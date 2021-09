Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 29 de septiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de septiembre de 2021

Aries, recibes un pago pendiente que creíste haber perdido. La humildad será la clase de tu esencia. Sales a distraerte por el exceso de estrés. Un tercero busca involucrarse en tu relación actuando desde las sombras, debes estar atento o no lo verás venir. Haz el miedo a un lado y aprovecha las oportunidades. Se aproximan buenas noticias.

Horóscopo hoy Tauro 29 de septiembre de 2021

Tauro, tendrás momentos de tensión con una persona. Serás partícipe de la distribución de ganancias de un proyecto que ha finalizado. Te reúnes con un grupo que tienen algo en común contigo, será un momento muy ameno para ti. Una amistad te confesará sus sentimientos hacia ti, debes tener las palabras precisas para no herir sus sentimientos.

Horóscopo hoy Géminis 29 de septiembre de 2021

Géminis, se aproxima una buena racha económica, es momento de emprender un nuevo camino laboral. Un chisme está perjudicando tu reputación, debes cortar este rumor de raíz y hablar con las personas indicadas. Encontrarás paz en un lugar alejado de tu hogar, será un sitio para liberar las malas energías y regresar totalmente renovado.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de septiembre de 2021

Cáncer, un error del pasado traerá consecuencias en el presente y llamarán tu atención por ello. Realiza cambios en el lugar donde pasas el mayor tiempo de tu día, mueve las energías de ese lugar. Un familiar buscará el respaldo emocional que necesita de ti, actualmente sus energías están muy bajas. Mantén la seguridad en ti mismo.

Horóscopo hoy Leo 29 de septiembre de 2021

Leo, no discutas con las personas de tu trabajo o el hogar, las palabras son muy difíciles de recoger una vez que se dicen. Te sorprenderá la decisión que tome uno de tus jefes sobre tu futuro laboral. Busca integrar a tu familia en actividades que puedan hacer juntos, algunas situaciones los han tenido a todos distanciados. El amor todo lo puede.

Horóscopo hoy Virgo 29 de septiembre de 2021

Virgo, opiniones negativas sobre un trabajo que has realizado te tienen cabizbajo, no dejes que esto te desmotive y pon más empeño. Se aleja una persona negativa de tu vida, intenta siempre mantenerla lejos de ti ya que no te hace bien. Mejoras tu autoestima y eso está bien, ahora eres tú la principal prioridad en tu vida. Mejora tu alimentación.

Horóscopo hoy Libra 29 de septiembre de 2021

Libra, dedica tiempo a ti y a las cosas que te gustan, no todo es trabajar. Deberás adaptarte a cambios inesperados en el ámbito profesional. Verás una publicación que cambia totalmente tu estado de ánimos. Un amor del pasado vuelve a tu vida para quedarse, evita guardar rencores y abre tu corazón. El tiempo lo cura todo.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de septiembre de 2021

Escorpio, ten cuidado con realizar compras de cosas que no vas a necesitar. Debes tener cuidado con las caídas. Debes descansar un poco antes de que tengas un mal momento, tienes agotamiento mental. Firma de documentos sobre un inmueble. Tendrás que afrontar una mala noticia de tu pareja y está en ti llevar la situación de la mejor manera.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de septiembre de 2021

Sagitario, una puerta se abre trayendo sorpresas para tu vida en lo laboral, aprovecha los tiempos. Una persona que te ha estado acompañando no ha sido totalmente sincera contigo, no des confianza fácilmente y mantente atento a los detalles de otros hacia ti. Sensación de inestabilidad por una situación que se escapa de tus manos.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de septiembre de 2021

Capricornio, te sentirás estancado en una situación que no le ves fin, busca orientación en personas mayores que te puedan orientar. Una persona mostrará su molestia hacia ti en una reunión, no le tomes importancia. Te invitarán a un lugar especial donde comienzan a surgir nuevos sentimientos hacia esa persona. Dolores en la cadera, descansa.

Horóscopo hoy Acuario 29 de septiembre de 2021

Acuario, busca ayuda profesional para ver un tema de salud que te ha estado inquietando. Cansancio físico que te pasa factura. Tendrás una conversación incómoda pero necesaria para tomar una decisión. Toma en cuenta las sugerencias de tus familiares antes de tomar una decisión. Realiza ejercicios físicos que te ayuden a mantenerte activo.

Horóscopo hoy Piscis 29 de septiembre de 2021

Piscis, nadie debe obligarte a tomar una decisión que no quieres tomar, mantente firme en lo que crees. Conseguirás las herramientas que necesitas para salir adelante y encontrarás el apoyo necesario. Tendrás que elegir entre una aventura y tu estabilidad emocional, recuerda que las aventuras siempre son pasajeras. No pierdas la fe.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

