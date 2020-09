Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 29 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de setiembre de 2020

Aries, deberás estar pendiente con despilfarrar lo que tienes. No es el momento de resistirte sino de dejarte fluir. Algo con una ventana. Recibirás señales para la apertura de un nuevo camino. Aléjate de multitudes en la calle, se precavido. Tomarás algunas decisiones importantes para tu futuro. Compra de vivieres.

Horóscopo hoy Tauro 29 de setiembre de 2020

Tauro, mantente firme ante una decisión, una vez que comiences algo, no habrá vuelta atrás. Te darás cuenta que donde has trabajado no te valoran como lo esperas. No escuches chisme. Evalúa si te conviene quedarte en el lugar donde no eres feliz. Aclarar una situación en casa para que no crezca las discordancias.

Horóscopo hoy Géminis 29 de setiembre de 2020

Géminis, debes entender que es importante perdonar, este es un paso importante que te hará crecer. Cuidado, tienes alguien cerca que te cierra los caminos. La vida continua da lo mejor de ti siempre. Terminas un proyecto que estaba pendiente con mucho éxito. Lo que estaba detenido va hacia adelante. Llega la prosperidad.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de setiembre de 2020

Cáncer, encontrarás una salida satisfactoria donde dejas atrás situaciones que te desvelan. Cumple con tus promesas. Mujer adulta de cuidado. Recibes ayuda y orientación de una persona para salir de un problema donde te sientes estancado. Se generoso con el que es egoísta, te traerá suerte. Lo que no te gusta aléjate.

Horóscopo hoy Leo 29 de setiembre de 2020

Leo, lo que estaba detenido hasta ahora comenzara a avanzar lento, pero con resultados satisfactorios. Vigila bien tus bienes y no malgastes. Alegrías por dinero. Estudios o proyectos que comienzan te ayudan a crecer. Evita decir “No estoy bien”, las cosas se solucionarán pronto. Acuérdate de ser más productivo.

Horóscopo hoy Virgo 29 de setiembre de 2020

Virgo, muchos movimientos en tu trabajo que te preocupan. Saldrás adelante con un negocio o proyecto. Mira adelante, busca lo que quieres hasta que lo logres. Hombre que está muy cerca de ti te ayuda a lograr muchas cosas. Conversación con una persona que te ayuda a resolver un conflicto. Cuidado con salidas de noche.

Horóscopo hoy Libra 29 de setiembre de 2020

Libra, compra y venta de vehículo. Algo con un sobre que recibes y que resuelves. Deja el pasado atrás, rompe lazos que te están atrasando. Debes prepárate para luchar por lo que quieres. Realizarás cambios en tu vida y te da buenos resultados. No hagas caso a personas que hacen comentarios negativos sobre ti.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de setiembre de 2020

Escorpio, alguien te busca intensamente, no dejes que destruyan tu paz y tu armonía. Nuevas emociones que te llenan de alegría. Firmas de documentos que te llegan. No te dejes influenciar por lo que escuchas o hablan de ti, tú sabrás lo que es bueno o malo. Confía en tu fuerza interior para continuar hacia adelante.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de setiembre de 2020

Sagitario, expones tu visión sobre unas tendencias positivas en un asunto político en una reunión de negocios. Tendrás que elegir entre dos cosas que te importan. Estás aprendiendo de tus errores y ahora sabes más lo que te conviene y lo que te perjudica. Reordena tus horarios y prioriza tus cosas. Hecho curioso con una puerta.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de setiembre de 2020

Capricornio, tendrás conversaciones que te llevan a decidir lo que más te conviene. No es tiempo para para estar pensando demasiado las cosas, debes actuar rápidamente y avanzar en lo que quieres. Te invitarán a dar una asesoría. Logras algo que quieres. Encuentras apoyo solicitando un préstamo. Lee bien lo que firmas.

Horóscopo hoy Acuario 29 de setiembre de 2020

Acuario, no estarás seguro de algo o de alguien, o no estarás decidido por algo en algún momento de ésta semana. Te tiende la mano la persona. Recibes una protección espiritual, los ángeles están contigo. Asuntos no resueltos retornan para que los soluciones. Reencuentros con personas del pasado. Aprendes una lección.

Horóscopo hoy Piscis 29 de setiembre de 2020

Piscis, asunto pendiente en un edificio donde recibirás buenas noticias. No pierdas las oportunidades y arriésgate, descubrirás por ti mismo si valió la pena o no. Fuerza en lo laboral. Pon fe en lo que deseas. Realizarás algunos cambios necesarios en tu casa. Noticia de embarazo o nacimiento, te alegrarás.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio