alguien se burla de ti, cuidado. Te enamoras de alguien que es tu amigo o amiga.

Horóscopo hoy Géminis 29 de noviembre de 2020

Géminis, recuerdas que debes ser más suave en el trato con otras personas. Hecho curioso con una persona extraña, cuidado con robos en la calle. Hay una lucha de caracteres, discrepancia por desacuerdo en la familia. Algo positivo sucede para la relación. Reencuentro con tus ex compañeros de trabajo. Confía en tu potencial.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de noviembre de 2020

Cáncer, una persona que recién conoces te hace una propuesta interesante. Deberás emprender proyectos trascendentales, nada pasajero. Alguien que realmente te apoya te necesita, bríndale el apoyo necesario. Te dedicas a abrir un negocio nuevo lleno de muchas expectativas. Amores ocultos salen a la luz.

Horóscopo hoy Leo 29 de noviembre de 2020

Leo, pierdes un dinero por una mentira o engaño, hay gente falsa a tu alrededor. Adornas tu casa por fiestas. Dedícate a levantarte de manera propia, sales adelante. Tu pareja te exige demasiado, eviten discusiones. Gasto necesario, aportas un dinero para algo. Hay dudas dentro del negocio, debes estar más atento.

Horóscopo hoy Virgo 29 de noviembre de 2020

Virgo, cuidado con chismes, no te involucres. Reflexiones provechosas. Tu pareja te invita a un evento. En el dinero, cuídate de estafas. Busca la estabilidad que necesitas para crecer. No hay enemigo chiquito, abre tus ojos. Te enfrentas a una dificultad de donde saldrás airoso. Cuídate de personas falsas.

Horóscopo hoy Libra 29 de noviembre de 2020

Libra, cuídate de personas que te quieran hacer daño, algo no está bien en tu entorno. Mejoras a nivel profesional, te prepararás para superarte. En el trabajo logras hacer un buen equipo de trabajo. Romperás lazos de amistad y bloquearás gente en las redes que no te convienen. Evita bromas pesadas que te desagradan.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de noviembre de 2020

Escorpio, tendrás agotamiento y puede que repercuta en tu día de manera negativa. No es buen momento para que te vayas de viaje, has cosas productivas. Algo te deja secuelas, cuídate la salud. Te preguntas qué hacer con uno de tus hijos, pide consejos. Deberás ser más selectivo con los tuyos. Sé constante con lo que quieres.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de noviembre de 2020

Sagitario, la suerte está en tus manos, la riqueza económica viene a ti. Sientes que hay envidiosos al tu rededor, no confías mucho en la gente. Firmas y acuerdos con alegrías sobre bienes familiares. Cree más en la amistad y menos en las complicidades ocasionales, no cambies. Tuy fortaleza es tu familia, defiéndela.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de noviembre de 2020

Capricornio, pones empeño para salir de donde estas, tu puedes. Comienzas a ver las cosas de diferente manera. No dudes del cariño que te demuestran con hechos. Gozarás de una buena dosis de afecto hacia el final del día. Alguien cercano te dirá que necesita un favor tuyo, apóyalo hasta donde puedas. Organizas tu agenda.

Horóscopo hoy Acuario 29 de noviembre de 2020

Acuario, como pareja das lo mejor de ti, pero debes cambiar en algunas cosas. Tendrás un encuentro con alguien religioso. Muy pendiente de la evolución de un familiar que te motiva. Haz empujado con fuerzas un proyecto hasta anotarte, vale la pena tomarte un par de días para repotenciarte y continuar. Realiza meditación.

Horóscopo hoy Piscis 29 de noviembre de 2020

Piscis, sientes que necesitas el apoyo de alguien para surgir, esa persona llegará pronto ten fe. Alguien te cambia la vida. Conoces a una persona que te motiva. Atrévete a un nuevo look para diciembre, ve pensándolo. Hecho curioso con persona extranjera que te contactan y te ofrecen proyectos de trabajo. Sé feliz.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio