Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 29 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de setiembre de 2022

Aries, se abre un mundo de posibilidades delante de ti, sólo debes saber elegir entre ellas cuál es tu mejor opción. Te conectas con personas del extranjero que te hacen un ofrecimiento, puede ser también un contacto por Internet. Desearás un trato más afectuoso por parte de una persona que te importa para sentirte mejor.

Horóscopo hoy Tauro 29 de setiembre de 2022

Tauro, estarás venciendo diferentes obstáculos y de ahora en adelante no habrá límites. Podrás seguir ayudando a quien más lo necesita. Aún te falta por luchar y servir a los demás. Recibirás una gran sorpresa. Debes resolver temas pendientes, prepárate mentalmente para ello. Conflicto entre avanzar o retenerte en la toma de una importante decisión.

Horóscopo hoy Géminis 29 de setiembre de 2022

Géminis, impulsos que te direccionan a esclarecer asuntos importantes. Pasarás un momento inolvidable reunido con amigos muy cercanos, recordando tiempos pasados y personas que ya no están. Apego a los padres podría traerte problemas con la pareja. Evita situaciones que te incomodan y pon mayor atención a lo que realmente vale la pena.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de setiembre de 2022

Cáncer, tendrás gran reserva de energía esta semana. Recibes un regalo, te sentirás sensible. Todo lo detenido toma por fin su curso normal, aunque con un poco de demora. Se hace justicia en lo que esperabas. Situación que esclarecer. Coincidencias que te hacen pensar que3 esa persona es tu alma gemela. Te liberas de algo que creías intrínseco a tu naturaleza.

Horóscopo hoy Leo 29 de setiembre de 2022

Leo, te liberas, amplías tus horizontes, el éxito te espera. La mano poderosa de Dios guiará tu destino y pondrá a personas en tu camino para apoyarte. Pensarás, meditarás y reflexionaras con tranquilidad, en tu soledad, acerca de tu y encontrarás la salida adecuada oportuna. Un hijo que recibe muchas bendiciones. Hombre de poder económico te ayuda.

Horóscopo hoy Virgo 29 de setiembre de 2022

Virgo, te separas de personas que no coinciden contigo y que solo te han traído dificultades. Piensa en una casa y en las cosas que debes de ordenar en los próximos días. Es hora de hacer un cambio en la habitación para que las energías fluyan. Te ofrecen un negocio, piensa bien si te conviene. Reaparecen antiguos amigos.

Horóscopo hoy Libra 29 de setiembre de 2022

Libra, asunto relacionado con la casa de tu madre llama tu atención. Por ser una persona creativa y emprendedora, surgirán ideas en tu mente que querrás compartirlas con todos, mira bien con quien lo haces, aprende a mantenerte en silencio, aunque te cueste. Paciencia con esa persona que te gusta, no siempre irá a tu ritmo.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de setiembre de 2022

Escorpio, te desanimas muy rápido cuando no te sale lo que planeas, no te rindas siempre habrá una salida. Sé persistente. Cuida tu salud, un asunto con la Glucemia, retención de líquidos, colesterol. No te precipites en tomar una decisión, será mejor quedarte en casa con tu pareja e iniciar una nueva vida. Hoy querrás hacer cosas diferentes.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de setiembre de 2022

Sagitario, analiza la situación que pasaste, revisa lo aprendido y proyéctate hacia todo lo que tienes que aprender, nada es igual, pero tienes nuevamente una oportunidad, aprovéchala. Una persona allegada a ti está un poco susceptible, pero es por el orgullo herido. No esperes que las cosas por si solas cambien, motiva ese cambio de una manera positiva.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de setiembre de 2022

Capricornio, salen a relucir sentimientos que están en el fondo de la mente antes del nacimiento, se recomiendan ejercicios de regresión y renacimiento. Se consciente de quién eres y de lo que eres capaz de hacer cuando quieres lograr tus objetivos, valórate. Cuidado con accidentes por descuidos mientras están en el vehículo.

Horóscopo hoy Acuario 29 de setiembre de 2022

Acuario, reuniones y diálogos será la clave para lograr tus objetivos en lo laboral. Cambias de lugar algunos utensilios de trabajo. No permitas que te deprimas con pensamientos oscuros o pesimistas. Comienza por valorar la riqueza que te rodea y de la que apenas te has dado cuenta. Nunca es tarde para cambiar y mejorar.

Horóscopo hoy Piscis 29 de setiembre de 2022

Piscis, preguntas y exigencias insólitas te ponen a la defensiva frente a personas extrañas, mantén la calma. Algo importante llega a tu vida, aprovecha esta nueva oportunidad. Si te sientes cargado de energía negativa, deberás realizarte un baño energético para limpiarte, hierve la planta de hierbabuena y úsala como enjuague, te sentirás mejor.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADO

Horóscopo del dinero del 26 de setiembre al 2 de octubre con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO